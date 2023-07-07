Эндрик рассказал, почему перешел в «Реал».

– Ты отклонил серьезные предложения: «Барселона», «ПСЖ», «Челси»...

– Ничего для меня не имело большего значения, чем «Реал». Если честно, когда появлялся вариант с очередным клубом, я спрашивал: «Что насчет « »? Я перейду туда? Будет ли у меня возможность выбрать «Реал»?

Я всегда хотел лишь в «Реал». Я просто хотел узнать, интересен ли я клубу. Для меня деньги не имеют значения. Совершенно. Я просто хотел осуществить мечту детства. Осуществить мечту отца, всей моей жизни и моей семьи.

Я хотел играть за лучший клуб Европы, где выступал мой кумир, , – сказал 16-летний нападающий « », который перейдет в «Реал» летом 2024 года.