Эндрик о Винисиусе: «Чем больше его провоцируют, тем лучше он играет. Те, кто его критикуют, глупы. Он уничтожает соперников»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Эндрик Футбол

Будущий форвард «Реала» Эндрик назвал глупцами тех, кто провоцирует Винисиуса Жуниора.

«Я не пропускаю ни одного матча «Реала». Смотрю, как Винисиус уничтожает соперников. В матче с «Вильярреалом» он снова  сыграл ключевую роль, но, увы, мы проиграли.

Мне очень нравится смотреть за игрой Винисиуса. Он всегда рад, играет с улыбкой на лице. Даже когда его провоцируют...

Чем больше его провоцируют, тем лучше он играет. Те, кто критикуют Винисиуса, по-моему, глупы, потому что он только лучше играет», – сказал 16-летний бразилец, играющий за «Палмейрас», в интервью TNT Sports.

В декабре 2022 года «Реал» объявил о трансфере нападающего «Палмейрас» Эндрика, футболист переедет в Мадрид в 2024-м, когда ему исполнится 18 лет.

«Превзойдет Ромарио и Роналдо». «Реал» платит огромные деньги за 16-летнего Эндрика – кто он такой?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cukken
Ответ Игорь Новиков
Эти парни вместе могут устроить карнавал прямо на поле)
Ага, Бразилия на ЧМ уже устроила…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Винисиус прекрасный игрок и есть все шансы стать в будущем великим игроком. Но Эндрик не прав, Вини именно хорош, когда играет в футбол, когда идут провокации, у Вини мало чего получается на поле.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Ответ red hikkikomori
Если будут ходить в бикини с перьями 😂
Сам так сможешь? Или только могешь с дивана Вальверде осуждать?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
soulsick
Ответ Strateg 7
Комментарий удален модератором
В сети можно легко найти подборку нарушений против Винисуиса в двух прошедших матчах Реала: подобная по долгу безнаказанная игра против форварда - это за гранью нормального. Причем там есть эпизоды откровенно грубых ударов в грудь и спину, за которые не просто не дали карточку, а даже не свистнули нарушение.

Как правильно отметили в обзоре Окко, первая ЖК после 6 нарушений - это неадекватно "лояльное" отношение судей к нарушителям.

Я, к слову, сам считал, что Винисиус перегибает, но после того, что увидел, вообще снимаю все к нему вопросы, ибо сам сорвался бы где-нибудь после 3-4 эпизода 100%. И речь не о, скажем так, нормальных средних фолах - там реально довольно хамские удары и толчки с нескрываемой яростью, что ненормально для спорта.
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ red hikkikomori
Если будут ходить в бикини с перьями 😂
У кого какие фантазии...
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Коркмасов
Виниссиус реально прибавляет и делает меньше ошибок
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strateg 7
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern_Norway
Винисиус классный игрок.Квпризный но классно играет когда собран
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Игорь Новиков
Эти парни вместе могут устроить карнавал прямо на поле)
Комментарий скрыт
+2
-13
-11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Эти мартышки только и могут орать о расизме. Он не понимает, что сам виноват что к нему так обращаются
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Эти парни вместе могут устроить карнавал прямо на поле)
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий