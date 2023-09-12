Экс-скаут «Реала» сомневается, что Эндрику 17 лет: «Он слишком уж сформирован физически. Помню Фалькао, приехавшего в Европу старше него»

Бывший скаут «Реала» выразил сомнение в том, что Эндрику 17 лет.

В декабре 2022 года «Реал» объявил о трансфере 16-летнего на тот момент нападающего « » за 35+25 млн евро, Эндрик переедет в Мадрид в 2024-м, когда ему исполнится 18 лет.

«У меня всегда были сомнения относительно Эндрика, относительно того, верен ли указанный возраст.

Мои сомнения связаны с тем, что физически он слишком уж сформирован. Я помню , который приехал в Европу старше него», – сказал Маноло Ромеро в эфире Cadena Ser.

Ромеро покинул «сливочных» шесть лет назад. Он привел в клуб вратаря Кико Касилью и форварда Мариано.

«Превзойдет Ромарио и Роналдо». «Реал» платит огромные деньги за 16-летнего Эндрика – кто он такой?

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS