Запершаяся в церкви мать Рубиалеса: «Я буду здесь, пока мое тело будет жить, я не против умереть за справедливость. Мой сын – порядочный человек»
Мать Луиса Рубиалеса высказалась о своем протесте против ситуации вокруг сына.
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
Мать Рубиалеса, Анхелес Бехар, вчера утром заперлась в церкви в городе Мотриль и объявила голодовку до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы «кровавой и бесчеловечной охоты» на ее сына.
Бехар высказалась о своем протесте против сложившейся ситуации.
«Я хочу, чтобы эта девушка [Эрмосо] сказала правду. Я в порядке, большое спасибо. А теперь, пожалуйста, я хочу помолиться.
Со мной все в порядке, я очень сильно верю в Бога и прошу правды. Я буду здесь, пока мое тело будет жить, я не против умереть за справедливость, потому что мой сын – порядочный человек», – заявила Бехар.
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(В церкви)
Похоже на то, что она это сказала, чтоб от неё отстали