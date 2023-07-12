Президент «Барсы» о Роке: «Сравнил бы его с Роналдо, несмотря на молодость – Витор так же силен, он тоже бразилец. У него своеобразный стиль игры»

Президент «Барселоны» поделился ожиданиями от трансфера Витора Роке.

Ранее « » официально объявила о подписании контракта с форвардом « ». Ожидается, что присоединится к команде следующим летом.

– У нас есть технико-экономический план, и [регистрация Роке] запланирована на январь или на июнь, если прогнозы по ситуации не улучшатся, хотя это все еще может произойти. Контракт подписан и оформлен, и игрок уже числится в «Барселоне».

– Чего вы ожидаете от этого игрока?

– Голов. У него очень своеобразный стиль. Его нельзя сравнивать с Роналдо или – это игрок, который способен врываться в штрафную и бить обеими ногами из любой ее точки.

– Кого он вам напоминает?

– Он отличается от игроков, которые были у нас раньше. Я не могу сказать, что он напоминает , потому что он играет по-другому, или с Ромарио. Он очень силен, и несмотря на то, что он очень молод, его можно сравнить с Роналдо, который обладал потрясающей силой духа. Он тоже силен – и тоже бразилец, – сказал Жоан Лапорта.