«Те, кто аплодирует сексуальному насилию, не должны оставаться на своих постах». Вице-премьер Испании о реакции тренеров мужской и женской сборных на речь Рубиалеса

Тренеров мужской и женской сборной Испании призвали покинуть свои посты.

Это связано со скандалом вокруг . Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Сам президент RFEF ранее отказался уходить в отставку. Он выступил на внеочередном заседании федерации, где объяснил свои действия и высказался о критике в свой адрес. Когда Рубиалес закончил свою речь, главные тренеры мужской и женской сборных Испании – Луис де ла Фуэнте и Хорхе Вильда – аплодировали ему.

Второй вице-премьер и министр труда Испании Йоланда Диас провела встречу с президентом испанского женского футбольного союза (FUTPRO) Амандой Гутьеррес, на которой обсуждались новые меры по борьбе с дискриминацией в футболе.

«Те, кто аплодирует сексуальному насилию, не должны оставаться на своих постах», – заявила Диас после встречи. Также она выразила сожаление в связи с тем, что правительство «медленно» отреагировало на эпизод с Рубиалесом и Эрмосо.

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