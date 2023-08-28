«Те, кто аплодирует сексуальному насилию, не должны оставаться на своих постах». Вице-премьер Испании о реакции тренеров мужской и женской сборных на речь Рубиалеса

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол сборная Испании жен Политика Луис де ла Фуэнте Футбол

Тренеров мужской и женской сборной Испании призвали покинуть свои посты.

Это связано со скандалом вокруг Луиса Рубиалеса. Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Сам президент RFEF ранее отказался уходить в отставку. Он выступил на внеочередном заседании федерации, где объяснил свои действия и высказался о критике в свой адрес. Когда Рубиалес закончил свою речь, главные тренеры мужской и женской сборных Испании – Луис де ла Фуэнте и Хорхе Вильда – аплодировали ему.

Второй вице-премьер и министр труда Испании Йоланда Диас провела встречу с президентом испанского женского футбольного союза (FUTPRO) Амандой Гутьеррес, на которой обсуждались новые меры по борьбе с дискриминацией в футболе.

«Те, кто аплодирует сексуальному насилию, не должны оставаться на своих постах», – заявила Диас после встречи. Также она выразила сожаление в связи с тем, что правительство «медленно» отреагировало на эпизод с Рубиалесом и Эрмосо.

Вице-премьер Испании призвала Рубиалеса уйти в отставку за поцелуй с футболисткой: «Он подверг женщину харассменту»

Прокуратура начала расследование эпизода с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо. Футболистке предложили подать заявление о преступлении сексуального характера

Луис Рубиалес: «Поцелуй с футболисткой был по согласию, я спрашивал ее. Совершается социальное убийство. Лжефеминизм не ищет правды»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самозанятый
Ответ blаncо
Ещё не один поцелуй не обходился так дорого.
Бросьте, Ивану Царевичу вообще жениться пришлось.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Зубков
Ответ Самозанятый
Бросьте, Ивану Царевичу вообще жениться пришлось.
А целовать то мы ее пока не будем- сказал Иван Царевич слезая со спящей красавицы
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mohnatiy
Интересно, кто минусует все комментарии - фемки или мачо?))
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тёкин
Вот попал мужик...а всего то надо было поцеловать другого мужика, сейчас бы на руках носили)).
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wolfy777
а почему она решила, что это было сексуальное, а не психологическое или гендерное насилие?)) влажные мечты фемок?)
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blaugrana_man
Щас бы ГТ, который только что выиграл чемпионат мира, уходил в отставку из-за истерии соевых фемок)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leonid73
Из калейдоскопа фото и видео видеоматериалов никак нельзя сделать вывод о «сексуальном насилии». Скорее наоборот, - то, что затем изобрели, якобы одумавшись от наглого «унижения», ушлые «борцы с насилием», и есть агрессивное насилие над здравым смыслом и здоровыми эмоциями
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Имени
Ответ Руслан Русланов
Мне кажется, точнее я уверен Рубиалес, специально поцеловал футболистку, он знал о последствиях. Точнее, ему сказали это сделать. И специально шумиху вокруг этого сделали СМИ, провластные. Этакое Окно Овертона, что мужчина не имеет права целовать женщину, и тд, . В мире куча убийств, наркотиков, торговля людьми. А СМИ какой то поцелуй обсуждают специально,
РЕН-ТВ на должность сценариста ещё не пригласили?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Сухарев
я думаю, футбольным федерациям скоро надо будет пересмотреть принцип формирования сборных. Не взрослая, молодежная, юношеская, женская и т.д. А либеральная сборная, правая, либертарианская, социалистическая, анархистская, и т.д.)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Zhomkov
мне кажется если б он от радости ей в лоб кулаком засветил и то возможно шума меньше было бы. Ну перегорел на эмоциях, поцеловал, не очень конечно. Потом извинился уже сколько раз. Кароч , не особо защищаю. Просто столько возни много..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
Ещё не один поцелуй не обходился так дорого.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гаврила Ардалионович
Ответ Геннадий Тёкин
Вот попал мужик...а всего то надо было поцеловать другого мужика, сейчас бы на руках носили)).
Хэхэ) Таки да.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самозанятый
Ответ Александр Зубков
А целовать то мы ее пока не будем- сказал Иван Царевич слезая со спящей красавицы
Это он уже опытный был после развода с цвревной-лягушкой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demyan Grachev
эх,бродяга, Руби! надо было негра целовать..мужского пола
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Боже, столько шума принёс ОДИН. ЧЕРТОВ. ПОЦЕЛУЙ я в шоке. Если из за этого Испанская федерация футбола уйдёт из УЕФА, это будет что то с чем то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
Маразм и коллективное лицемерие.
Зато сколько народа при деле, выступают ответственные лица, заполняются бумаги, юристы, журналисты, феминистки, блогеры.., все заняты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гаврила Ардалионович
Тут, походу, атака фемок минусующих.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jovana Jovičić
Справедливости ради, сторонники культуры отмены тоже должны быть выведены из нормального общества. Не защищаю клоуна, целовавшего Эрмосо, но тем не менее.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cube Litening C:68X
Ответ Александр Зубков
А целовать то мы ее пока не будем- сказал Иван Царевич слезая со спящей красавицы
😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mohnatiy
Один мужик один раз накосячил, в итоге из-за его косяка разгонят весь испанский футбол...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EnzoAmatera
Где здесь ***** насилие,совсем поехавшие чтоле???
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мақсат Алдаш
Ответ Самозанятый
Что характерно, Испания - самая гомосексуальная страна мира.
Но видно и нормальных много, а вот рф ни се ни те
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andr d
Ответ Гаврила Ардалионович
Тут, походу, атака фемок минусующих.
И обитают они на ветке фигурки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий