Агент Роке: «Витор выше Эндрика уровнем. Если вы спросите, чей трансфер лучше, «Барсы» или «Реала» – все очевидно»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Атлетико Паранаэнсе агенты Андре Кюри Эндрик Витор Роке Футбол

Агент Витора Роке считает своего клиента более сильным футболистом, чем Эндрика.

Роке подписал контракт с «Барселоной», а Эндрик будет выступать за «Реал».

«Они друзья и партнеры по сборной Бразилии. Очевидно, между ними будет соперничество в класико.

Я могу говорить о Виторе и верю, что на данный момент он тот футболист, который готов играть за основную команду Бразилии и исполнять ведущую роль. Я надеюсь, что Эндрик тоже будет хорошо выступать за «Реал».

Если вы спросите у меня, кто совершил лучший трансфер, «Барселона» или «Реал», то все очевидно. Я уже говорил и повторю: по-моему, Витор выше уровнем, чем Эндрик», – сказал Андре Кюри.

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38 комментариев

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Андрей Лавров
По факту это два ноунейма на текущий момент
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Aleksandr Danilov
Мама Роке: «Витор выше уровнем, чем Эндрик. Если вы спросите, кто совершил лучший трансфер, «Барса» или «Реал», то все очевидно»
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Los Galácticos
Время покажет кто из них лучше, когда начнут играть в Барселоне и Реале соответственно, а пока это просто агент Роке пукнул в лужу.
+23
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+22
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AnMe
ля ля ля. Пусть на поле покажет. Еще бы ты не оценил своего «кормильца».
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Игорь М.
Я понимаю, что была бы сенсация, если бы это сказал агент Эндрика, но тут же всё очень просто)
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Artuom Batishev
Ответ Андрей Лавров
По факту это два ноунейма на текущий момент
Точно. Есть вообще вероятность, и не маленькая, что оба провалятся 😅
+9
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+7
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Kaka_GOAT
Ответ GuruFutbola
Ну тут ежу понятно, что мчк в очередной раз развели на нового йовича)
Пока Роке не провел ни одного матча,как можно сравнить его с йовичем
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Dinar Ibragimov
Может хватит выкладывать мнение бывшего работника Барсы и по совместительству агента будущего игрока. Его мнение очевидно, один раз мы его услышали и смысла дальше читать это бахвальство не вижу. В 24 году и увидим кто из них сильнее.
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RealJon
зачем так много болтает этот агент, не понимаю.
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Александр Зубков
Ответ Artuom Batishev
Точно. Есть вообще вероятность, и не маленькая, что оба провалятся 😅
Андре Кури хочет сказать, что Эндрик сильней провалится.
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Большой Сэми
Сколько было примеров от таких высказываний?! Жизнь не любит выскочек. Даже Ибра главная высокомерность футбола при всех титулах, не имеет главного кубка в клубном футболе.
Создает лишнее давление своему игроку, что не раз будут ему напоминать при обратном сценарии. Похоже подписной бонус совсем смутил рассудок
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corazón blanco
Ну а что, агент провернул сделку с топ-клубом, свои деньги получит, а теперь можно болтать, что угодно. Но иногда не понимаю, почему футболисты не дают втык за такие комментарии своих агентов, окружения и т.д. Ведь с него нечего взять, а на игрока оказывается дополнительное давление.
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Манковский
Болтай, болтай. Когда придёт время с твоего клиента спросят.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ GuruFutbola
Ну тут ежу понятно, что мчк в очередной раз развели на нового йовича)
Ты 🦧🦧🦧опять чушь несешь
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Chelsea`s Lev
Одному - 16 лет, второму - 18, конечно он "выше":)
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Игорь Климов
Ответ Акыл Сатыбалдиев
А ты 🦍🦍🦍оказывается можешь быть адекватным когда хочешь
Ты всегда внимательно читай, что я пишу, и анализируй, тогда и не будешь удивляться моим заметкам, и да, а зачем ты мне свою фигурку в тексте прислал?
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raiska123
Ответ GuruFutbola
Ты не так понял, я имел ввиду эндрика)
Приветик я соскучилась !
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Игорь Климов
Конечно агент всегда будет хвалить и рекламировать своего клиента, но только время покажет кто будет лучшим.
А ты 🦍🦍🦍оказывается можешь быть адекватным когда хочешь
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M9
Само собой))
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Extrim
Какой неожиданный ответ от агента роке
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Геннадий Чеботарев
это сейчас два кота в мешке и только время покажет что они стоят или это деньги на ветер.
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Cearvm
Агент Эндрика: «Эндрик выше уровнем, чем Роке. Если вы спросите, чей трансфер лучше, «Барсы» или «Реала», то все очевидно»
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Игорь Климов
Конечно агент всегда будет хвалить и рекламировать своего клиента, но только время покажет кто будет лучшим.
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Sergy Grand
чет многовато болтает этот агент
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Никита Мальковский
ну так это два нн(на данный момент) примерно одного уровня
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