Абаскаль о том, что «Спартак» тянул время в матче с «Динамо»: «Разница в том, что соперники начинают делать это с 5-й минуты. Желтая Максименко – какое-то сумасшествие»
Гильермо Абаскаль высказался о затяжках времени в матчах «Спартака».
В 9-м туре Мир РПЛ красно-белые одержали победу над «Динамо» со счетом 1:0.
– В чем была задумка выхода Зиньковского налево и ухода Промеса направо?
– В тот момент нам нужно было найти баланс, мы сделали это с помощью Антона. А Квинси был должен чаще заходить в штрафную. Знали, что Антон лучше действует слева.
– Вы часто играли против команд, которые тянули время. Сегодня футболисты «Спартака» сбивали темп, ложась на газон. Согласны, что это нормальное и естественное поведение?
– Знаете, в чем разница? В том, что соперники начинают делать это с пятой минуты. Если сложить все паузы, получится более 10 минут. Если ты ведешь 1:0, затрачивая кучу сил, то когда как не в концовке это делать?
Что касается Дуарте, он был почти мертвый, я его хотел заменить. А потом он побежал вперед из последних сил. В этом и есть разница. Когда человек реально не имеет сил, и когда с пятой минуты соперник тянет время.
Что касается желтой карточки Максименко, это какое-то сумасшествие... Тут 20 тысяч человек видят каждую неделю, как сопернику не дают предупреждения до 90-й минуты. А Макси в первом же эпизоде показывают желтую, – сказал главный тренер «Спартака».
«Игроки «Спартака» тянули время, лежали по одному, по двое, по трое, падали. На ЧМ в Катаре судья добавил бы 15 минут». Член совета директоров «Динамо» о 0:1 в дерби
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Сегодня вообще никто откровенно ничего не затягивал. Бред какой-то