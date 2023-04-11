Эндрик о «Реале»: «Классно, что я буду играть с футболистами, за которых играю в FIFA»

Будущий форвард «Реала» Эндрик рад, что скоро будет играть с теми, за кого играет в FIFA.

«Я смотрю на , , бразильцев... Еще один игрок, которому я уделяю много внимания, – . Я смотрю, что он делает в штрафной площади и вообще на поле на протяжении всей игры.

Классно знать, что я буду играть вместе с теми футболистами, за которых я играю в .

Я думаю, что мы, «Реал Мадрид», станем чемпионами этой Лиги чемпионов, а Винисиус будет лучшим в мире», – сказал 16-летний бразилец, играющий за «Палмейрас», в интервью TNT Sports.

В декабре 2022 года «Реал» объявил о трансфере нападающего « » Эндрика, футболист переедет в Мадрид в 2024-м, когда ему исполнится 18 лет.

«Превзойдет Ромарио и Роналдо». «Реал» платит огромные деньги за 16-летнего Эндрика – кто он такой?