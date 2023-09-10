Бывшая девушка Антони призвала «МЮ» убрать его из состава на фоне ее обвинений: «Как он может продолжать жить нормальной жизнью?»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия светская хроника происшествия девушки и спорт Антони Футбол

Бывшая девушка Антони призвала «Манчестер Юнайтед» убрать его из состава.

В июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм.

Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование.

Кроме того, в своем заявлении в полицию Каваллин указала, что в январе 2023 года Антони напал на нее «из ревности», и его действия привели к смещению силиконового имплантата в груди.

Теперь Каваллин призывает «Манчестер Юнайтед» убрать бразильца из состава на время расследования.

«Я абсолютно уничтожена всем этим процессом. Как он может продолжать жить нормальной жизнью? Они не могут владеть всей информацией и ничего не делать. Его нужно убрать [из состава].

Почему «Манчестер Юнайтед» понадобилось три месяца? Это просто ненормально. Я не могу поверить, что такой огромный клуб, в котором работают такие серьезные и профессиональные люди, будет скрывать подобную ситуацию.

Я сделаю все, что в моих силах. Я не сдамся. Люди должны быть привлечены к ответственности. Неважно, какая у человека профессия и насколько он знаменит.

Если они приняли меры против его одноклубника (вероятно, речь о Гринвуде – Sports.ru), то я не вижу причин, по которым к Антонию должно быть иное отношение», – сказала Каваллин в слезах.

Антони тонет: в агрессии обвинили еще две девушки, а «МЮ», возможно, покрывал плохое поведение

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30 комментариев

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Алешка Терминатор
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Смещённый имплант наносит ответный удар
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Люблю Марго Робби
Какая-то вонючая шмонька резиновая будет говорить что делать футбольному клубу....просто дичь
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Born is the King
Обычная месть бывшей. Благодаря всяким лозунгам сейчас такие в тренде , но первый же толковый адвокат ставит на место таких, как показывают кейсы Менди, Неймара итп
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igls54
Бывшей девушке пора в тренеры
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robbaggio
Какое отношение личная жизнь работника имеет к работодателю?
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Плевал я
Прощай, дриблёр
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GuruFutbola
Довертелся спинер) тут выход только один, очищение в челси с мудриком в основе)
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Иван Алейников
Лярва
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Lacrosse-style goal
А чего слабовато как-то? Странно, что не просит посадить в кутузку на время разбирательств🙄
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brace
Разъяренная кошка.
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Егор Понамарёв
Как достали эти клеветуньи
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compila
Ответ robbaggio
Какое отношение личная жизнь работника имеет к работодателю?
Откройте форточку, кто-нибудь
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Адам Нинуху
Ответ Эрнандес Эрнандес
Как и Барселону, чьи бывшие игроки и президенты, получают сроки за нарушение разных законов.
100% ты прав
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Arty K.
Да мало ли к чему ты призываешь, клуб без тебя разберётся
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Умар Цокаев
Ну конечно МЮ должен это скрывать, нам ещё насильника за 100 Лямов подсунули, круто вообще
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egotech
Может хоть теперь это ничкемное полено из состава уберут
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Сергей Кондратьев
Менди и Гринвуда убрали и что...
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lampard4ever
Почему им понадобилось 3 месяца на реакцию? Да очень просто. Для каких-то действий нужны результаты расследования, а не посты хер пойми кого в соц сетях. По счастью, такое омерзительное явление как культура отмены ещё не до конца вытеснило презумпцию невиновности. Да и клубу надо убедиться, что это действительно реальное дело, а не попытка очередной шкуры надавить на чела с целью достижения каких-то своих целей, как, например, в случае с Гринвудом, где мразотность самого Гринвуда прекрасно наложилась на продажность его подруги.
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Red26
что происходит с этим миром???Такими темпами в М.Ю.скоро играть некому будет...
Гринвуда уже убрали,сейчас за Антони взялись...
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Джорджио Че
Судя по ее заявлению, там тьма свидетелей, ещё и клуб знал о ее обращениях к медикам. Но любимчика не тронут, это не англичанин Гринвуд.
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Адам Нинуху
МЮ становится криминальным клубом
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Саща Вббввбвб
а вам не кажется как то странно. до этого в подобных ситуациях не кого не заботило играет футболист или нет,а ей по моему интересно что бы он не играл
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