Зарплата Эндрика в «Реале» – 2 млн евро в год до уплаты налогов. Сумма трансфера – 35+25 млн (As)

Трансфер 16-летнего форварда Эндрика обошелся «Реалу» в 35+25 млн евро.

Как утверждает As со ссылкой на источники, которые напрямую участвовали в переговорах, мадридский клуб заплатит за бразильца 35 млн евро и еще 25 млн евро сложнодостижимых бонусов. В частности, бонусы предусмотрены за победу Эндрика в премии Golden Boy, за количество матчей в старте «Реала», а также за выигранные трофеи.

«Если «Реал» в итоге заплатит за него 60 млн евро, это будет значить, что он стоит минимум 300 млн», – сказал источник.

Форвард присоединится к «Реалу» в июле 2024 года. С ним заключили контракт на 3 года – по правилам ФИФА это максимальный срок договора для игрока, которому меньше 18 лет. Последующее продление контракта до 2030 года уже согласовано.

В «Реале» Эндрик будет получать 2 млн евро в год до уплаты налогов. С течением времени его зарплата будет постепенно расти – структура контракта форварда похожа на ту, что была у Винисиуса после переезда из Бразилии.

Эндрик и «Реал» договорились разделить имиджевые права в равных долях. Таким образом, «Мадрид» будет получать половину доходов от рекламных контрактов, которые бразилец заключит, начиная с июля 2024 года.

В ближайшие несколько дней прилетит в и пройдет медосмотр. После этого о трансфере объявят официально.

Отмечается, что подписать бразильца также хотели «Барселона», «Челси» и «ПСЖ».

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Реал» заплатит 60+12 млн евро за 16-летнего игрока. Испанская газета Marca утверждала, что сумма трансфера составляет 35+25 млн евро.

В 2022 году Эндрик забил в высшей лиге Бразилии 3 гола за 7 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ