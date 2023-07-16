Агент Роке: «Витор выше Эндрика уровнем. Если вы спросите, чей трансфер лучше, «Барсы» или «Реала» – все очевидно»
Агент Витора Роке считает своего клиента более сильным футболистом, чем Эндрика.
Роке подписал контракт с «Барселоной», а Эндрик будет выступать за «Реал».
«Они друзья и партнеры по сборной Бразилии. Очевидно, между ними будет соперничество в класико.
Я могу говорить о Виторе и верю, что на данный момент он тот футболист, который готов играть за основную команду Бразилии и исполнять ведущую роль. Я надеюсь, что Эндрик тоже будет хорошо выступать за «Реал».
Если вы спросите у меня, кто совершил лучший трансфер, «Барселона» или «Реал», то все очевидно. Я уже говорил и повторю: по-моему, Витор выше уровнем, чем Эндрик», – сказал Андре Кюри.
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