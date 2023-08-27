Лапорта о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Неприемлемое, постыдное поведение. «Барса» уважает решение ФИФА его отстранить – ждали, что он уйдет в отставку, но этого не случилось»

Теги Барселона Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол ФИФА Жоан Лапорта Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Президент «Барселоны» осудил поведение Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы испанок в финале чемпионата мира. Рубиалес отказался покидать свой пост, впоследствии ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

«Я хочу повторить то, что мы сказали в заявлении. Его поведение неприемлемо, неподобающе и постыдно. Мы ни в коем случае не будем его оправдывать и безоговорочно поддерживаем футболисток.

Мы думали, что он объявит об отставке на генеральной ассамблее, но он этого не сделал. Мы уважаем решение ФИФА о его дисквалификации. «Барселона» решительно и безоговорочно осуждает любые формы мачистского поведения, будь то оскорбления или домогательства. Безоговорочная поддержка жертвам, мы продолжим проявлять абсолютную приверженность женскому футболу», – сказал Жоан Лапорта.

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12 комментариев

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Arman FCSM
Лапорта - эдакий местный Газзаев. Стоило партии (ФИФА) высказаться, так он тут же в эту сторону начал лаять, виляя хвостом
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ddddan 2
Ответ Молодой Френки
Он действительно много себе позволил, но увольнять человека из за этого слишком радикальное решение
уволить рубиалеса уже давно да этого стоило
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encaro_one
Перзидент, подумай лучше об опытном тренере, а не о стажёре, опять третье место в группе ЛЧ будет.
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Молодой Френки
Он действительно много себе позволил, но увольнять человека из за этого слишком радикальное решение
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deadjoker
Лучше бы о клубе думал. Там проблем еще разгребать и разгребать. Но лапорта всегда там где можно попиариться
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Бене Гессерит
Ответ Молодой Френки
Он действительно много себе позволил, но увольнять человека из за этого слишком радикальное решение
Если бы он сразу понял, что сделал, и не пытался выкрутиться, то у него был бы шанс остаться. Вместо этого он предпочёл давить на футболистку, пытаться выступить с позиции силы и т.д. Такому не место на руководящей должности.
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Ice Vorya
Ответ Молодой Френки
Он действительно много себе позволил, но увольнять человека из за этого слишком радикальное решение
Ну как минимум из-за него целая женская сборная отказывается играть, так что увольнение это вполне себе соразмерное наказание
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Anton Kortenko
по шажочку по шажочку и Рубиалес станет Харви Ванштейном.
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dum dam
Надо звать к нам, президентом РФС
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Real2020
Лапортокукалди
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