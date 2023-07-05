«Барса» хочет с 35 до 30 млн евро снизить фиксированную выплату за Роке и заплатить остальное бонусами. Переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» продолжаются

«Барселона» хочет изменить условия трансфера Витора Роке.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Атлетико Паранаэнсе» договорились о трансфере 18-летнего форварда за 35+10 миллионов евро.

По информации Marca, каталонский клуб хочет снизить фиксированную выплату по трансферу до 30 миллионов евро и выплатить оставшуюся сумму в виде бонусов. Переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» продолжаются, и « » надеется достичь соглашения с бразильским клубом в ближайшее время.

Известно, что Роке сможет присоединиться к «Барселоне» не раньше января, поскольку клуб не сможет зарегистрировать его летом. Также возможен вариант, при котором форвард приедет в Испанию следующим летом.

В этом сезоне забил 12 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за « » во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.