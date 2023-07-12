«Барса» объявила о переходе Роке. Он присоединится к клубу летом 2024-го, контракт – до 2031-го

«Барселона» объявила, что Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе» присоединится к команде.

Каталонский клуб заключил с нападающим контракт сроком до лета 2031 года, отступные – 500 млн евро. В заявлении «Барселоны» сказано, что переход Роке ожидается перед сезоном-2024/25.

Фото: fcbarcelona.com

Первоначально сообщалось, что « » заплатит за 35+10 млн евро. Потом появились сведения о том, что каталонцы хотят снизить фиксированную выплату с 35 до 30 млн евро. После этого «Атлетико Паранаэнсе» поставил «Барсе» ультиматум: на направление подписанных документов клубу дали сутки.

Окончательной договоренности о трансфере клубы достигли 8 июля. «Барса» заплатит за Витора 30+31 млн евро – больше, чем планировалось изначально. Сообщалось, что зарплата форварда составит 3,5 млн евро в год.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.