Запершаяся в церкви мать Рубиалеса: «Я буду здесь, пока мое тело будет жить, я не против умереть за справедливость. Мой сын – порядочный человек»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

Мать Луиса Рубиалеса высказалась о своем протесте против ситуации вокруг сына.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Мать Рубиалеса, Анхелес Бехар, вчера утром заперлась в церкви в городе Мотриль и объявила голодовку до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы «кровавой и бесчеловечной охоты» на ее сына.

Бехар высказалась о своем протесте против сложившейся ситуации. 

«Я хочу, чтобы эта девушка [Эрмосо] сказала правду. Я в порядке, большое спасибо. А теперь, пожалуйста, я хочу помолиться.

Со мной все в порядке, я очень сильно верю в Бога и прошу правды. Я буду здесь, пока мое тело будет жить, я не против умереть за справедливость, потому что мой сын – порядочный человек», – заявила Бехар.

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61 комментарий

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шатанледс 12
Предлагаю суд поединком
+24
-1
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Ваня Шипитко
Луиса Рубиалеса должны казнить на центральной площади за такое мерзкое изнасилование
+27
-5
+22
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Oleg Olegov
Запершаяся в церкви мать Рубиалеса, где она сейчас?
(В церкви)
+11
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Arthas M
Можно подумать его распяли,или в тюрьму посадили, отстранили от должности на время расследования,да и факт проступка всем очевиден, поэтому такое поведение явно неадекватное и очень забавно,что кто-то подобное поддерживает
Можно подумать он ее изнасиловал.Офигеть, а там всего лишь безобидный поцелуй был дружеский на награждении, а травля как-будто он надругался над ней прилюдно. Забавно, что кто-то поддерживает эту травлю и весь этот бред.
+12
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Денис Ширинов
Я остаюсь, я буду здесь жить
+11
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Glukinho
во сюжеты там
+7
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Port Royal
Что-то давненько ничего не слышно про Кристофа Гальтье, а у него тоже дело громкое
+3
0
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№7
Ответ sidelnikovpp@gmail.com
Все таки я не пойму, почему Европу считают прогрессивной? Они такими темпами вымрут скоро, так как дам нельзя целовать ((((
Ну если у них главная проблема это поцелуй ,а других проблем нет, то в принципе не всё так там и плохо
+3
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ArnoNeputevy
Ответ Ваня Шипитко
Луиса Рубиалеса должны казнить на центральной площади за такое мерзкое изнасилование
Согласен! Отрубить его мерзкую голову и на блюде поднести в подарок Дженни Эрмосо на её день рожденья (а до того заморозить в морозилке).
+4
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Lux_Vid Александров
Ответ ArnoNeputevy
Согласен! Отрубить его мерзкую голову и на блюде поднести в подарок Дженни Эрмосо на её день рожденья (а до того заморозить в морозилке).
чтобы она поцеловала его подняв на руки
+3
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TJ tigra
Ответ Oleg Olegov
Запершаяся в церкви мать Рубиалеса, где она сейчас? (В церкви)
пост спортс ру, спустя 5 лет
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Павел Сморщков
Молодец, женщина!
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Leon Betov
Ответ Александр Никитин
Комментарий удален модератором
Не путайте либералов и левых
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xQcoW
Ладно бы если она выглядела 10/10, но она макс 4/10 ахаха
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madaev
21 век
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Плакса Джон ушел налево
Жду сериала от нетфликс по мотивам сего действа
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Mr.Alien
Ответ шатанледс 12
Предлагаю суд поединком
Да тут сам принц из Дорна не поможет, дело гиблое...
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MstAndreev
Там походу целая "Деревня дураков" местная)
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Ответ Покерный Футбол
Вот же предательница рода женского и всех феминисток. Помолится она решила и кому? Богу! Мужчине!
Может богу, а может Богоматери.
Похоже на то, что она это сказала, чтоб от неё отстали
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Ответ Olololoshka
Теперь понятно в кого он такой. Пусть сразу в монастырь уходит, чего время терять? И сынульку в евнухи пристроит.
Хоть знаешь значение слов, что понаписал?)
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fussballer
Охренеть там страсти.
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justbored
🙏
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Ilya Shilovskiy
Мать лысого, держись!
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Гамарджоба Генацвале
Довели человека.
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Evgeny Sergeev
Ответ Ваня Шипитко
Луиса Рубиалеса должны казнить на центральной площади за такое мерзкое изнасилование
два раза!
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