«Барса» хочет с 35 до 30 млн евро снизить фиксированную выплату за Роке и заплатить остальное бонусами. Переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» продолжаются
«Барселона» хочет изменить условия трансфера Витора Роке.
Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Атлетико Паранаэнсе» договорились о трансфере 18-летнего форварда за 35+10 миллионов евро.
По информации Marca, каталонский клуб хочет снизить фиксированную выплату по трансферу до 30 миллионов евро и выплатить оставшуюся сумму в виде бонусов. Переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» продолжаются, и «Барселона» надеется достичь соглашения с бразильским клубом в ближайшее время.
Известно, что Роке сможет присоединиться к «Барселоне» не раньше января, поскольку клуб не сможет зарегистрировать его летом. Также возможен вариант, при котором форвард приедет в Испанию следующим летом.
В этом сезоне Витор Роке забил 12 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Не Барселона, так любой топ АПЛ выдаст за Роке 40-45, и не в рассрочку, а сразу. Парень реально талант.