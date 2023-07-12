«Барса» выплатит 5 млн евро бонусов за Роке, если он попадет в топ-3 «Золотого мяча». Еще 26 млн – за голы и трофеи

Теги высшая лига Бразилия Барселона Ла Лига трансферы Золотой мяч Атлетико Паранаэнсе деньги Фабрицио Романо Витор Роке Футбол

Названы условия, при выполнении которых «Барселона» выплатит бонусы за Витора Роке.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Атлетико Паранаэнсе» получит 30 миллионов евро в качестве фиксированной выплаты.

Выплата 26 миллионов евро бонусов зависит от выступлений нападающего, количества забитых голов и выигранных трофеев. Еще 5 миллионов евро бонусов бразильский клуб получит, если Роке попадет в тройку номинантов на «Золотой мяч».

Сегодня «Барселона» объявила о переходе Витора из «Атлетико Паранаэнсе». Он присоединится к клубу летом 2024-го. Срок контракта, в котором прописаны отступные в размере 500 млн евро, рассчитан до 2031-го.

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31 комментарий

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yulay
Желаю Барсе выплатить все прописанные бонусы
+16
-2
+14
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Нионель Ералду
Ответ войд
Смотрел нарезки этого ноунейма В общем очередной развод популиста-балабола)
То ли дело Эндрик и Реньер, вот они - топ игроки
+16
-6
+10
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ljolik888
Пусть заплатят все бонусы , тогда я буду очень рад . Давай Витор не подведи . Ждем много голов и много кубков в музеи .
+13
-4
+9
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Нионель Ералду
Ответ EmilKB24
Вини и Родриго уже оправдали свои трансферы. Вини так с такой форой, что и говорить не стоит. Реньер вероятней всего провал, хотя еще чуть время у него есть, но веры в него уже немного. Эндрик - посмотрим. В итоге на данный момент можно сказать, что Мадрид из 3-х трансферов молодых юнцов из Бразилии, получил 1 суперзвезду, 1 звезду (с большой вероятность, что он станет суперзвездой) и 1 не попал. По Эндрику пока ничего сказать нельзя.
Напомню, что последний игрок за большие деньги из бразильской лиги у барсы был Неймар
+7
-1
+6
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Экселлент
Ответ Тимирлан Набиев
круто пятеру не придётся платить💪
Кто знает, кто знает...
+3
-1
+2
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predMBAPPE
Ответ dr. cage
Очевидные вещи.. Глорье Барсы конечно будет убеждать нас в стиле, что бонусы чисто за ЗМ, но я не думаю, что бразильцы такие лохи, что на ровном месте отказались от 5 млн гарантированных выплат в пользу труднодостижимых 30 лимонов.. Вероятно, бонусы там составленны примерно в таком ключе: - Лучший бомбардир команды по итогу сезона - 3-4 млн - Лучший ассистент команды по итогу сезона - 3-4 млн - меньше всего в команде жк - 1-2 млн - отсутвие кк - 1-2 млн - выход в 1/16 ЛЕ - 2 млн - приходил пораньше на тренировку - 1-2 млн - похвалил Хаве - 1-2 млн. - сказал на презентации - Вискас Ля Каталуньмая - 2-3 млн - победа в Кубке Соптифай Мп3 - 4 млн - Лучший бомбардир Примеры - 5-6 млн - Чемпионство с Барсой - 5-6 млн. -Кубок Короля - 5-6 млн.. Роке то крутой нап, и наверняка часть этих ачивок набьет.. Иначе бы бразилы и не подписались бы..То бишь отказавшись сейчас от 5 млн, через сезон-два они точно 15 лимонов с Барсы снимут.. Со всех сторон удачная сделка для Параэненсе.. Готовы были отдать его за 40-42 лимона, а по итогу получат почти 50..
Тебя явно всей каталонией в дупло пенальти пробивали!
+2
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EmilKB24
Ответ Нионель Ералду
Напомню, что последний игрок за большие деньги из бразильской лиги у барсы был Неймар
и причем тут это? Ты же про Эндрика и Реньера написал)

С Неймаром Барса попала 100%. Завалив его баблом, кстати))
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rigobersong
Ответ instasamka
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Просто завидует, что Барселона берет игроков будущего, а не турецких днарей:)) Это же местный шутник:))
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barca1899messi
Ответ Yu123
20 миллионов за кубок гампера, 500 тысяч за победу над айнтрахтом
смешно, сам придумал или бабушка подсказала
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Собиратель хаоса
Беспроигрышный вариант. Даже если не заиграет, то Лапорта всегда может сказать, что 26 млн. сэкономил)
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instasamka
Ответ dr. cage
Очевидные вещи.. Глорье Барсы конечно будет убеждать нас в стиле, что бонусы чисто за ЗМ, но я не думаю, что бразильцы такие лохи, что на ровном месте отказались от 5 млн гарантированных выплат в пользу труднодостижимых 30 лимонов.. Вероятно, бонусы там составленны примерно в таком ключе: - Лучший бомбардир команды по итогу сезона - 3-4 млн - Лучший ассистент команды по итогу сезона - 3-4 млн - меньше всего в команде жк - 1-2 млн - отсутвие кк - 1-2 млн - выход в 1/16 ЛЕ - 2 млн - приходил пораньше на тренировку - 1-2 млн - похвалил Хаве - 1-2 млн. - сказал на презентации - Вискас Ля Каталуньмая - 2-3 млн - победа в Кубке Соптифай Мп3 - 4 млн - Лучший бомбардир Примеры - 5-6 млн - Чемпионство с Барсой - 5-6 млн. -Кубок Короля - 5-6 млн.. Роке то крутой нап, и наверняка часть этих ачивок набьет.. Иначе бы бразилы и не подписались бы..То бишь отказавшись сейчас от 5 млн, через сезон-два они точно 15 лимонов с Барсы снимут.. Со всех сторон удачная сделка для Параэненсе.. Готовы были отдать его за 40-42 лимона, а по итогу получат почти 50..
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obidnyi
Ответ instasamka
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доктор Кейдж)
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mgarnet13
Ответ rigobersong
Просто завидует, что Барселона берет игроков будущего, а не турецких днарей:)) Это же местный шутник:))
А чего ж ты ещё недавно радовался приходу "турецкого днаря" в барсу?
Что изменилось? :)
+3
-3
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rigobersong
Ответ mgarnet13
А чего ж ты ещё недавно радовался приходу "турецкого днаря" в барсу? Что изменилось? :)
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Kaka_GOAT
Ответ ljolik888
Пусть заплатят все бонусы , тогда я буду очень рад . Давай Витор не подведи . Ждем много голов и много кубков в музеи .
Много кубков гампера
+1
-1
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Шарли
Ответ Серегей Юдин
Срок контракта, в котором прописаны отступные в размере 500 млн евро, рассчитан до 2031-го - ФИФА же прикрыла эту лавочку с этого трансферного окна. Максимум 5 лет контракты - итого до 28.
заключать по-прежнему можно длительные; больше, чем на 5 лет нельзя амортизировать выплаты в финансовой отчётности для ффп
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