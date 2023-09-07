«Реал» обеспокоен малым временем Эндрика в «Палмейрас» и жесткой игрой против него в Бразилии. «Мадрид» купил 17-летнего игрока за 35+25 млн евро

В «Реале» обеспокоены грубой игрой против Эндрика в чемпионате Бразилии.

Напомним, форвард «Палмейрас», купленный за 35+25 млн евро, должен присоединиться к « » летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

По информации As, грубая игра против Эндрика в бразильской Серии А вызывает беспокойство в «Реале».

В частности, речь идет о грубом подкате против Эндрика в матче против « » в прошедшее воскресенье (0:0) – Майкон де в подкате ударил форварда «Палмейрас» в голень шипами бутс и был удален с поля после проверки эпизода с помощью ВАР. В «Реале» считают, что Эндрика необходимо защитить от излишне жестких фолов.

Кроме того, мадридский клуб обеспокоен недостаточным количеством игрового времени Эндрика в последних матчах. В «Палмейрас» при 17-летний форвард выходил в стартовом составе лишь в 4 матчах из 22, последний раз он начинал игру с первых минут 6 августа.

Однако, несмотря на беспокойство, «Реал» пока не планирует как-либо влиять на ситуацию, но продолжит наблюдать за ней.

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