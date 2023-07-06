«Барсе» дали сутки на направление подписанных документов по Роке. «Атлетико Паранаэнсе» может рассмотреть предложения «МЮ», «ПСЖ» и «Тоттенхэма» в ином случае
«Барселона» рискует упустить Витора Роке.
Как сообщает Mundo Deportivo, несмотря на предварительное соглашение о трансфере, «блауграна» до сих пор не прислала «Атлетико Паранаэнсе» необходимые бумаги.
Руководство бразильского клуба, недовольное медлительностью партнеров, сегодня поставило ультиматум: либо каталонцы присылают подписанные документы в течение суток, либо «Атлетико» начинает рассматривать другие предложения.
Интерес к форварду проявляют «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Они готовы направить своих представителей для заключения сделки и готовы предоставить соответствующие гарантии. Также они согласны платить Роке втрое больше, чем он получает сейчас.
«Барса» хочет с 35 до 30 млн евро снизить фиксированную выплату за Роке и заплатить остальное бонусами. Переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» продолжаются
и невозможно уйти...
Хотя ,почитав твои комментарии( да и большинства этих деградантов) ,просто кровь из глаз идёт от уровня их глупости и озлобленности ко всему , что связано с этим клубом, от болельщиков до игроков и руководителей клуба. При этом 99,9 таких персонажей ничего не смыслят ни в финансах("Лаптя и команды аферюг") ни юриспруденции ("полное расформирование") и не имеют даже малейшего критического мышления и терпения,чтобы осознать как работает новостной трафик вокруг этого клуба. И какой иногда желтухой генеруется информационный фон. (Я не про конкретно сейчас, а вообще)
Поистине , чем более недалек и глуп сам человек, тем он чаще испражняется такими вот категориями "расформировать", "команда аферюг" и прочему....
При этом даже близко не имеющим полную информацию, чтобы давать такие оценки.
Не утруждайтесь с ответом.
Этот комментарий не для диалога, а лишь констатация того что происходит тут на ветках.
Он вроде как уже отклонял предложения европейских клубов ради Барсы ещё в прошлом году, и в этом судя по слухам ничего не поменялось.
Витор Роке будет в Барсе!
Вопрос только когда, этим летом или зимой.