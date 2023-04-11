Эндрик о Винисиусе: «Чем больше его провоцируют, тем лучше он играет. Те, кто его критикуют, глупы. Он уничтожает соперников»

Будущий форвард «Реала» Эндрик назвал глупцами тех, кто провоцирует Винисиуса Жуниора.

«Я не пропускаю ни одного матча «Реала». Смотрю, как Винисиус уничтожает соперников. В матче с «Вильярреалом» он снова сыграл ключевую роль, но, увы, мы проиграли.

Мне очень нравится смотреть за игрой Винисиуса. Он всегда рад, играет с улыбкой на лице. Даже когда его провоцируют...

Чем больше его провоцируют, тем лучше он играет. Те, кто критикуют Винисиуса, по-моему, глупы, потому что он только лучше играет», – сказал 16-летний бразилец, играющий за «Палмейрас», в интервью TNT Sports.

В декабре 2022 года «Реал» объявил о трансфере нападающего « » Эндрика, футболист переедет в Мадрид в 2024-м, когда ему исполнится 18 лет.

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