16-летний Эндрик о сравнениях с Пеле: «Люди переходят черту. Нового Пеле не будет – он король футбола»

16-летний футболист «Реала» попросил не сравнивать его с Пеле

В декабре 2022 года «Реал» объявил о трансфере нападающего « » Эндрика, футболист переедет в в 2024-м, когда ему исполнится 18 лет. После оформления сделки внимание к 16-летнему игроку возросло, его стали критиковать из-за малой результативности.

«Никто не должен жалеть меня, гладить по головке. Но иногда я задаюсь вопросом: почему так много средств массовой информации сосредоточили внимание на мне? Я не просил об этом.

Бывают ситуации, когда люди переходят черту: «А, это новый Пеле». Чувак, никто не будет новым – он король футбола.

Но сейчас с этим ничего не поделать, я не могу просить людей не говорить обо мне и моей жизни. Всегда найдутся люди, которые будут нападать на меня», – сказал Эндрик в интервью GQ Brasil.

«Превзойдет Ромарио и Роналдо». «Реал» платит огромные деньги за 16-летнего Эндрика – кто он такой?