Эндрик о «Реале»: «Классно, что я буду играть с футболистами, за которых играю в FIFA»

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Будущий форвард «Реала» Эндрик рад, что скоро будет играть с теми, за кого играет в FIFA.

«Я смотрю на Родриго, Милитао, бразильцев... Еще один игрок, которому я уделяю много внимания, – Бензема. Я смотрю, что он делает в штрафной площади и вообще на поле на протяжении всей игры.

Классно знать, что я буду играть вместе с теми футболистами, за которых я играю в FIFA.

Я думаю, что мы, «Реал Мадрид», станем чемпионами этой Лиги чемпионов, а Винисиус будет лучшим в мире», – сказал 16-летний бразилец, играющий за «Палмейрас», в интервью TNT Sports.

В декабре 2022 года «Реал» объявил о трансфере нападающего «Палмейрас» Эндрика, футболист переедет в Мадрид в 2024-м, когда ему исполнится 18 лет.

«Превзойдет Ромарио и Роналдо». «Реал» платит огромные деньги за 16-летнего Эндрика – кто он такой?

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7 комментариев

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Артур Анадян
Мечты сбываются
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M93
Ответ Андрей Хенто
Давай, парень, набирайся опыта и обрастай мясом, надеюсь адаптацию пройдут быстро. В последних матчах стал показывать куда более зрелый футбол и голы наконец-то пришли.
Уж чего чего, а мяса предостаточно.)
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trick00
Ответ заблокированному пользователю
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Держи в курсе
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З А
бывает довольно забавно читать юношеские интервью игроков, видеть их радость, наивность, непосредственность, а потом проходит пара лет и чувак улетает в космос. Начинает пихать всем подряд, уже нет той доброжелательности)
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vital 84
Ой е
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Андрей Хенто
Давай, парень, набирайся опыта и обрастай мясом, надеюсь адаптацию пройдут быстро. В последних матчах стал показывать куда более зрелый футбол и голы наконец-то пришли.
+1
0
+1
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Пользователь заблокирован
Купил себе iPhone 14 Pro Max за 74 490 руб в shopmeonline.ru, телефоном доволен, советую к покупке!
0
-8
-8
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