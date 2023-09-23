Абаскаль об 1:0 с «Динамо»: «Третья победа за короткий отрезок, «Спартак» снова не пропустил. Это очень важно после неудачного периода»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги дерби с «Динамо».

Красно-белые одержали победу со счетом 1:0 в матче 9-го тура Мир РПЛ.

«Очень важная для нас победа. Могли увеличивать счет еще в первом тайме. Но не реализовали свои моменты, позволили сопернику бить издалека. Понимали, что матч будет сложным, что «Динамо» сильный соперник.

Третья победа за короткий отрезок, команда снова не пропустила. Это очень важно после неудачного периода. Следующий матч с «Крыльями», команда в лидерах таблицы, будет яркий открытый матч», – сказал Абаскаль.

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