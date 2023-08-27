Лапорта о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Неприемлемое, постыдное поведение. «Барса» уважает решение ФИФА его отстранить – ждали, что он уйдет в отставку, но этого не случилось»
Президент «Барселоны» осудил поведение Луиса Рубиалеса.
Напомним, глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы испанок в финале чемпионата мира. Рубиалес отказался покидать свой пост, впоследствии ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.
«Я хочу повторить то, что мы сказали в заявлении. Его поведение неприемлемо, неподобающе и постыдно. Мы ни в коем случае не будем его оправдывать и безоговорочно поддерживаем футболисток.
Мы думали, что он объявит об отставке на генеральной ассамблее, но он этого не сделал. Мы уважаем решение ФИФА о его дисквалификации. «Барселона» решительно и безоговорочно осуждает любые формы мачистского поведения, будь то оскорбления или домогательства. Безоговорочная поддержка жертвам, мы продолжим проявлять абсолютную приверженность женскому футболу», – сказал Жоан Лапорта.
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