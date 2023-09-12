Экс-скаут «Реала» сомневается, что Эндрику 17 лет: «Он слишком уж сформирован физически. Помню Фалькао, приехавшего в Европу старше него»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Радамель Фалькао Эндрик Футбол

Бывший скаут «Реала» выразил сомнение в том, что Эндрику 17 лет.

В декабре 2022 года «Реал» объявил о трансфере 16-летнего на тот момент нападающего «Палмейрас» за 35+25 млн евро, Эндрик переедет в Мадрид в 2024-м, когда ему исполнится 18 лет.

«У меня всегда были сомнения относительно Эндрика, относительно того, верен ли указанный возраст.

Мои сомнения связаны с тем, что физически он слишком уж сформирован. Я помню Радамеля Фалькао, который приехал в Европу старше него», – сказал Маноло Ромеро в эфире Cadena Ser.

Ромеро покинул «сливочных» шесть лет назад. Он привел в клуб вратаря Кико Касилью и форварда Мариано.

«Превзойдет Ромарио и Роналдо». «Реал» платит огромные деньги за 16-летнего Эндрика – кто он такой?

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Топовый скаут , сразу видно по послужному списку
+43
-3
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Орёл-Решка
>Ромеро покинул «сливочных» шесть лет назад. Он привел в клуб вратаря Кико Касилью и форварда Мариано.

Офигенный скаут, просто лучший в профессии!
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Куда же до топовых трансферов Дембеле , Коутинью , Гризмана
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Орёл-Решка
В возрасте Фалькао тоже были сомнения, помнится.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jaxongir Shodiev
Ответ Орёл-Решка
>Ромеро покинул «сливочных» шесть лет назад. Он привел в клуб вратаря Кико Касилью и форварда Мариано. Офигенный скаут, просто лучший в профессии!
мариано так-то в Лионе довольно прилично играл. Ни один скаут не предугадает, что игрок может положить на свою карьеру и чисто сидеть на контракте
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
валя_стакан
Фалькава вообще ехать никуда не хотел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эрнандес Эрнандес
Ответ Алексей Ненахов
Куда же до топовых трансферов Дембеле , Коутинью , Гризмана
Дембеле - 150 млн
Коутиньо - 160 млн
Гризманн - 120 млн

430 млн евро..))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий