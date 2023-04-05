16-летний Эндрик о сравнениях с Пеле: «Люди переходят черту. Нового Пеле не будет – он король футбола»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Пеле Эндрик Футбол

16-летний футболист «Реала» попросил не сравнивать его с Пеле

В декабре 2022 года «Реал» объявил о трансфере нападающего «Палмейрас» Эндрика, футболист переедет в Мадрид в 2024-м, когда ему исполнится 18 лет. После оформления сделки внимание к 16-летнему игроку возросло, его стали критиковать из-за малой результативности.

«Никто не должен жалеть меня, гладить по головке. Но иногда я задаюсь вопросом: почему так много средств массовой информации сосредоточили внимание на мне? Я не просил об этом.

Бывают ситуации, когда люди переходят черту: «А, это новый Пеле». Чувак, никто не будет новым Пеле – он король футбола.

Но сейчас с этим ничего не поделать, я не могу просить людей не говорить обо мне и моей жизни. Всегда найдутся люди, которые будут нападать на меня», – сказал Эндрик в интервью GQ Brasil.

«Превзойдет Ромарио и Роналдо». «Реал» платит огромные деньги за 16-летнего Эндрика – кто он такой?

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23 комментария

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cukken
Тепличный король выходит, который со своего материка никуда не уезжал.
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Konvicted
Ответ ConorNite
Адекватнее большинства пользователей Sports)) Пеле, Марадона, Кройф, Зидан, Ди Стефано, Занетти, Мальдини, Роналду, Месси - все эти люди уникальны. Вторых "их" никогда не будет. Да и несправедливо вешать подобные ярлыки на молодых игроков. Это ведь бремя
Занетти-то что в этом списке делает? Чувак никогда даже в тройку лучших на своей позиции не входил.
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Спортивный костюм
Нового Пеле не будет а новый Эндрик появится
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Iomov
Люди не меняются с возрастом. Если ты мудрый в 16 лет, то и в 60 будешь мудрецом. А если ты дурень в 16 лет, то в 60 лет будешь шестидесятилетним дурнем! Парнишка уже мудрый! Всего ему наилучшего в жизни!
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Anton Abaturov
16 лет а умнее многих возрастных фанов спортса
Пеле уникален. Марадона уникален. Оба они настоящие Короли, а не назначенные с еучой липовых ЗМ и подаренных чемпионатов.
И таки да. Оба Короля считали лучшим и достойным себя зубастика Роналдо на пике. А между недавними звёздами Роналду и Месси не делали разницы, признавая их равных друг другу.
Авторитетные мнения и быть не может
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Alex1104
Для 16 лет на редкость адекватен.
Вся эта глупость о сравнениях, о "вторых Пеле (Марадоне, Месси и т. д. и т. д.) - наносная. Часто из маркетинговых соображений
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Black Jack
ок.едем дальше
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Alexey Dorsh
Ответ ОФутболе ТВ
Кокорин
Боюсь, таких Кокориных мы ещё много увидим на своем веку.
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Slavick Nemkovsky
Ответ Константин Эсперов
Текст как будто за него составляли . Сложно представить, чтобы юноша в 16 так выражал мысль .
Наверняка интервью ему организовала пресс служба клуба. Возможно, даже с подачи Мадрида
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EvertoniaMen
Ответ Константин Эсперов
Текст как будто за него составляли . Сложно представить, чтобы юноша в 16 так выражал мысль .
Какие-то странные у вас представления о способностях людей в 16 лет. Ему же не 6
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Кино Музыка
Не факт что станет топом, но курс Реала верный. 35 миллионов не 100, отобьют по-любому.
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Константин Эсперов
Текст как будто за него составляли . Сложно представить, чтобы юноша в 16 так выражал мысль .
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Александр Попов
Ответ Джони Уай
Пушкаш, Гарринча, Иньеста, Пирло, Платини, Роналдо...Много таких)
... Ван Бастен, Бест, Баджо, Ромарио, Полуяхтов, Роналдиньо...
+5
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Muga Gappaev
Да че уж там говорить, даже нового меня не будет к счастью
+6
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ОФутболе ТВ
Ответ ConorNite
Адекватнее большинства пользователей Sports)) Пеле, Марадона, Кройф, Зидан, Ди Стефано, Занетти, Мальдини, Роналду, Месси - все эти люди уникальны. Вторых "их" никогда не будет. Да и несправедливо вешать подобные ярлыки на молодых игроков. Это ведь бремя
Кокорин
+13
-1
+12
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Джони Уай
Ответ ConorNite
Адекватнее большинства пользователей Sports)) Пеле, Марадона, Кройф, Зидан, Ди Стефано, Занетти, Мальдини, Роналду, Месси - все эти люди уникальны. Вторых "их" никогда не будет. Да и несправедливо вешать подобные ярлыки на молодых игроков. Это ведь бремя
Пушкаш, Гарринча, Иньеста, Пирло, Платини, Роналдо...Много таких)
+17
-2
+15
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Абдул Абакаев
Пеле, светлая ему память, уже сложил эти полномочия
+1
-3
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Мирзоанис Якубов
Ух ты, нифига... 60 млн за такого здравомыслящего юношу и я бы отдал. В бордовую книгу его!
+5
-2
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ConorNite
Адекватнее большинства пользователей Sports)) Пеле, Марадона, Кройф, Зидан, Ди Стефано, Занетти, Мальдини, Роналду, Месси - все эти люди уникальны. Вторых "их" никогда не будет. Да и несправедливо вешать подобные ярлыки на молодых игроков. Это ведь бремя
+44
-4
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Бухгалтер2021
будет круче даже хваленого малыша
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fourt
база
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А. Мостовой
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Arman FCSM
Здраво рассуждает паренёк для своего возраста, однако
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