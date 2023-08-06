Агент Роке: «Витор напоминает Роналдо по силе. Он может сыграть за «Барсу» хоть завтра»
Агент Витора Роке высказался об игре бразильца.
18-летний нападающий перейдет в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2024 году.
– В чемпионате Бразилии Витор Роке уже многое показал. Каков его потенциал?
– Потрясающий. Он отличный игрок.
– Подходит ли он «Барсе» уже сейчас?
– Да, он может сыграть хоть завтра. Он может приехать в пятницу и сыграть в воскресенье. Витор Роке – топ. У него есть мощь, сила и работоспособность, походящая для современного футбола. У него есть удар, он забивает голы.
– Расскажите обычным болельщикам, которые его еще не знают, на какого игрока будет похожа игра Витора Роке.
– Он напоминает Роналдо по силе. У него очень хороший сезон. Если учитывать голы за команду U20, то, кажется, он забил 22 гола, отдал 10 результативных передач, заработал пять пенальти, и во всех играх он участвовал в голах клуба.
В команде, в которой он играет – не «Палмейрас» и не «Фламенго» – есть больше возможностей в атаке. Это команда из середины турнирной таблицы, – сказал Андре Кюри.
Агент Роке: «Витор выше Эндрика уровнем. Если вы спросите, чей трансфер лучше, «Барсы» или «Реала» – все очевидно»
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про Фати писали, что это новый Месси. в итоге - пшик оказался.
Эндрик сыграл 450минут и забил 4гола.
Роке сыграл 1200 минут и забил 8 голов.
в пересчёте на минуты игры Эндрик забивает больше даже несмотря что на 1,5года младше.
Ну что за банда на спортсе появилась
От груди столько же жмёт?
Почему это важно?
Роналдо не был силовым форвардом.
Если бы он напоминал по силе Акинфенву, то тогда, да...
А Роналдо было бы лучше напоминать по умению играть в футбол.