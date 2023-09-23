Абаскаль о том, что «Спартак» тянул время в матче с «Динамо»: «Разница в том, что соперники начинают делать это с 5-й минуты. Желтая Максименко – какое-то сумасшествие»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Квинси Промес Антон Зиньковский Александр Максименко Алексис Дуарте Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался о затяжках времени в матчах «Спартака».

В 9-м туре Мир РПЛ красно-белые одержали победу над «Динамо» со счетом 1:0. 

– В чем была задумка выхода Зиньковского налево и ухода Промеса направо?

– В тот момент нам нужно было найти баланс, мы сделали это с помощью Антона. А Квинси был должен чаще заходить в штрафную. Знали, что Антон лучше действует слева.

– Вы часто играли против команд, которые тянули время. Сегодня футболисты «Спартака» сбивали темп, ложась на газон. Согласны, что это нормальное и естественное поведение?

– Знаете, в чем разница? В том, что соперники начинают делать это с пятой минуты. Если сложить все паузы, получится более 10 минут. Если ты ведешь 1:0, затрачивая кучу сил, то когда как не в концовке это делать?

Что касается Дуарте, он был почти мертвый, я его хотел заменить. А потом он побежал вперед из последних сил. В этом и есть разница. Когда человек реально не имеет сил, и когда с пятой минуты соперник тянет время.

Что касается желтой карточки Максименко, это какое-то сумасшествие... Тут 20 тысяч человек видят каждую неделю, как сопернику не дают предупреждения до 90-й минуты. А Макси в первом же эпизоде показывают желтую, – сказал главный тренер «Спартака». 

«Игроки «Спартака» тянули время, лежали по одному, по двое, по трое, падали. На ЧМ в Катаре судья добавил бы 15 минут». Член совета директоров «Динамо» о 0:1 в дерби

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hunt13
ну про Макси он прав, давайте без ..
+25
-9
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bevooch
Ответ Саша Быстряков
Взял себе на Premier подписку со спортивными трансляциями, конечно, больше ради футбола. И могу сказать, что если целый месяц каждый вечер смотреть матчи, то станешь сам настоящим профессиональным диванным спортсменом) очень интересно. Почитал отзывы про Премьер – многие жалуются на проблемы со связью или с проигрывателем. Не знаю – за два месяца подписки никаких проблем не обнаружено. Зато каждый вечер, есть что по спортивной теме глянуть.
Дата регистрации: 23 сентября 2023.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аркадий Черепашкин
Не знаю, попало ли в трансляцию, на стадионе видел все отлично. Максименко вместо розыгрыша от ворот на ведении повел мяч к одиннадцатиметровой отметке. Типа не понял, что от ворот разыгрывать надо, а не свободный. Кукуян по делу дал карточку за затяжку, надо в футбол играть. При всем уважении к Спартаку и футбольным хитростям.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Хотелось отметить работу Абаскаля по ходу матча, выход Зиньковского (садился на позицию ЛЗ) фактически перестроил команду при обороне на 5-3-1-1.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
Когда уставший Дуарте и Промес делают такие рывки это показатель что команда играет на всё. Как бы не хаяли рыжего и как он меняет состав и как один капитан дал инсайд что игроки этого не понимают видно что все играют и отдаются на все 100%
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Амирджанян
Так и запишем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amnesiac
Тактически сегодня Абаскаль переиграл Личку, это положительный момент.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LAOWAI
Это другое , amigo ! ? ))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barin1980
Вообще не болею за Спартак , но что то я затяжек особо не ощутил , игра была динамичная !!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hunt13
Ответ Альберт Сафиуллин
Опять ЭТО ДРУГОЕ😆👍
Главное что ты тут первый
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Альберт Сафиуллин
Опять ЭТО ДРУГОЕ😆👍
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Кутепов
В целом игра Спартака смотрелась, а всё остальное ерунда, выигравших не судят!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mistik ZeT
Все клубы РПЛ и не только, тянут время и всегда все комментаторы и прочие вещатели молчат (не в том плане что не видят, а в том плане что молчат об этом и это никому не интересно) Но когда это делает Спартак, и пусть по минимуму и в конце, всем лишь бы об этом спит*а*уть, впрочем как всегда, всем интересна только народная команда)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
да пусть даже Спартак тянул время, Спартак пока ещё сыроватая команда. Ну а динамо сами виноваты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
murzzzzzilka
Это из-за одного эпизода с Максименко сделали вывод, что Спартак тянул время?:)))
Сегодня вообще никто откровенно ничего не затягивал. Бред какой-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий