Президент «Барсы» о Роке: «Сравнил бы его с Роналдо, несмотря на молодость – Витор так же силен, он тоже бразилец. У него своеобразный стиль игры»

Теги высшая лига Бразилия Барселона Роналдиньо Роналдо Ла Лига трансферы Ромарио Жоан Лапорта Атлетико Паранаэнсе Витор Роке Футбол

Президент «Барселоны» поделился ожиданиями от трансфера Витора Роке.

Ранее «Барселона» официально объявила о подписании контракта с форвардом «Атлетико Паранаэнсе». Ожидается, что Роке присоединится к команде следующим летом.

– У нас есть технико-экономический план, и [регистрация Роке] запланирована на январь или на июнь, если прогнозы по ситуации не улучшатся, хотя это все еще может произойти. Контракт подписан и оформлен, и игрок уже числится в «Барселоне».

– Чего вы ожидаете от этого игрока?

– Голов. У него очень своеобразный стиль. Его нельзя сравнивать с Роналдо или Ромарио – это игрок, который способен врываться в штрафную и бить обеими ногами из любой ее точки.

– Кого он вам напоминает?

– Он отличается от игроков, которые были у нас раньше. Я не могу сказать, что он напоминает Роналдиньо, потому что он играет по-другому, или с Ромарио. Он очень силен, и несмотря на то, что он очень молод, его можно сравнить с Роналдо, который обладал потрясающей силой духа. Он тоже силен – и тоже бразилец, – сказал Жоан Лапорта.

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17 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Как же обидно, что Роналдо в Барселоне только на один сезон задержался.
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<~Inter~>
Не сравнивайте никого с Роналдо. Он в 18 лет был сильнейшим бразильским игроком с уникальной техникой и скоростью, а в 19-20 лет был лучшим в мире
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rusas
Игра покажет. Пока хвалить его не за что.
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azt3c14
Интересно будет наблюдать за его прогрессом в Барселоне
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David Avagyan
И он футболист и тот тоже и он бразилец и тот тоже
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mkryuchckov10@gmail.com
«Тоже бразилец», ну это явно аргумент
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Blaumerc
Ответ sitnik
Его нельзя сравнивать с Роналдо, его можно сравнить с Роналдо.
не похож, но похож
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sitnik
Его нельзя сравнивать с Роналдо, его можно сравнить с Роналдо.
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Tristan...
Когда смотрел нарезки Витора, из всех бразильцев, которые приходили на ум, тоже больше напоминал Роналдо, чисто телосложением и немного движениями
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