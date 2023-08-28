Симеоне о скандале с Рубиалесом: «Согласен с 80-90% людей – поведение главы RFEF неприемлемо. Жаль, что достижение сборной на ЧМ осталось в стороне из-за этого»

Теги Атлетико Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу Диего Симеоне женский футбол Федерация футбола Испании чемпионат мира среди девушек сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Диего Симеоне осудил поведение Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) был отстранен от деятельности на 90 дней по решению ФИФА за поцелуй с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо после финала чемпионата мира. Рубиалес отказался уходить в отставку, несмотря на критику в свой адрес.

«За последнюю неделю многие высказались об этом. Присоединяюсь к тому, что думают 80-90% людей. Неприемлемое поведение для главы футбольной федерации.

Жаль, что все хорошее, что девушки сделали на чемпионате мира, который был очень захватывающим, было забыто. Мы провели неделю за обсуждениями этой темы, оставив в стороне великолепное достижение сборной на чемпионате мира», – сказал главный тренер «Атлетико».

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5 комментариев

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Ночной кошмар Логинова
«Мог бы ограничиться хватанием себя за пах» - добавил Симеоне
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Chelsea-Nurik
Посмотрел я наконец-то видео того, как Рубиалес целовал этих футболисток. И как-то нисколько его не жалко. Эмоции эмоциями, но так настойчиво и вульгарно все это выглядело. Он так сильно обнимал их и чуть ли не в шею целовал некоторых. Когда ты девушка и крупный мужик-начальник берет тебя в объятия таким образом как делал он, и так смачно целует, то становится мерзко на душе. Некоторые девушки еле от него отлипали. Чувак тупо не знает границ и пользуется своим рабочим положением.
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Хорошо, хоть Симеоне напомнил, что девушки что-то там выиграли
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Surviving
Даже неадекват Симеоне осуждает лысого.
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