Экс-скаут «Реала» сомневается, что Эндрику 17 лет: «Он слишком уж сформирован физически. Помню Фалькао, приехавшего в Европу старше него»
Бывший скаут «Реала» выразил сомнение в том, что Эндрику 17 лет.
В декабре 2022 года «Реал» объявил о трансфере 16-летнего на тот момент нападающего «Палмейрас» за 35+25 млн евро, Эндрик переедет в Мадрид в 2024-м, когда ему исполнится 18 лет.
«У меня всегда были сомнения относительно Эндрика, относительно того, верен ли указанный возраст.
Мои сомнения связаны с тем, что физически он слишком уж сформирован. Я помню Радамеля Фалькао, который приехал в Европу старше него», – сказал Маноло Ромеро в эфире Cadena Ser.
Ромеро покинул «сливочных» шесть лет назад. Он привел в клуб вратаря Кико Касилью и форварда Мариано.
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