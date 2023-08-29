ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет (Daily Mail)

ФИФА рассчитывает отстранить Луиса Рубиалеса от футбола на длительный срок.

По данным Daily Mail, Международная федерация футбола собирается добиваться того, чтобы президенту Королевской испанской футбольной федерации не позволяли работать в этом виде спорта 15 лет. Это максимально допустимый срок в ситуации с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

26 августа ФИФА уже отстранила Рубиалеса на 90 дней, открыв дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА

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