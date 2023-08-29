Против Рубиалеса прошел митинг феминисток в Мадриде: «Дженни, мы с тобой»

Феминистки провели в понедельник митинг в Мадриде против Луиса Рубиалеса.

Участницы акции, организованной феминистским движением 8M, осудили президента Королевской испанской футбольной федерации за то, что он поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Митинг сопровождался выкриками «Дженни, сестренка, мы с тобой», «Если нет согласия, то это агрессия», «Свободу спорту от сексуального насилия», а один из плакатов призывал к пожизненной дисквалификации .

В мероприятии также приняли участие чиновницы – министр равенства Ирене Монтеро и министр образования Испании Пилар Алегриа.

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