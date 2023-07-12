«Барса» выплатит 5 млн евро бонусов за Роке, если он попадет в топ-3 «Золотого мяча». Еще 26 млн – за голы и трофеи
Названы условия, при выполнении которых «Барселона» выплатит бонусы за Витора Роке.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Атлетико Паранаэнсе» получит 30 миллионов евро в качестве фиксированной выплаты.
Выплата 26 миллионов евро бонусов зависит от выступлений нападающего, количества забитых голов и выигранных трофеев. Еще 5 миллионов евро бонусов бразильский клуб получит, если Роке попадет в тройку номинантов на «Золотой мяч».
Сегодня «Барселона» объявила о переходе Витора из «Атлетико Паранаэнсе». Он присоединится к клубу летом 2024-го. Срок контракта, в котором прописаны отступные в размере 500 млн евро, рассчитан до 2031-го.
С Неймаром Барса попала 100%. Завалив его баблом, кстати))
Что изменилось? :)