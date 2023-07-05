«Барса» хочет с 35 до 30 млн евро снизить фиксированную выплату за Роке и заплатить остальное бонусами. Переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» продолжаются

Теги высшая лига Бразилия Барселона Ла Лига возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе деньги Витор Роке Футбол

«Барселона» хочет изменить условия трансфера Витора Роке.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Атлетико Паранаэнсе» договорились о трансфере 18-летнего форварда за 35+10 миллионов евро.

По информации Marca, каталонский клуб хочет снизить фиксированную выплату по трансферу до 30 миллионов евро и выплатить оставшуюся сумму в виде бонусов. Переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» продолжаются, и «Барселона» надеется достичь соглашения с бразильским клубом в ближайшее время.

Известно, что Роке сможет присоединиться к «Барселоне» не раньше января, поскольку клуб не сможет зарегистрировать его летом. Также возможен вариант, при котором форвард приедет в Испанию следующим летом.

В этом сезоне Витор Роке забил 12 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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20 комментариев

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Милдронат Бромантанов
А просить Роке снизить зп они ещё не начали ?
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Добрый, старый Камп Ноу
Началось в колхозе утро 🤦🏻‍♂️
+12
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+12
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Милдронат Бромантанов
А просить Роке снизить зп они ещё не начали ?
Это в следующем сезоне будет,когда будут брать другого новичка.
+8
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+8
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angliiskiilion
Ответ Добрый, старый Камп Ноу
Началось в колхозе утро 🤦🏻‍♂️
нужно подёргать рычаг владельцев Атлетико Паранаэнсе
+8
-1
+7
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Ебздрогыч
«Барса» хочет с 35 до 30 млн евро снизить фиксированную выплату за Роке и заплатить остальное билетами банка приколов.
+7
-2
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Гамарджоба Генацвале
Причем бонусами Пятёрочки.
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ta-tosha
ещё чуть чуть - и будут просить в аренду взять, вангую :)))))
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DolJun
я хз как серьезные клубы могут вести дело с фк мемом, в который превратил барсу лапорта. ну серьезно: специально договариваются про одни условия, получают доступ к игроку, забивают неокрепший юношеский мозг всякой ерундой чтобы он грезил барсой, потом возвращаются к клубу и выкручивают ему руки. сколько можно это терпеть?
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ARIGAMI ARIGAMI
На это можно смотреть вечно
+2
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Tun
Даже Зенит даст больше
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Причёска Бэйла
Фк мем не пробовал игроков продавать чтобы купить других?
+4
-2
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Eden Hazard
Видимо, 30 уже нарулили в долг с де Йонга и прочих.
+2
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Мэр Чунга-чанги
Когда там дело до натурального обмена дойдет?
+1
0
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vzi
Парана, пожалуйста, не ведитесь. Выкрутите им руки сами.
Не Барселона, так любой топ АПЛ выдаст за Роке 40-45, и не в рассрочку, а сразу. Парень реально талант.
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Е.Р.
Еще не даже не игрок, а уже скидываться заставляют.
+1
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ApXuMaHqPuT
Стыдоба-то какая - "больше, чем клуб" платит меньше, чем положено😟
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angliiskiilion
Ответ Милдронат Бромантанов
А просить Роке снизить зп они ещё не начали ?
это на потом
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Moscwow
Ответ Причёска Бэйла
Фк мем не пробовал игроков продавать чтобы купить других?
А их игроки кому-то нужны? Араухо да Тер Штеген, если их продать даже Негрейра не поможет с остальным сбродом
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ЧИКО
Главное что в Реал не ушёл из за превосходных условии Лапорты….
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