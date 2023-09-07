Натали Портман о поцелуе Рубиалеса и Эрмосо: «Стойкость футболисток, играющих в несправедливых условиях, вдохновляет. Хочу, чтобы они могли просто сосредоточиться на игре»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол сборная США жен Федерация футбола Испании чемпионат мира среди девушек сборная Испании жен Политика кино Дженнифер Эрмосо Футбол

Натали Портман высказалась о поцелуе Луиса Рубиалеса с Дженнифер Эрмосо.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Позднее Эрмосо подала жалобу на Рубиалеса в прокуратуру, заявив, что поцелуй произошел без ее согласия.

«Мне бы хотелось, чтобы футболистки могли просто сосредоточиться на спорте. К сожалению, они должны были быть политизированы по своей сути, как мы уже видели на двух последних чемпионатах мира.

Предыдущие победители – сборная США – боролись за равную оплату труда на фоне победы на чемпионате мира. В этот раз сборная Испании борется с притеснениями, оскорблениями и домогательствами.

Стойкость этих женщин, позволяющая им играть на высшем уровне, находясь в таких несправедливых условиях, и их способность представлять [свои ценности] на поле и за его пределами, вдохновляют.

Я молюсь, чтобы наступил тот день, когда они смогут быть просто спортсменами, а все остальное было ради забавы. Сейчас они – мой источник вдохновения», – сказала актриса и совладелица женского футбольного клуба «Эйнджел Сити».

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26 комментариев

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masterwolw
Футбол с детства любил, сам играл по юношам, ходил на Петровский. Как то когда малым был где то бесплатно на женский чемпионат Европы билеты давали, ну я пришел на Петровский и помню как я лет в 13 удивился тому что увидел, помню прям ощущения непонимания. Уровень игры был ниже чем во дворе мужички под пивом играли. Вообщем то после этого сколько я не попадал на трансляции женского футбола все повторялось как в вечном возвращении Ницше.

А что касается Портман, то думаю что она вообще не понимает ничего о чем говорит. По поводу всей этой модной повесточки кстати требую что бы в следующем фильме про Майкла Джордана его сыграл белый актер. А то не чувствуется что баскетбол инклюзивная игра🤡
+69
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+66
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Фёдор Кузнецов
Они настолько стойкие что даже не обратили внимание и смеялись над этим поцелуем в автобусе, невероятная стойкость!
+44
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Рашпель793
Дико забавляет этот парад лицемерия, где все эти фемки и их подлизуны стойко не замечают, что полуизнасилованная футболёрша сама Рубиалеса лапала, а потом они в автобусе задорно это обсуждали. Хыть, тьфу.
+19
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D-oh!
Чтобы быть "просто спортсменами" достаточно заниматься спортом, не паразитируя на теме дискриминации по половому признаку.
Могла ли Эрмосо просто подать руку Рубиалесу на достаточном расстоянии и пройти дальше? Судя по видео, могла, и не было бы вот всего этого
+13
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Леван Мкртчян
Фикус этой госпоже и стакан молока ,в виде поощрения, за отстаивание фем повесточки
+10
-3
+7
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people people
Все было бы понятно, если бы Эрмосо сразу дала понять, что ей это не понравилось, сказала бы что была против, но этого не было, так еще в автобусе смеялись над этим. Сейчас же это выглядит как заказуха
+8
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Arima Baki
Сил и терпения бедным девочкам, у них и так много несправедливостей в футболе, не знаю как они терпят то что им всего лишь 20% от призовых распределяют среди спортсменок, это мизер по сравнению с мужскими баснословными 7 % от общей прибыли на ЧМ, надеюсь они когда нибудь добьются равной оплаты с парнями и они тоже будут получать огромные 7%
+7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ wolkov
за себя и за Мишку🤣🤣🤣
За себя и за Дениску Родманова💪
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Фёдор Кузнецов
Они настолько стойкие что даже не обратили внимание и смеялись над этим поцелуем в автобусе, невероятная стойкость!
После секса с Менди те девушки, что потом подавали на него в суд, тоже не сильно переживали. Они потом осознали, что их, оказывается, «изнасиловали».
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wolkov
Ответ Maturmalai
Причем не просто белый актер, а русский. Желательно Машков. А если серьезно, то я особо не помню случаев, когда реальных людей играли бы актеры совсем другой "расы". За исключением экранизаций театральных произведений, типа шекспировских пьес, но в театре допускается некая условность. А всякие там екатерины великие и маннергеймы - там вообще было о другом.
за себя и за Мишку🤣🤣🤣
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Maturmalai
Ответ masterwolw
Футбол с детства любил, сам играл по юношам, ходил на Петровский. Как то когда малым был где то бесплатно на женский чемпионат Европы билеты давали, ну я пришел на Петровский и помню как я лет в 13 удивился тому что увидел, помню прям ощущения непонимания. Уровень игры был ниже чем во дворе мужички под пивом играли. Вообщем то после этого сколько я не попадал на трансляции женского футбола все повторялось как в вечном возвращении Ницше. А что касается Портман, то думаю что она вообще не понимает ничего о чем говорит. По поводу всей этой модной повесточки кстати требую что бы в следующем фильме про Майкла Джордана его сыграл белый актер. А то не чувствуется что баскетбол инклюзивная игра🤡
Причем не просто белый актер, а русский. Желательно Машков.
А если серьезно, то я особо не помню случаев, когда реальных людей играли бы актеры совсем другой "расы". За исключением экранизаций театральных произведений, типа шекспировских пьес, но в театре допускается некая условность. А всякие там екатерины великие и маннергеймы - там вообще было о другом.
+2
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Назар Игорь
И вот наконец наступает день когда главное для спортсменок это спорт, а всë остальное - семья, дети, муж, домашний очаг, общество, культурные мероприятия и т. п. - ради забавы. Дожили.....
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Maturmalai
Эти футболистки в автобусе буллили свою коллегу, ставшую жертвой непрошенного поцелуя. Они не борются с притеснениями, а сами стали притеснительницами Эрмосы. Какая нахрен стойкость? Наоборот, отвратительное поведение, заслуживающее самого сурового порицания.
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ZenitFan
Ответ Фёдор Кузнецов
Они настолько стойкие что даже не обратили внимание и смеялись над этим поцелуем в автобусе, невероятная стойкость!
это был пост травматический эффект )
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QUIKSILVER
Я бы поцеловал Натали Портман… ну лет 20 назад)
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adamx
Ответ ariuntrius
Объятия дают право целовать правильно понимаю ?
До этого момента в общем то поцелуй и не выступал как отдельный объект права. Право смотреть, право говорить, право нюхать... Что еще можно придумать?
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Гусеконь
они сами в эти лозунги верят? Или главное чтобы красиво звучало?
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Барберис
Мы тоже хотим, го мерзкая толлпа все испортила.
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Сергей Фетисов
Уже все забыли Портман вылезла...Пусть глянет видео где футболистки смеялись над поцелуем.А потом понеслось.Видно кому очень понадобилось.
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Kit244098
Ну если уж к этому делу подключили старую клюшку Портман, то это означает, что повестка дня исчерпала себя. Дело с поцелуями всем надоело. Ждём когда подключат тяжёлую артиллерию в лице Шарон Стоун. А потом наступит тишина)) Держись, Рубиалес. Недолго тебе ещё мучиться.
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AIBOLIT66
стойкость этих женщин...
на рисовых или хлопковых плантациях?
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Яков Фридман
Пусть ещё выскажутся Джулия Робертс и Деми Мур.
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Александр Александров
Не всех же футболисток целовал Рубиалес. Действительно несправедливые условия.
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