Агент Роке: «Витор выше Эндрика уровнем. Если вы спросите, чей трансфер лучше, «Барсы» или «Реала» – все очевидно»

Агент Витора Роке считает своего клиента более сильным футболистом, чем Эндрика.

Роке подписал контракт с «Барселоной», а будет выступать за «Реал».

«Они друзья и партнеры по сборной Бразилии. Очевидно, между ними будет соперничество в класико.

Я могу говорить о и верю, что на данный момент он тот футболист, который готов играть за основную команду Бразилии и исполнять ведущую роль. Я надеюсь, что Эндрик тоже будет хорошо выступать за « ».

Если вы спросите у меня, кто совершил лучший трансфер, « » или «Реал», то все очевидно. Я уже говорил и повторю: по-моему, Витор выше уровнем, чем Эндрик», – сказал Андре Кюри.