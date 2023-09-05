RFEF о поцелуе Рубиалеса: «Испытываем стыд и сожаления из-за боли и страданий, который он причинил. Испанское общество – пример толерантности»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

В RFEF извинились за инцидент с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Исполняющий обязанности президента RFEF Педро Роша опубликовал письмо, обращенное «к миру футбола и обществу в целом». 

«Королевская федерация футбола Испании в лице и.о. президента Педро Роши считает необходимым принести самые искренние извинения всему мировому футболу, футбольным организациям (ФИФА, УЕФА), футболистам, особенно игрокам сборных Испании и Англии, другим лицам, участвующим в футболе, и болельщикам со всего мира за совершенно неприемлемое поведение своего высшего должностного лица во время финала и в последующие моменты.

Оно не соответствуют ценностям всего испанского общества, его институтов, его представителей, его спортсменов и руководителей испанского спорта.

Испанское общество является примером толерантности и вежливости во всех социальных и политических сферах и было примером поведения и спортивного приличия, что было продемонстрировано на протяжении десятилетий на всех спортивных мероприятиях, в которых оно участвовало.

Это благородство и международный престиж нашего общества и нашего спорта были омрачены в последние дни действиями Луиса Рубиалеса. Ущерб, нанесенный испанскому футболу, испанскому спорту, испанскому обществу и всем ценностям футбола и спорта, был огромным.

RFEF хочет выразить всему обществу и всему мировому футболу свое глубочайшее сожаление в связи с произошедшим событием, которое запятнало нашу сборную, наш футбол и наше общество. Мы глубоко сожалеем о причиненном ущербе и должны принести самые искренние извинения и твердо пообещать, что такого больше не повторится.

Как руководящий орган футбольного мира (ФИФА), так и органы, ответственные за спорт на государственном уровне – Верховный совет по спорту (CSD) и Спортивный административный трибунал (TAD) – незамедлительно приняли соответствующие меры, предусматривающие немедленное открытие дисциплинарных дел в отношении Луиса Рубиалеса и влекущие за собой, в случае принятия решения ФИФА, немедленное отстранение его от должности президента RFEF.

RFEF предоставит всю документальную и административную поддержку, которая потребуется обоим дисциплинарным органам, чтобы иметь возможность как можно скорее принять окончательное решение о возмещении причиненного ущерба.

Победа на чемпионате мира стала одним из главных моментов гордости в истории Испанской федерации и, без сомнения, одним из самых важных моментов испанского спорта, женского футбола. Поведение мистера Рубиалеса не соответствует ценностям, которые отстаивает Испанская федерация, а также ценностям всего испанского общества.

Его поведение должно быть исключительно на его совести, поскольку он несет единоличную ответственность за свои действия перед обществом, перед спортивными органами и, возможно, перед судом. Хотим уточнить, что это мнение принадлежит господину Рубиалесу, а не RFEF.

Мы испытываем стыд и сожаления в связи с болью и страданиями, который причинил данный эпизод. Мы сожалеем, что этот инцидент негативно повлиял на то, что должно было стать продолжением праздника футбола, как для нашей национальной сборной, так и для сборной Англии, которая была поистине выдающимся соперником в захватывающем финале.

В понедельник, 28 августа 2023 года, RFEF опубликовала заявление, в котором президенты региональных федераций единогласно потребовали отставки господина Рубиалеса с поста президента RFEF за его неподобающее поведение. Также было объявлено о пересмотре существующих структур организации, которая продолжает работать.

В связи с этим, чтобы защитить испанский футбол и гарантировать, что подобное поведение не повторится, было немедленно начато тщательное расследование фактов и всех мер, принятых господином Рубиалесом. В то же время все президенты федераций-членов Испанской федерации потребовали немедленной отставки президента и пообещали провести глубокий пересмотр политики и процедур организации.

Мы единодушно привержены идее организовать в ближайшие дни целый комплекс мероприятий, которые улучшат управление испанской федерацией футбола и позволят возместить, насколько это возможно, причиненный ущерб.

RFEF должна действовать в сотрудничестве с Высшим советом по спорту, чтобы служить общим интересам испанского спорта. В частном порядке мы направили это заявление соответствующим властям и учреждениям, и сейчас мы публикуем его.

Наконец, я хочу еще раз поздравить нашу сборную с историческим достижением. Это триумф окажет огромное влияние на будущее испанского футбола. Мы убеждены, что дух наших футболисток вдохновил миллионы людей всех возрастов, которые крайне горды тем, как они вели себя на поле и за его пределами.

Я лично намерен вернуть их в центр внимания и отметить их достижения так, как они того заслуживают», – заявил Роша.

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51 комментарий

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maks44
Нет вам прощения! Не отмолите сей грех ни вы, ни ваши потомки до седьмого колена!
+57
-1
+56
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Локуся
Да сколько эта шиза продолжаться то будет?
+49
0
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Злобный Конь
Да уж. Это уже за гранью нормального. Значит каминг ауты можно и нужно делать,а просто поцеловать человека другого пола - нет?
+19
-2
+17
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Назар Игорь
Эта безудержная травля по пустяковому поступку как раз и роняет ваш престиж ниже плинтуса.
+15
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Александр Александров
Они испытывают стыд) Мы тоже, уже который день. Причём испанский стыд, как иронично.
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Veni-Vidi-Vici
Ого, как круто поднялся Педро Роша. От глухого запасного в Спартаке до и.о. президента испанской федерации футбола.
+13
-1
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Роман
Ответ maks44
Нет вам прощения! Не отмолите сей грех ни вы, ни ваши потомки до седьмого колена!
Тут поможет только инквизиция и пламя
+12
-1
+11
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Darshan
Это люди, которые говорят о толерантности, травят человека на ровном месте. После такого текста очень логично следовало бы требование расстрелять человека как врага толерантности. Безусловно, в духе уважения к личности))))
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+9
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dudufufu
Офигеть поpтянку накатали
+6
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Ilya Ilya
Предлагаю запретить в Испании парное фигурное катание. Там мужчина при поддержке держаться за талию и за другие места, а так же за попу)
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ymuller
да, боль и страдания просто невероятные, как жить после такого!
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Артём Назмутдинов
Ответ Алексей Агеев
Если человек другого пола не давал согласия на поцелуи - то это тоже за гранью нормального.
так она сама с ним на контакт шла и приподняла его
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brajevgenij@ya.ru
Ответ Злобный Конь
Да уж. Это уже за гранью нормального. Значит каминг ауты можно и нужно делать,а просто поцеловать человека другого пола - нет?
Если бы он поцеловал мужика, сказали бы, что это смелость и открытость!
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drfrimen
Не осилил простыню, какой-то горячечный бред. И откуда боль, он ее, что укусить успел?)🤣
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Денис Ширинов
Испанский стыд
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Krypton92
Баб значит целовать нельзя, так и запишем
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druff
Так вот он какой, испанский стыд.
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Dmitry Stepanov
клоуны
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Клирик
А с чего он за всё испанское общество и за всех в мире извиняется? Многовато на себя взял. Сначала надо опрос обществественного мнения провести, чтоб такое заявлять.
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VDX00
Ответ Локуся
Да сколько эта шиза продолжаться то будет?
Самое смешное, что в этой простыне нет ничего про саму футболистку. Ну и принципы толерантности к поцелую это прямо иезуитство. Прямо как ’трахаться ради целомудрия’

Шиза
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Анатолий Антонов
А СТА НАВИТЕСЬ!!!
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Liver73
Предлагаю баш на баш.Пусть она его тоже...Отомстит,раз уж равноправие.
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Сергей Ч
Испанское общество в этой ситуации - пример ######ства
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Team_Coach
Испанский стыд
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Алексей Агеев
Ответ Злобный Конь
Да уж. Это уже за гранью нормального. Значит каминг ауты можно и нужно делать,а просто поцеловать человека другого пола - нет?
Если человек другого пола не давал согласия на поцелуи - то это тоже за гранью нормального.
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