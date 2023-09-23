Абаскаль об 1:0 с «Динамо»: «Третья победа за короткий отрезок, «Спартак» снова не пропустил. Это очень важно после неудачного периода»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги дерби с «Динамо».

Красно-белые одержали победу со счетом 1:0 в матче 9-го тура Мир РПЛ. 

«Очень важная для нас победа. Могли увеличивать счет еще в первом тайме. Но не реализовали свои моменты, позволили сопернику бить издалека. Понимали, что матч будет сложным, что «Динамо» сильный соперник.

Третья победа за короткий отрезок, команда снова не пропустила. Это очень важно после неудачного периода. Следующий матч с «Крыльями», команда в лидерах таблицы, будет яркий открытый матч», – сказал Абаскаль. 

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30 комментариев

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Никита Самарин
Спартак сыграл рационально, именно такие матчи очень важно выигрывать. Ну и хочется отметить Дуарте, который постепенно прибавляет.
+45
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+45
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bevooch
Ответ Peter Parker
Конечно, не очень зрелищно, когда Спартак в концовках снова перестраховывается. Но, главное, что очки набираются. А вовремя засушить игру тоже ценный навык
С другой стороны, у Динамо после 80’ ни одного удара, а у Спартака две очень хороших атаки, завершившиеся ударами. Так гораздо лучше чем два от Урала в компенсированное пропускать, в любом случае.
+30
-1
+29
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Peter Parker
Конечно, не очень зрелищно, когда Спартак в концовках снова перестраховывается. Но, главное, что очки набираются. А вовремя засушить игру тоже ценный навык
+25
-1
+24
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bevooch
Ответ Никита Самарин
Спартак сыграл рационально, именно такие матчи очень важно выигрывать. Ну и хочется отметить Дуарте, который постепенно прибавляет.
Дуарте весь сезон хорош, несмотря на все то, что на него вылилось в прошлом.
+12
-1
+11
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Peter Parker
145 игра Максименко за Спартак, все ближе к Прохорову, у которого 175, дальше Черчесов 200, Филимонов 211, Маслаченко 220 и практически недосягаемый Дасаев с 425 матчами.
+6
0
+6
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Ильдар Фарукшин
Рыжий лучший ❤️❤️❤️❤️
+8
-2
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Угараю_с_вас
Ответ Peter Parker
145 игра Максименко за Спартак, все ближе к Прохорову, у которого 175, дальше Черчесов 200, Филимонов 211, Маслаченко 220 и практически недосягаемый Дасаев с 425 матчами.
Так много игр)) не думал даже, что там больше 100
+5
-1
+4
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Peter Parker
Ответ Угараю_с_вас
Так много игр)) не думал даже, что там больше 100
Вот так, там уже и Игнатову осталось 7 матчей до 100.
+4
0
+4
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Гриша
Наконец то норм состав выставил
+3
0
+3
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Руслан Платонов
Джикии нет и пропускать перестали сразу)
+4
-1
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Peter Parker
Ответ bevooch
С другой стороны, у Динамо после 80’ ни одного удара, а у Спартака две очень хороших атаки, завершившиеся ударами. Так гораздо лучше чем два от Урала в компенсированное пропускать, в любом случае.
Согласен.
+3
0
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Мукунку хороший
Ответ Peter Parker
Конечно, не очень зрелищно, когда Спартак в концовках снова перестраховывается. Но, главное, что очки набираются. А вовремя засушить игру тоже ценный навык
Промес в двух эпизодах должен был засушивать игру наглухо.. не повезло..
+3
0
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игра на ноль благодаря вратарю, Максименко во втором тайме был шикарен!
+3
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Карпов Стас
С победой! Надо ЦСКА победить!
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Виктор Кульков
с крыльями за 6 очков играем.нужна только победа
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Peter Parker
Ответ Мукунку хороший
Промес в двух эпизодах должен был засушивать игру наглухо.. не повезло..
Да, была бы красивая точка в матче, но увы
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ТТД Бубнова
Ответ Руслан Платонов
Джикии нет и пропускать перестали сразу)
Значит скоро ожидаем вой от ветеранов)
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bevooch
Ответ Bleffinho
очередная победа против плохо организованного соперника, который имел 3-4 нереализованных момента, и при этом сами моменты не реализовывали. Очень слабая игра, много грубейших ошибок и огромное множество мелких ошибок. Команда перестала работать во главе с потерявшим мотивацию Джикией. Сплошной регресс везде
А Джикия каким местом к сегодняшней игре относится?
Уважаемый Александр Мостовой, перелогиньтесь.
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Император Плутона
Ответ Гриша
Наконец то норм состав выставил
кстати, да
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superbro
Ответ </c/>
игра на ноль благодаря вратарю, Максименко во втором тайме был шикарен!
Селихов тоже был хорош
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Гоша Самарский
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Вот и всё смотрим в таблицу, а там КС и Урал, убираем их и видно реально кто будет пытаться остановить Зину, все эти разговоры в пользу "экспертов" которых хлебом не корми дай поговорить.
Как бы Крылья с Уралом вас не " убрали "
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Mistik ZeT
Сыграли очень рационально! И очень тактично! С малой долей везения. Ребята молодцы! А Динамо респект! Команда симпатизирует, особенно Тюкавин.
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MikGera
Если уж быть честным то нам повезло что ничего не залетело, оборона по-прежнему хромает сильно хотя Бабич с Дуарте смотрятся лучше от матча к матчу
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Direct free kick
С победой главного клуба России! ДиНамО - как обычно на своём месте
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Вот и всё смотрим в таблицу, а там КС и Урал, убираем их и видно реально кто будет пытаться остановить Зину, все эти разговоры в пользу "экспертов" которых хлебом не корми дай поговорить.
+1
-1
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