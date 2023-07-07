Эндрик об отказе «Барсе», «ПСЖ» и «Челси»: «Хотел только в «Реал». Лучший клуб Европы, где играл мой кумир Роналду – мечта детства»

Теги Криштиану Роналду Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Эндрик Футбол

Эндрик рассказал, почему перешел в «Реал».

– Ты отклонил серьезные предложения: «Барселона», «ПСЖ», «Челси»...

– Ничего для меня не имело большего значения, чем «Реал». Если честно, когда появлялся вариант с очередным клубом, я спрашивал: «Что насчет «Реала»? Я перейду туда? Будет ли у меня возможность выбрать «Реал»?

Я всегда хотел лишь в «Реал». Я просто хотел узнать, интересен ли я клубу. Для меня деньги не имеют значения. Совершенно. Я просто хотел осуществить мечту детства. Осуществить мечту отца, всей моей жизни и моей семьи.

Я хотел играть за лучший клуб Европы, где выступал мой кумир, Криштиану Роналду, – сказал 16-летний нападающий «Палмейрас», который перейдет в «Реал» летом 2024 года.

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68 комментариев

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noti22
Опять у молодого таланта кумир какой-то там бездарь Роналду, а не пешеход, да что ты будешь делать...
+72
-35
+37
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А. Мостовой
Даже купленный ЧМ не помог Месси завоевать сердца миллионов молодых болельщиков, они то всё понимают...
+51
-32
+19
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SaH4r.
мощный сезон в ЛЛ будет, Реал топово усилился, Класико интереснее :)
+25
-9
+16
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HI MARS
Барса превратилось в посмешище.Молодым талантам там не место
+22
-7
+15
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Seoul Candy
Не только в Европе
+30
-15
+15
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Moscwow
Ответ SaH4r.
мощный сезон в ЛЛ будет, Реал топово усилился, Класико интереснее :)
Пока Барса зарегистрирует всех новичков уже 24/25 сезон начнется
+19
-5
+14
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Руслан Арапханов
Ответ rigobersong
Роналду ушел из реала, когда эндрику 12 было:)🤣🤣🤣 Очередной лицемерный африканец в реале, ничего нового:)) Ждем слезы на стадионах Ла Лиги:))
Как этот факт должен мешать ему считать Роналду своим кумиром?
+13
-2
+11
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Decard Show
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Все молодые таланты сильно фанатеет от Португальца7:

Мбаппе
Вини
Родриго
Сака
Рис Джеймс
Мудрик
Антони
Гарначо ( он же аргентинец)
Влахович
Эндрик
+9
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corazón blanco
Эндрику главное сейчас сконцентрироваться только на футболе и прогрессировать и прогрессировать, нужно становится железным игроком стартового состава в Палмейрас. Ну и надеюсь, что ему не потребуется через год долгое время на адаптацию.
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мимоКрокодил
Ответ А. Мостовой
Даже купленный ЧМ не помог Месси завоевать сердца миллионов молодых болельщиков, они то всё понимают...
Почем купили? Или денег хватило только у Саудовцев?
+4
-1
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Билли Херрингтон
Ответ GuruFutbola
В 16 лет простительно еще такое говорить, повзрослеет - все поймет)
Так он старше тебя на несколько лет. Откуда тебе знать, что в 16 простительно, а что нет?
+4
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Barbambia
Ответ noti22
Опять у молодого таланта кумир какой-то там бездарь Роналду, а не пешеход, да что ты будешь делать...
Как проходит второй месяц каникул?
+3
-1
+2
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Kaka_GOAT
Ответ Andry 72
Напомни кто выиграл в этом году ЛаЛигу,и с каким отрывом,В Барсе сейчасдостаточно молодых талантов,которые уже раскрылись,а эти ещё коты в мешке,сплошная неизвестность
Да всякие ансу(3🔄4) и гиви уже топ, опередили Викторию Плзень в борьбе за путевку в ЛЕ
+3
-1
+2
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Andry 72
Ответ noti22
Опять у молодого таланта кумир какой-то там бездарь Роналду, а не пешеход, да что ты будешь делать...
Уже успокойся,все уже давно поняли кто лучший футболист в истории
+12
-10
+2
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Мовсар Германия
перешёл бы в Барсу или МЮ пел бы по другому, знаем мы это "с детства за "
+5
-4
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songbilong
Ответ Tiestorzn17
Бразилец выбрал в любимцы португалоговорящего игрока, а не люто ненавидимого аргентинца, неожиданно конечно...
Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Дани Алвес и Неймар вошли в чат
+1
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Эрик Оганезов
Ответ А. Мостовой
Даже купленный ЧМ не помог Месси завоевать сердца миллионов молодых болельщиков, они то всё понимают...
ну да, у Месси же только фан-группа в контакте с 1000 подписчиками
+3
-2
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Иван Баланар
Приятно ощущать однозначный тренд, в котором молодые таланты рассматривают Мадрид, как приоритет в карьере.
Ни ФК 2:8, ни маркетинговое недоразумение Сити, не способны на равных конкурировать с Мадридом, как бы они не рвали спои опы в соц.сетях и т.д.
Футболисты это прекрасно осознают.
+3
-2
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Александр Шейфер
Ответ noti22
Опять у молодого таланта кумир какой-то там бездарь Роналду, а не пешеход, да что ты будешь делать...
Молодежь, что с них взять.
+5
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Born is the King
Ответ SaH4r.
мощный сезон в ЛЛ будет, Реал топово усилился, Класико интереснее :)
Кем реал усилился? Хоселу?
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DolJun
если бы хотел осуществить мечту отца - перешел бы в барсу, как неймар.
+1
-1
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Сергей Анисимов
Ответ noti22
Опять у молодого таланта кумир какой-то там бездарь Роналду, а не пешеход, да что ты будешь делать...
Он зубастика имел ввиду ,а не принцессу
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0
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Растиньяк
Hala Madrid!
+1
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SaH4r.
Ответ Moscwow
Пока Барса зарегистрирует всех новичков уже 24/25 сезон начнется
не надоело второй год подряд одно и тоже нести? мы же знаем, что в итоге всех зарегестрируют
+5
-5
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Ilya_Panchenko
Ответ SaH4r.
мощный сезон в ЛЛ будет, Реал топово усилился, Класико интереснее :)
Реал потерял Бензема
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