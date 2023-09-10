Бывшая девушка Антони призвала «МЮ» убрать его из состава на фоне ее обвинений: «Как он может продолжать жить нормальной жизнью?»

Бывшая девушка Антони призвала «Манчестер Юнайтед» убрать его из состава.

В июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм.

Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование.

Кроме того, в своем заявлении в полицию Каваллин указала, что в январе 2023 года напал на нее «из ревности», и его действия привели к смещению силиконового имплантата в груди.

Теперь Каваллин призывает «Манчестер Юнайтед» убрать бразильца из состава на время расследования.

«Я абсолютно уничтожена всем этим процессом. Как он может продолжать жить нормальной жизнью? Они не могут владеть всей информацией и ничего не делать. Его нужно убрать [из состава].

Почему «Манчестер Юнайтед» понадобилось три месяца? Это просто ненормально. Я не могу поверить, что такой огромный клуб, в котором работают такие серьезные и профессиональные люди, будет скрывать подобную ситуацию.

Я сделаю все, что в моих силах. Я не сдамся. Люди должны быть привлечены к ответственности. Неважно, какая у человека профессия и насколько он знаменит.

Если они приняли меры против его одноклубника (вероятно, речь о Гринвуде – Sports.ru), то я не вижу причин, по которым к Антонию должно быть иное отношение», – сказала Каваллин в слезах.

Антони тонет: в агрессии обвинили еще две девушки, а «МЮ», возможно, покрывал плохое поведение

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS