Агент Роке: «Витор напоминает Роналдо по силе. Он может сыграть за «Барсу» хоть завтра»

Агент Витора Роке высказался об игре бразильца.

18-летний нападающий перейдет в «Барселону» из « » в 2024 году.

– В чемпионате Бразилии Витор Роке уже многое показал. Каков его потенциал?

– Потрясающий. Он отличный игрок.

– Подходит ли он «Барсе» уже сейчас?

– Да, он может сыграть хоть завтра. Он может приехать в пятницу и сыграть в воскресенье. Витор Роке – топ. У него есть мощь, сила и работоспособность, походящая для современного футбола. У него есть удар, он забивает голы.

– Расскажите обычным болельщикам, которые его еще не знают, на какого игрока будет похожа игра Витора Роке.

– Он напоминает по силе. У него очень хороший сезон. Если учитывать голы за команду U20, то, кажется, он забил 22 гола, отдал 10 результативных передач, заработал пять пенальти, и во всех играх он участвовал в голах клуба.

В команде, в которой он играет – не «Палмейрас» и не «Фламенго» – есть больше возможностей в атаке. Это команда из середины турнирной таблицы, – сказал Андре Кюри.

Агент Роке: «Витор выше Эндрика уровнем. Если вы спросите, чей трансфер лучше, «Барсы» или «Реала» – все очевидно»

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