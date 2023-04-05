16-летний Эндрик о сравнениях с Пеле: «Люди переходят черту. Нового Пеле не будет – он король футбола»
16-летний футболист «Реала» попросил не сравнивать его с Пеле
В декабре 2022 года «Реал» объявил о трансфере нападающего «Палмейрас» Эндрика, футболист переедет в Мадрид в 2024-м, когда ему исполнится 18 лет. После оформления сделки внимание к 16-летнему игроку возросло, его стали критиковать из-за малой результативности.
«Никто не должен жалеть меня, гладить по головке. Но иногда я задаюсь вопросом: почему так много средств массовой информации сосредоточили внимание на мне? Я не просил об этом.
Бывают ситуации, когда люди переходят черту: «А, это новый Пеле». Чувак, никто не будет новым Пеле – он король футбола.
Но сейчас с этим ничего не поделать, я не могу просить людей не говорить обо мне и моей жизни. Всегда найдутся люди, которые будут нападать на меня», – сказал Эндрик в интервью GQ Brasil.
«Превзойдет Ромарио и Роналдо». «Реал» платит огромные деньги за 16-летнего Эндрика – кто он такой?
Пеле уникален. Марадона уникален. Оба они настоящие Короли, а не назначенные с еучой липовых ЗМ и подаренных чемпионатов.
И таки да. Оба Короля считали лучшим и достойным себя зубастика Роналдо на пике. А между недавними звёздами Роналду и Месси не делали разницы, признавая их равных друг другу.
Авторитетные мнения и быть не может
Вся эта глупость о сравнениях, о "вторых Пеле (Марадоне, Месси и т. д. и т. д.) - наносная. Часто из маркетинговых соображений