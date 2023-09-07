Натали Портман о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо: «Стойкость футболисток, играющих в несправедливых условиях, вдохновляет. Хочу, чтобы они могли просто сосредоточиться на игре»
Натали Портман высказалась о поцелуе Луиса Рубиалеса с Дженнифер Эрмосо.
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
Позднее Эрмосо подала жалобу на Рубиалеса в прокуратуру, заявив, что поцелуй произошел без ее согласия.
«Мне бы хотелось, чтобы футболистки могли просто сосредоточиться на спорте. К сожалению, они должны были быть политизированы по своей сути, как мы уже видели на двух последних чемпионатах мира.
Предыдущие победители – сборная США – боролись за равную оплату труда на фоне победы на чемпионате мира. В этот раз сборная Испании борется с притеснениями, оскорблениями и домогательствами.
Стойкость этих женщин, позволяющая им играть на высшем уровне, находясь в таких несправедливых условиях, и их способность представлять [свои ценности] на поле и за его пределами, вдохновляют.
Я молюсь, чтобы наступил тот день, когда они смогут быть просто спортсменами, а все остальное было ради забавы. Сейчас они – мой источник вдохновения», – сказала актриса и совладелица женского футбольного клуба «Эйнджел Сити».
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А что касается Портман, то думаю что она вообще не понимает ничего о чем говорит. По поводу всей этой модной повесточки кстати требую что бы в следующем фильме про Майкла Джордана его сыграл белый актер. А то не чувствуется что баскетбол инклюзивная игра🤡
Могла ли Эрмосо просто подать руку Рубиалесу на достаточном расстоянии и пройти дальше? Судя по видео, могла, и не было бы вот всего этого
А если серьезно, то я особо не помню случаев, когда реальных людей играли бы актеры совсем другой "расы". За исключением экранизаций театральных произведений, типа шекспировских пьес, но в театре допускается некая условность. А всякие там екатерины великие и маннергеймы - там вообще было о другом.
на рисовых или хлопковых плантациях?