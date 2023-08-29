ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет (Daily Mail)
ФИФА рассчитывает отстранить Луиса Рубиалеса от футбола на длительный срок.
По данным Daily Mail, Международная федерация футбола собирается добиваться того, чтобы президенту Королевской испанской футбольной федерации не позволяли работать в этом виде спорта 15 лет. Это максимально допустимый срок в ситуации с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.
26 августа ФИФА уже отстранила Рубиалеса на 90 дней, открыв дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».
Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА
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Тоже самое и здесь, тупо на эмоциях сделал. Извинился вроде как после этого. Ну дайте ему дисциплинарную дисквалификацию на несколько месяцев и простите, зачем цирк устраивать ?
Как соучастницу этой содомии.
Какая же дичь!
Брежнев целовал Индиру Ганди, а Байден вон школьниц нюхает. Но все решили дое***ься до Рубиалеса.
Игнор отписка лол кек.
Да здравствует наш суд (с)