Антони об обвинениях: «Многие разделывают меня, но правда всего выходит наружу. «МЮ» в курсе расследования»

Антони опроверг все обвинения в насилии в свой адрес.

«[Размышления о моем будущем] не покидают мою голову. Я знаю правду, и она станет известна.

Знаю, что многие разделывают меня, но правда всегда выходит наружу. « » в курсе всего расследования. Они следят за его ходом и собираются и дальше делать это», – сказал футболист «МЮ».

В июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста в 4 случаях домашнего насилия, угроз и нанесения травм.

Диджей и инфлюэнсер в сентябре дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты переписок. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование.

Кроме того, в своем заявлении в полицию Каваллин указала, что в январе 2023 года напал на нее «из ревности», и его действия привели к смещению силиконового имплантата в груди.

Вскоре еще две девушки обвинили бразильца в неподобающем поведении. Банкир Ингрид Лана заявила, что Антони напал на нее в 2022 году, а инфлюэнсер и студентка юридического факультета Райса Де Фрейтас утверждает, что получила телесные повреждения после нападения игрока в мае 2022 года.

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