Лапорта о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Неприемлемое, постыдное поведение. «Барса» уважает решение ФИФА его отстранить – ждали, что он уйдет в отставку, но этого не случилось»

Президент «Барселоны» осудил поведение Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы испанок в финале чемпионата мира. Рубиалес отказался покидать свой пост, впоследствии ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

«Я хочу повторить то, что мы сказали в заявлении. Его поведение неприемлемо, неподобающе и постыдно. Мы ни в коем случае не будем его оправдывать и безоговорочно поддерживаем футболисток.

Мы думали, что он объявит об отставке на генеральной ассамблее, но он этого не сделал. Мы уважаем решение о его дисквалификации. « » решительно и безоговорочно осуждает любые формы мачистского поведения, будь то оскорбления или домогательства. Безоговорочная поддержка жертвам, мы продолжим проявлять абсолютную приверженность женскому футболу», – сказал .

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