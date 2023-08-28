Симеоне о скандале с Рубиалесом: «Согласен с 80-90% людей – поведение главы RFEF неприемлемо. Жаль, что достижение сборной на ЧМ осталось в стороне из-за этого»

Диего Симеоне осудил поведение Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) был отстранен от деятельности на 90 дней по решению ФИФА за поцелуй с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо после финала чемпионата мира. Рубиалес отказался уходить в отставку, несмотря на критику в свой адрес.

«За последнюю неделю многие высказались об этом. Присоединяюсь к тому, что думают 80-90% людей. Неприемлемое поведение для главы футбольной федерации.

Жаль, что все хорошее, что девушки сделали на чемпионате мира, который был очень захватывающим, было забыто. Мы провели неделю за обсуждениями этой темы, оставив в стороне великолепное достижение сборной на чемпионате мира», – сказал главный тренер « ».

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