Хави: «Деку говорит, что Роке перейдет в январе. Проблем не должно возникнуть»
Хави считает, что Витор Роке присоединится к «Барселоне» зимой.
«Сейчас спортивный менеджмент и Деку говорят мне, что Роке перейдет в январе. Посмотрим, но проблем не должно возникнуть. Посмотрим, какими будут обстоятельства», – сказал главный тренер «Барселоны».
В июле каталонский клуб объявил, что договорился с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере 18-летнего форварда летом 2024 года.
Первоначально сообщалось, что «Барселона» заплатит за Роке 35+10 млн евро. Потом появились сведения о том, что каталонцы хотят снизить фиксированную выплату с 35 до 30 млн евро. После этого «Атлетико Паранаэнсе» поставил «Барсе» ультиматум: на направление подписанных документов клубу дали сутки.
Окончательной договоренности о трансфере клубы достигли 8 июля. «Барса» заплатит за Витора 30+31 млн евро – больше, чем планировалось изначально.
У бразильца 20 голов и 8 результативных передач в 41 матче за «Атлетико Паранаэнсе» в сезоне-2022/23. Статистику форварда можно найти здесь.
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