«Барса» объявила о переходе Роке. Он присоединится к клубу летом 2024-го, контракт – до 2031-го

Теги высшая лига Бразилия Барселона Ла Лига трансферы Атлетико Паранаэнсе Витор Роке Футбол

«Барселона» объявила, что Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе» присоединится к команде.

Каталонский клуб заключил с нападающим контракт сроком до лета 2031 года, отступные – 500 млн евро. В заявлении «Барселоны» сказано, что переход Роке ожидается перед сезоном-2024/25.

Фото: fcbarcelona.com

Первоначально сообщалось, что «Барселона» заплатит за Роке 35+10 млн евро. Потом появились сведения о том, что каталонцы хотят снизить фиксированную выплату с 35 до 30 млн евро. После этого «Атлетико Паранаэнсе» поставил «Барсе» ультиматум: на направление подписанных документов клубу дали сутки.

Окончательной договоренности о трансфере клубы достигли 8 июля. «Барса» заплатит за Витора 30+31 млн евро – больше, чем планировалось изначально. Сообщалось, что зарплата форварда составит 3,5 млн евро в год.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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34 комментария

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Кирилл
Добро пожаловать в Барселону, Роке !

Отличное подписание талантливого молодого нападающего )
Будет год чтобы «окрепнуть» и приехать в Барселону максимально готовым )
+20
-11
+9
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Отец Абду
Поздравляю фанатов Барсы

Отличное подписание для Барсы за копейки. Надеюсь, в будущем станет одним из лучших игроков...
+16
-10
+6
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Кирилл
Ответ dr. cage
Ожидали этим летом, на крайняк зимой.. Хотели купить за 30+10, на крайняк 35+5 В итоге взяли за 60 (30+30) и увидят его через год 🤣🤣🤣 Опять что ли Деку на переговоры ездил?
Реал берет 16-летнего Эндрика, который перейдет только в 2024 году, за 72 миллиона вместе с бонусами и налогами - «Перес совершил топ подписание !»

Или это другое ?)
+5
-2
+3
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Манковский
Ответ Кирилл
Добро пожаловать в Барселону, Роке ! Отличное подписание талантливого молодого нападающего ) Будет год чтобы «окрепнуть» и приехать в Барселону максимально готовым )
Будет год чтоб зарегистрировать, это самый долгий процесс в трасферах Барселоны.
+11
-8
+3
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Мужанов Дмитрий Александрович
Если так, то на этот сезон нужно искать форварда хотя бы в аренду. Левандовски сам не потянет во всех турнирах играть, да и не известно в какой форме он будет в новом сезоне.
+2
0
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Bazilic
Ответ dr. cage
Ожидали этим летом, на крайняк зимой.. Хотели купить за 30+10, на крайняк 35+5 В итоге взяли за 60 (30+30) и увидят его через год 🤣🤣🤣 Опять что ли Деку на переговоры ездил?
Прям за 60 взяли?
+4
-2
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Кирилл
Забавно, конечно, что я в чс у пользователя «HI MARS»
Тогда отвечу простым комментарием:

Бразильцы увеличили сумму бонусами, а не сам трансфер - Барселона как должна была заплатить 30 миллионер фиксированно, так и останется.
А вот бонусы Роке еще нужно достичь чтобы бразильцы получили 31 миллион.
+2
0
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benjamin92
Перес всё грамотно просчитал с Эндриком, а Лапорту нагнули - смотрите не перепутайте!
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Акира_1
Ответ Отец Абду
Поздравляю фанатов Барсы Отличное подписание для Барсы за копейки. Надеюсь, в будущем станет одним из лучших игроков...
Нифига копейки. 30 + 30 за чела из Бразилии, где в каждой команде таких бегает по несколько человек.
+5
-4
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flowhal
Ответ HI MARS
А говорили летом перейдёт,зимой перейдёт…Бразильцы конечно нагнули Лапорту по полной - год аренды плюс увеличили сумму продажи на 30%
к нам зашел какой-то видный африканский политик
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raiska123
А сейчас нельзя забрать ?
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Under
так а контракты на семь лет разве не прикрыли ещё?
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f0rmoceft
Перспективный игрок, удачи ему, только не в матчах против Реала)
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Давай Так
Роки должен играть за Атлетик Бальбоа
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Мишаня Кашников
уже контракты за тридцатый год зашли, ппц я старый 🥲
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HI MARS
Ох уж местные иксперты,которые определяют топа по нарезкам)Куда смотрят боссы больших клубов - таких скаутов упускают)
+3
-3
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HI MARS
А говорили летом перейдёт,зимой перейдёт…Бразильцы конечно нагнули Лапорту по полной - год аренды плюс увеличили сумму продажи на 30%
+9
-9
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Lxreich7
Ответ Кирилл
Забавно, конечно, что я в чс у пользователя «HI MARS» Тогда отвечу простым комментарием: Бразильцы увеличили сумму бонусами, а не сам трансфер - Барселона как должна была заплатить 30 миллионер фиксированно, так и останется. А вот бонусы Роке еще нужно достичь чтобы бразильцы получили 31 миллион.
У пользователя с таким ником и аватаркой уже явно с кукухой не в порядке , ничего удивительного)
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