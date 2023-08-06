Агент Роке: «Витор напоминает Роналдо по силе. Он может сыграть за «Барсу» хоть завтра»

Теги высшая лига Бразилия Барселона Роналдо Ла Лига Атлетико Паранаэнсе агенты Андре Кюри Витор Роке Футбол

Агент Витора Роке высказался об игре бразильца.

18-летний нападающий перейдет в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2024 году. 

– В чемпионате Бразилии Витор Роке уже многое показал. Каков его потенциал?

– Потрясающий. Он отличный игрок.

– Подходит ли он «Барсе» уже сейчас?

– Да, он может сыграть хоть завтра. Он может приехать в пятницу и сыграть в воскресенье. Витор Роке – топ. У него есть мощь, сила и работоспособность, походящая для современного футбола. У него есть удар, он забивает голы. 

– Расскажите обычным болельщикам, которые его еще не знают, на какого игрока будет похожа игра Витора Роке.

– Он напоминает Роналдо по силе. У него очень хороший сезон. Если учитывать голы за команду U20, то, кажется, он забил 22 гола, отдал 10 результативных передач, заработал пять пенальти, и во всех играх он участвовал в голах клуба.

В команде, в которой он играет – не «Палмейрас» и не «Фламенго» – есть больше возможностей в атаке. Это команда из середины турнирной таблицы, – сказал Андре Кюри.

Агент Роке: «Витор выше Эндрика уровнем. Если вы спросите, чей трансфер лучше, «Барсы» или «Реала» – все очевидно»

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20 комментариев

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нормально мужик заливает. Зачем это делать? Зачем завышать уровень ожиданий от своего игрока, когда переход уже состоялся? Это будет прежде всего давить на самого игрока, если вдруг что-то не будет получаться. От него тупо будут больше ждать, и меньше прощать косяков. А, это молодой игрок, он будет косячить.
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слишком много пиара. может оказать медвежью услугу. все будут ждать Роналдо, а приедет второй Ришарлисон
про Фати писали, что это новый Месси. в итоге - пшик оказался.
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Ответ войд
Почему этот ахент так сильно пиарит этого бруска-бегунка?)
Второй бомбардир нынешнего чемпионата Бразилии)А вот вашего Эндрика там чего-то и не видно совсем бггг
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По силе Роналдо, а по красоте Криштиану:)
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Ответ Бронислав Каминский
Второй бомбардир нынешнего чемпионата Бразилии)А вот вашего Эндрика там чего-то и не видно совсем бггг
ты же в курсе что Эндрик на 1,5 года младше?
Эндрик сыграл 450минут и забил 4гола.
Роке сыграл 1200 минут и забил 8 голов.
в пересчёте на минуты игры Эндрик забивает больше даже несмотря что на 1,5года младше.
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Ответ войд
Почему этот ахент так сильно пиарит этого бруска-бегунка?)
он может и не брусок, но агент явно переигрывает
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агент роке,массажист кокорина и Александр мостовой
Ну что за банда на спортсе появилась
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*Он напоминает Роналдо по силе*
От груди столько же жмёт?
Почему это важно?
Роналдо не был силовым форвардом.
Если бы он напоминал по силе Акинфенву, то тогда, да...
А Роналдо было бы лучше напоминать по умению играть в футбол.
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Ответ андрей быцюк
надеюсь как Дембеле сольется с Каталонии
Да не, шанс минимальный
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главное чтоб как Роналдо не кинул Барсу
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По манере игры Витор очень напоминает Веллитона. Такой же напористый и никогда не выключается из игры.
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Футболист-то реально интересный. Но пока рано говорить о каких-то перспективах. Не всем дается переезд из ЛА в Европу. Но потенциал есть, играет круто.
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Агент как-то переборщил...
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С Зубастиком никто не сравним, его пластика и безумный магнетизм с его СИЛОЙ недоступен обычным футболерам, кто не верит , посмотрите любую нарезку его контроля мяча и на скорости в том числе.
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смешно когда кто-то из агентов в Бразилии говорит, что тот или иной игрок напоминает Роналдо. Достаточно просто посмотреть как играл Роналдо в свои 18 лет, чтобы понять какая там пропасть в уровне
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Витор Роке несколько матчей забить не может в Паране. Но уже готов к Барсе.
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За Барсу кто только не играл, Чигринский, де Йонг, Райцигер, не говоря уже о легенде бчк Игоре Корнееве. Об уровне футболиста это никак не говорит
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