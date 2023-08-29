Против Рубиалеса прошел митинг феминисток в Мадриде: «Дженни, мы с тобой»
Феминистки провели в понедельник митинг в Мадриде против Луиса Рубиалеса.
Участницы акции, организованной феминистским движением 8M, осудили президента Королевской испанской футбольной федерации за то, что он поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.
Митинг сопровождался выкриками «Дженни, сестренка, мы с тобой», «Если нет согласия, то это агрессия», «Свободу спорту от сексуального насилия», а один из плакатов призывал к пожизненной дисквалификации Рубиалеса.
В мероприятии также приняли участие чиновницы – министр равенства Ирене Монтеро и министр образования Испании Пилар Алегриа.
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Да, многие используют сложившуюся ситуацию в своих (разных) целях, но большая часть уже совсем помешались на "повестке".
Им дай волю: они бы четвертовали его, настолько дьявольский образ ему создали. Культура отмены просто во всей красе. Смотрите и ужасайтесь, к чему общество идет. Серии Черного зеркала цветочками покажутся…
Фемки, геи, трансы, и прочие девиации кругом. Нормальному человеку в этом вариться - врагу не пожелаешь.
Человека уничтожили, лишили работы, званий, контрактов.
В 30 с небольшим лет он совершил суицид.
Ушел наверное самый талантливый в своем деле человек.
ПС.Лиам Скарлетт его имя.