Против Рубиалеса прошел митинг феминисток в Мадриде: «Дженни, мы с тобой»

Теги Луис Рубиалес женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Феминистки провели в понедельник митинг в Мадриде против Луиса Рубиалеса.

Участницы акции, организованной феминистским движением 8M, осудили президента Королевской испанской футбольной федерации за то, что он поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Митинг сопровождался выкриками «Дженни, сестренка, мы с тобой», «Если нет согласия, то это агрессия», «Свободу спорту от сексуального насилия», а один из плакатов призывал к пожизненной дисквалификации Рубиалеса.

В мероприятии также приняли участие чиновницы – министр равенства Ирене Монтеро и министр образования Испании Пилар Алегриа.

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64 комментария

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ЦСКА1960
Лучше бы прошел фистинг митингисток
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Dexter Morgan
Раньше таких психопаток лечили. А теперь это лидеры мнений. А на деле повестка стала очередным способом контроля и угнетения. Ну деградация налицо. И это только то, что публично. На уровне обычных обывателей всё ещё хуже там.
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Отец Абду
Феминистки потребовали переименовать мужское достоинство в мужской недостаток
+36
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Dexter Morgan
Ответ Three Days Grace
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А кто пользуется служебным положением? Админресурс против Рубиалеса как раз включили.
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Dexter Morgan
Вот просто представьте эту ситуацию. Живёшь себе спокойно, работаешь. И в одночасье тебя просто так уничтожают. Твою жизнь, твою репутацию, все от тебя отворачиваются. Зная европейцев, прямо сейчас от него все отворачиваются. Даже самые близкие. И всё из-за повестки и ложного навета. Мужик не сможет никуда выйти, прогуляться. Его карьера вообще под вопросом. Возможно, ему удастся в суде что-то выиграть, как это удавалось Джонни Деппу, но сам факт, что можно вот так на ровном месте уничтожить человека, показывает, насколько там "свободно". Все ходят строем, по струнке.
+24
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Apol
Вот если бы Рубиалес поцеловал Дани Ольмо, то все бы похлопали и дали респект. Лицемерие глобалистов зашкаливает
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Alex1104
Он, безусловно, неправильно поступил, факт, но реакция не то, чтобы нездоровая, это абсолютно больная реакция.
Да, многие используют сложившуюся ситуацию в своих (разных) целях, но большая часть уже совсем помешались на "повестке".
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Нейтральный критик
Ответ Dimario
Да уж, весело в Европке. Фемки, геи, трансы, и прочие девиации кругом. Нормальному человеку в этом вариться - врагу не пожелаешь.
А в это время беженцы, не отвлекаясь на всю эту радугу, высокие технологии и тиктоки с VR, спокойно строгают новых "европейцев", причем на европейское же пособие.
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rdyabin@icloud.com
Картина маслом: абсолютно невероятная по своему размаху травля целым обществом одного человека за поцелуй без разрешения.
Им дай волю: они бы четвертовали его, настолько дьявольский образ ему создали. Культура отмены просто во всей красе. Смотрите и ужасайтесь, к чему общество идет. Серии Черного зеркала цветочками покажутся…
+9
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Кулёс
В этой новости отвратительно абсолютно все
+8
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Spartakus1984
Феминисток бы запретить,злые,отупевшие бабы
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Кефтеме
Ответ Apol
Вот если бы Рубиалес поцеловал Дани Ольмо, то все бы похлопали и дали респект. Лицемерие глобалистов зашкаливает
Недавно один боксëр (болельщик Ман Сити) пришëл и поцеловал Холанда и никакой реакции!
+7
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Dimario
Да уж, весело в Европке.
Фемки, геи, трансы, и прочие девиации кругом. Нормальному человеку в этом вариться - врагу не пожелаешь.
+12
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Apol
Цирк продолжается, вот он Европейский мир
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GuruFutbola
Местные майонезные участвовали?)
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Dexter Morgan
Ответ Three Days Grace
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В каком месте она его подчинённая? Она не работает с ним в одной организации. Он не руководит ею или кем-то ещё. Он ничего такого не сделал. Поздравил, вот и всё. Это очевидно.
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Ответ ЦСКА1960
Лучше бы прошел фистинг митингисток
а ты хорош, не замечал раньше на сайте, но обязательно буду следить за твоими высказываниями!
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Oleg
Ответ Dexter Morgan
Вот просто представьте эту ситуацию. Живёшь себе спокойно, работаешь. И в одночасье тебя просто так уничтожают. Твою жизнь, твою репутацию, все от тебя отворачиваются. Зная европейцев, прямо сейчас от него все отворачиваются. Даже самые близкие. И всё из-за повестки и ложного навета. Мужик не сможет никуда выйти, прогуляться. Его карьера вообще под вопросом. Возможно, ему удастся в суде что-то выиграть, как это удавалось Джонни Деппу, но сам факт, что можно вот так на ровном месте уничтожить человека, показывает, насколько там "свободно". Все ходят строем, по струнке.
Почитайте о британском хореографе ( не вспомню сейчас точно имя), на него ложные обвинения( потом ничего не было доказано, девушки, молодые люди солгали) дали балерины/балеруны, мол он их домогался.
Человека уничтожили, лишили работы, званий, контрактов.
В 30 с небольшим лет он совершил суицид.
Ушел наверное самый талантливый в своем деле человек.
ПС.Лиам Скарлетт его имя.
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Mekanych Red Devil
Ну надо в противовес митинг натуралов Испании организовать. «Луис, братишка, мы с тобой», «Если есть согласие - то это не агрессия» - лозунги уже есть.
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Vastich
Особенно радует что на вот это вот вышел министр образования
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Пирс Морган
Перевод: “Дженни, мы бы тоже хотели”
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Покерный Футбол
Как это они его ещё повесить или сжечь живьём не предлагают. Обычно эти борцы за чьи то права, в своих стремлениях к «равноправию» готовы казнить любого кто с ними не согласен.
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Полосатый Октобус*)
Ответ ЦСКА1960
Лучше бы прошел фистинг митингисток
Подумал Рубиалес
+3
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Евгений Кузнецов
надо устроить митинг в поддержку Рубиалеса
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No Name
Прикол в том что этой Дженне парад феминисток вообще не нужен
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