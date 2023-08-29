ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет (Daily Mail)

Теги Луис Рубиалес дисквалификации ФИФА Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

ФИФА рассчитывает отстранить Луиса Рубиалеса от футбола на длительный срок.

По данным Daily Mail, Международная федерация футбола собирается добиваться того, чтобы президенту Королевской испанской футбольной федерации не позволяли работать в этом виде спорта 15 лет. Это максимально допустимый срок в ситуации с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

26 августа ФИФА уже отстранила Рубиалеса на 90 дней, открыв дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА

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18 комментариев

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Egor Misnikov
Пожалуй, стоит ещё рассмотреть возвращение смертной казни на электрическом стуле
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LIv93
Вы там гоните совсем ? Помню, как Рио Фердинанд поцеловал Скоулзи в губы, после победы в матче чемпионата. Все поугарали немного и забыли. Эмоции, бывает…
Тоже самое и здесь, тупо на эмоциях сделал. Извинился вроде как после этого. Ну дайте ему дисциплинарную дисквалификацию на несколько месяцев и простите, зачем цирк устраивать ?
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Cruel Snake
Да чего там, сразу в «Азкабан»!
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Dark.Babysitter
Эрмосо тоже отстранить.
Как соучастницу этой содомии.
Какая же дичь!
Брежнев целовал Индиру Ганди, а Байден вон школьниц нюхает. Но все решили дое***ься до Рубиалеса.
Игнор отписка лол кек.
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funkymonkey
Какие же позорники, слов нет. Самое главное ещё не забыть извиниться. Всем. На всякий случай.
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S1rAlex
То есть, условный маншити десятилетиями мошенничал с бухгалтерией и получает небольшой штраф, а чинуша в запале страсти поцеловал футболистку - и 15 лет бан?
Да здравствует наш суд (с)
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Dark.Babysitter
Ответ Egor Misnikov
Пожалуй, стоит ещё рассмотреть возвращение смертной казни на электрическом стуле
сейчас в тренде азотная гипоксия
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Космос
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Ответ saynaraboy
Если бы на её месте, была твоя жена, ты был бы такого же мнения?
"прогрессивная" явропа давно перешла на однополые отношения)
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Игорь Бубльгумов
А есть какие-то критерии? Иначе получится, как с уголовным наказанием: 8 за убийство и столько же за «мыслепреступление».
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Дмитрий Шарапов
Смертная казнь через четвертование было бы самым адекватным наказанием за такое.
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rigobersong
А лысый любитель трансформеров Инфантино не хочет себя отстранить за то, что продаля Арабским деньгам где до сих пор казнят людей за ориентацию?:)
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Самозанятый
Как-то слишком мягко за такое...
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Мексиканская песня
Добро пожаловать в 1984.
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Мексиканская песня
Потому будет за то, что поцеловал свою жену.
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Мексиканская песня
Вы же понимаете, что это всё за то, что из-за этого дети родятся.
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Тюменский медвежонок
я напоминаю мужик просто на радостях после обнимашек от девушки (которая к слову сама его как ребенка поднимала) ЧМОКНУЛ ВСЕГО ЛИШЬ в губы девушку, но говорят об этом уже целую неделю, причем говорят больше чем о первой в истории победе сборная Испании женской, такое чувство будто он там на награждение весь состав сборной Испании изнасиловал и кого-то успел убить
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