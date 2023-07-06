«Барсе» дали сутки на направление подписанных документов по Роке. «Атлетико Паранаэнсе» может рассмотреть предложения «МЮ», «ПСЖ» и «Тоттенхэма» в ином случае

«Барселона» рискует упустить Витора Роке.

Как сообщает Mundo Deportivo, несмотря на предварительное соглашение о трансфере, «блауграна» до сих пор не прислала «Атлетико Паранаэнсе» необходимые бумаги.

Руководство бразильского клуба, недовольное медлительностью партнеров, сегодня поставило ультиматум: либо каталонцы присылают подписанные документы в течение суток, либо «Атлетико» начинает рассматривать другие предложения.

Интерес к форварду проявляют « », « » и « ». Они готовы направить своих представителей для заключения сделки и готовы предоставить соответствующие гарантии. Также они согласны платить Роке втрое больше, чем он получает сейчас.

«Барса» хочет с 35 до 30 млн евро снизить фиксированную выплату за Роке и заплатить остальное бонусами. Переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» продолжаются