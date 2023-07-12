Названы условия, при выполнении которых «Барселона» выплатит бонусы за Витора Роке.

Как сообщает журналист , « » получит 30 миллионов евро в качестве фиксированной выплаты.

Выплата 26 миллионов евро бонусов зависит от выступлений нападающего, количества забитых голов и выигранных трофеев. Еще 5 миллионов евро бонусов бразильский клуб получит, если попадет в тройку номинантов на « ».

Сегодня « » объявила о переходе Витора из «Атлетико Паранаэнсе». Он присоединится к клубу летом 2024-го. Срок контракта, в котором прописаны отступные в размере 500 млн евро, рассчитан до 2031-го.