«Барса» объявила о переходе Роке. Он присоединится к клубу летом 2024-го, контракт – до 2031-го
«Барселона» объявила, что Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе» присоединится к команде.
Каталонский клуб заключил с нападающим контракт сроком до лета 2031 года, отступные – 500 млн евро. В заявлении «Барселоны» сказано, что переход Роке ожидается перед сезоном-2024/25.
Фото: fcbarcelona.com
Первоначально сообщалось, что «Барселона» заплатит за Роке 35+10 млн евро. Потом появились сведения о том, что каталонцы хотят снизить фиксированную выплату с 35 до 30 млн евро. После этого «Атлетико Паранаэнсе» поставил «Барсе» ультиматум: на направление подписанных документов клубу дали сутки.
Окончательной договоренности о трансфере клубы достигли 8 июля. «Барса» заплатит за Витора 30+31 млн евро – больше, чем планировалось изначально. Сообщалось, что зарплата форварда составит 3,5 млн евро в год.
В этом сезоне 18-летний форвард забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Отличное подписание талантливого молодого нападающего )
Будет год чтобы «окрепнуть» и приехать в Барселону максимально готовым )
Отличное подписание для Барсы за копейки. Надеюсь, в будущем станет одним из лучших игроков...
Или это другое ?)
Тогда отвечу простым комментарием:
Бразильцы увеличили сумму бонусами, а не сам трансфер - Барселона как должна была заплатить 30 миллионер фиксированно, так и останется.
А вот бонусы Роке еще нужно достичь чтобы бразильцы получили 31 миллион.