«Реал» обеспокоен малым временем Эндрика в «Палмейрас» и жесткой игрой против него в Бразилии. «Мадрид» купил 17-летнего игрока за 35+25 млн евро

Теги Коринтианс Палмейрас высшая лига Бразилия Абел Феррейра Реал Мадрид Ла Лига Майкон де Андраде Эндрик Футбол

В «Реале» обеспокоены грубой игрой против Эндрика в чемпионате Бразилии.

Напомним, форвард «Палмейрас», купленный за 35+25 млн евро, должен присоединиться к «Реалу» летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

По информации As, грубая игра против Эндрика в бразильской Серии А вызывает беспокойство в «Реале».

В частности, речь идет о грубом подкате против Эндрика в матче против «Коринтианс» в прошедшее воскресенье (0:0) – Майкон де Андраде в подкате ударил форварда «Палмейрас» в голень шипами бутс и был удален с поля после проверки эпизода с помощью ВАР. В «Реале» считают, что Эндрика необходимо защитить от излишне жестких фолов.

Кроме того, мадридский клуб обеспокоен недостаточным количеством игрового времени Эндрика в последних матчах. В «Палмейрас» при Абеле Феррейре 17-летний форвард выходил в стартовом составе лишь в 4 матчах из 22, последний раз он начинал игру с первых минут 6 августа.

Однако, несмотря на беспокойство, «Реал» пока не планирует как-либо влиять на ситуацию, но продолжит наблюдать за ней.

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40 комментариев

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универсал78
ну так получается. игрок продан, бабло прилетело. нужно наигрывать другого пацана.
+79
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+78
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Yen Bedder
Ну так Палмейрас и защищает его от жестких фолов, просто не выпуская его на поле)
+52
0
+52
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Born is the King
Ну Палмейрас распиарил этого школьника и впарил реалу за 60 млн. Конечно он не будет играть в основе Палмейраса
+48
-8
+40
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maks44
Ответ Lebron James
Трансфер чисто аля Челси Боэли. Нас развели... расходимся
Ну да. Эндрик... Мудрик... Есть что-то общее.
+29
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+27
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Evgeniy 72
Так Ферейра защищает Эндрика от бразильских костоломов, маринуя его на бенче. Какие претензии у Реала?
+18
0
+18
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Угараю_с_вас
Ответ Lebron James
Трансфер чисто аля Челси Боэли. Нас развели... расходимся
Тут непонятно конечно еще. Может получится как с Вини и Родриго, а может как с Рейнерем. Пока выводы делать рано, но Барса вроде купила получше нападающего
+22
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+17
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Artuom Batishev
Ответ DonaldBrashear 2.0
да, если взглянуть на ситуации со стороны Палмейрас ,для них вроде все итак норм, уже продали игрока, деньги получат, можно другого ставить в состав, и наигрывать за команду. Но с другой стороны, у них же 25 миллионов в качестве бонусов, и если парень окажется бастом из-за того, что ему не дают сейчас развиваться, то и бонусов они не получат, тоже не выгодно им. Странная, конечно, ситуация, и на будущее урок для таких трансферов. Может быть, можно как-то в соглашении между клубами указывать, что ему будут давать играть, но это такое конечно, особо не угадаешь и не предусмотришь по минутам. Но кажется, что Реал развели пока.
Или может быть ситуация, когда игрок слишком сильно обрадовался своему будущему переходу... и банально снизил к себе требования, что и привело к некоторому регрессу в игре.
+9
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rigobersong
Жесткой игрой?:)) Конечно же перед игроками реала должны все расступаться:) Просто смешно, походу готовят очередного нытика вроде Винисиуса:))
+15
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Val Smith
17 лет не тот возраст где игрок показывает стабильный футбол. Можно иметь стабильность Габигола и провалиться в Европе, а можно в Европе раскрыться как Марсело с Каземиро.
+6
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Блуждающий странник
Парню даже 18 лет ещё нет, а комментаторы уже определили, что развод. Понятное дело риск большой, но потенциал у парня высокий. То, что играет меньше после трансфера тоже ожидаемо, зачем он нужен Палмейрас если не дает результат, лучше другого наигрывать на его позиции
+6
-3
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Lebron James
Трансфер чисто аля Челси Боэли. Нас развели... расходимся
+16
-13
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Большой Сэми
Если что-то не устраивает, забирайте пацана, а для всего остального есть контракт
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Real_v_dushe
Ответ универсал78
ну так получается. игрок продан, бабло прилетело. нужно наигрывать другого пацана.
Не совсем так: Палмейрас - один из ведущих бразильских клубов, пробиться в основу в 17 лет Эндрику там объективно сложно в силу возраста. Не надо сгущать краски.
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DonaldBrashear 2.0
да, если взглянуть на ситуации со стороны Палмейрас ,для них вроде все итак норм, уже продали игрока, деньги получат, можно другого ставить в состав, и наигрывать за команду. Но с другой стороны, у них же 25 миллионов в качестве бонусов, и если парень окажется бастом из-за того, что ему не дают сейчас развиваться, то и бонусов они не получат, тоже не выгодно им.
Странная, конечно, ситуация, и на будущее урок для таких трансферов. Может быть, можно как-то в соглашении между клубами указывать, что ему будут давать играть, но это такое конечно, особо не угадаешь и не предусмотришь по минутам.

Но кажется, что Реал развели пока.
+2
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Нефанатик
Если игрок - дно, он не должен играть и не важно с кем он заключил контракт. Наблюдаю за ним, ну не тянет он основным даже в таком полупрофессиональном чемпионате.
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a2wai
Пусть пишут в Спортлото.
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Olimjon Nazarov
В другом статье я прокомментировал о его количестве игрового времени и все минусовали. Да, он всё ещё парнишка, но для дальнейшего развития игровой ритм ему как раз то что надо.
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A Buk
Ответ Real_v_dushe
На сам деле, это вложение в будущее, Винисиус и Родриго тоже не выглядели на свои деньги, особенно Винисиус, но время показало, что это не так. Винисиус, как подрос и переехал в Испанию, начинал вообще в Кастильи, несмотря на большие деньги, но его перевели быстро в основную команду. Есть обратный, неудачный пример Рейньер. Но посмотрите на цены на трансферном рынке на очень средних игроков, а тут идёт вложение в игрока с потенциалом одного из лучших в своём поколении. Его статистика сейчас не сильно важна, важно, чтобы он добирал во взрослом футболе.
родриго выглядит как игрок уровня рпл
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Real_v_dushe
Ответ Born is the King
Ну Палмейрас распиарил этого школьника и впарил реалу за 60 млн. Конечно он не будет играть в основе Палмейраса
На сам деле, это вложение в будущее, Винисиус и Родриго тоже не выглядели на свои деньги, особенно Винисиус, но время показало, что это не так. Винисиус, как подрос и переехал в Испанию, начинал вообще в Кастильи, несмотря на большие деньги, но его перевели быстро в основную команду. Есть обратный, неудачный пример Рейньер. Но посмотрите на цены на трансферном рынке на очень средних игроков, а тут идёт вложение в игрока с потенциалом одного из лучших в своём поколении. Его статистика сейчас не сильно важна, важно, чтобы он добирал во взрослом футболе.
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vzi
Ответ Born is the King
Ну Палмейрас распиарил этого школьника и впарил реалу за 60 млн. Конечно он не будет играть в основе Палмейраса
Так-то ты ни одной его игры не видел. А рассуждаешь, как эксперт.
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red hikkikomori
Ответ Блуждающий странник
Парню даже 18 лет ещё нет, а комментаторы уже определили, что развод. Понятное дело риск большой, но потенциал у парня высокий. То, что играет меньше после трансфера тоже ожидаемо, зачем он нужен Палмейрас если не дает результат, лучше другого наигрывать на его позиции
Одни определили что развод, другие определили что будущий обладатель ЗМ(см. коммент выше) Классика :)
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olander
В Барсу к Чави его надо отдать в аренду. Там будет играть.
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Кринженян
вообще не понимаю зачем большим клубам рисковать, покупая каких-то детей за безумные деньги, тем более из стран типа Бразилии или Португалии, где трансферы поставлены на поток и игроков сознательно раскручивают
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Metallurg111
Реал до 18 лет и не может никак влиять, игрок не может уйти из Бразилии до 18 лет
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Alexander Tryapyshko
В "Шахтере" не обеспокоены игровым временем Мудрика в Челси
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