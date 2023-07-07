Эндрик об отказе «Барсе», «ПСЖ» и «Челси»: «Хотел только в «Реал». Лучший клуб Европы, где играл мой кумир Роналду – мечта детства»
Эндрик рассказал, почему перешел в «Реал».
– Ты отклонил серьезные предложения: «Барселона», «ПСЖ», «Челси»...
– Ничего для меня не имело большего значения, чем «Реал». Если честно, когда появлялся вариант с очередным клубом, я спрашивал: «Что насчет «Реала»? Я перейду туда? Будет ли у меня возможность выбрать «Реал»?
Я всегда хотел лишь в «Реал». Я просто хотел узнать, интересен ли я клубу. Для меня деньги не имеют значения. Совершенно. Я просто хотел осуществить мечту детства. Осуществить мечту отца, всей моей жизни и моей семьи.
Я хотел играть за лучший клуб Европы, где выступал мой кумир, Криштиану Роналду, – сказал 16-летний нападающий «Палмейрас», который перейдет в «Реал» летом 2024 года.
Мбаппе
Вини
Родриго
Сака
Рис Джеймс
Мудрик
Антони
Гарначо ( он же аргентинец)
Влахович
Эндрик
Ни ФК 2:8, ни маркетинговое недоразумение Сити, не способны на равных конкурировать с Мадридом, как бы они не рвали спои опы в соц.сетях и т.д.
Футболисты это прекрасно осознают.