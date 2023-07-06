«Барсе» дали сутки на направление подписанных документов по Роке. «Атлетико Паранаэнсе» может рассмотреть предложения «МЮ», «ПСЖ» и «Тоттенхэма» в ином случае

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед высшая лига Бразилия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Атлетико Паранаэнсе Витор Роке Футбол

«Барселона» рискует упустить Витора Роке.

Как сообщает Mundo Deportivo, несмотря на предварительное соглашение о трансфере, «блауграна» до сих пор не прислала «Атлетико Паранаэнсе» необходимые бумаги.

Руководство бразильского клуба, недовольное медлительностью партнеров, сегодня поставило ультиматум: либо каталонцы присылают подписанные документы в течение суток, либо «Атлетико» начинает рассматривать другие предложения.

Интерес к форварду проявляют «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Они готовы направить своих представителей для заключения сделки и готовы предоставить соответствующие гарантии. Также они согласны платить Роке втрое больше, чем он получает сейчас.

«Барса» хочет с 35 до 30 млн евро снизить фиксированную выплату за Роке и заплатить остальное бонусами. Переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» продолжаются

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42 комментария

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Дядя ТУРА
Барселона - сейчас экспрессик зайдет на Уимблдон и мы вам перечислим деньги
+32
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ta-tosha
Можно не тратить время на лишние сутки и начинать работать прямо сейчас
+36
-9
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Ностальгическое Дерьмо
Не больше, чем цирк
+27
-12
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Swizers
гюллера уже потеряли, осталось потерять роке и всё будет в стиле барсы
+13
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Ваня Каламарчук
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Бюрофакс - фишка Реала в сделке с Де Хеа)
+16
-8
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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Сам игрок ничего не расматривает кроме Барсы, настоящий куле 🟣🔵
Если так произойдет, что Барселоне не получится оформить сделку по Роке и в итоге он уйдет в другой клуб, тоже будешь его поливать помоями как Гюлера и прочих?
+10
-5
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ f0rmoceft
Уже объявили же вроде о трансфере, не?
Гюлера тоже объявляли
+4
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HI MARS
Щас оформят трансфер Арда Гюлера и отправят.Куда спешите?
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f0rmoceft
Уже объявили же вроде о трансфере, не?
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DeltaForce
Больше чем шарлатаны
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Этот Райола хочет денег
Лапорта снова включит излюбленную стратегию - давить на жалость и временные трудности. Песни "у курского вокзала" и "генералы песчаных карьеров" ему в помощь!
+6
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Serdida Orayew
В Барсу тяжело попасть, легко надоить,
и невозможно уйти...
+1
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ЧИКО
Ничего нового не происходит! Лапорта опять лезет туда куда не может пролезть. Зачем договариваться с клубом за 35+10 и потом торговаться, чтоб снизили на 30. Он же и 30 не сможет заплатить. Раз такие крупные клубы предлагают больше и быстрее, значит этот парень стоит того, так возьми подпиши, оформи сделку и всё. Этого молодого турка же упустил. сейчас упустит и этого. Куча основных игроков без регистрации сидят, а этот покупает новых… точнее иллюзию создаёт, будто всё нормально. Но понятно, ему же доверяют 80% членов клуба, не важно, что 80% не от 150 тыс сосьос, а от всего 3 тыс. Он же заработал рекордные суммы, но не докладывал сколько потрачено и какой баланс у клуба…. Стоит болтает чушь и всё вокруг осмеивают Барсу. Уважаемые хейтеры, пожалуйста, все ваши насмешки и издевательства направьте не руководство клуба. Клуб не виноват, что в течении уже многих лет, в руководстве столько умников….
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Moscwow
Ответ f0rmoceft
Уже объявили же вроде о трансфере, не?
Каталония живёт в параллельной вселенной, где они самый лучший клуб в мире, все футболисты хотят играть за них бесплатно и полки ломятся от международных трофеев
+13
-12
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Леван Мкртчян
Ответ Dinar Ibragimov
Комментарий удален модератором
Забавно ,что тут перепись озлобленных хейтеров хомячков с iq золотых рыбок на ветке, но такие как ты везде пихают это слово(хомячки) по отношению к болелам Барсы .
Хотя ,почитав твои комментарии( да и большинства этих деградантов) ,просто кровь из глаз идёт от уровня их глупости и озлобленности ко всему , что связано с этим клубом, от болельщиков до игроков и руководителей клуба. При этом 99,9 таких персонажей ничего не смыслят ни в финансах("Лаптя и команды аферюг") ни юриспруденции ("полное расформирование") и не имеют даже малейшего критического мышления и терпения,чтобы осознать как работает новостной трафик вокруг этого клуба. И какой иногда желтухой генеруется информационный фон. (Я не про конкретно сейчас, а вообще)

Поистине , чем более недалек и глуп сам человек, тем он чаще испражняется такими вот категориями "расформировать", "команда аферюг" и прочему....
При этом даже близко не имеющим полную информацию, чтобы давать такие оценки.

Не утруждайтесь с ответом.
Этот комментарий не для диалога, а лишь констатация того что происходит тут на ветках.
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Ruslan3132
Еще не успели оформить трансфер, уже пытались снизить выплаты и зп игроку )))
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Муслим Атангулов
Ответ Spiker1606
Гюлера тоже объявляли
нет
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Serdida Orayew
Ответ Ya Tolik
Почему бы Барсе самой себе не поставить запрет на трансферы на пару окон? Сделать ставку на своих игроков, на молодёжь в Ла Масии? За это время бы улучшили положение, а улучшающаяся сыгранность и требования Хави могли дать лучший результат, чем есть сейчас. Челси несколько лет назад очень хорошл и спокойно отыграли год под запретом трансферов.
ты чееее, а как же ветераны ВОВ??? они же тоже должны где-то играть, греть лавку и доить Барсу как корову....
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Любезный Коссутий
Ответ HI MARS
Щас оформят трансфер Арда Гюлера и отправят.Куда спешите?
ждем второе переобувание Гуру, как в случае в Гюлером
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прощай Роналду
Ответ corazón blanco
Если так произойдет, что Барселоне не получится оформить сделку по Роке и в итоге он уйдет в другой клуб, тоже будешь его поливать помоями как Гюлера и прочих?
Именно так, Гюлера послушать с детства за Барсу и переходит в Реал
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Муслим Атангулов
А ниче что сам Роке нехочет никуда кроме Барсы переходить?
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Марслан Акматалиев
А самого Роке спросили?
Он вроде как уже отклонял предложения европейских клубов ради Барсы ещё в прошлом году, и в этом судя по слухам ничего не поменялось.
Витор Роке будет в Барсе!
Вопрос только когда, этим летом или зимой.
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Dinar Ibragimov
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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