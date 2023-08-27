Иньеста о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это огорчает меня как человека, отца трех дочерей и мужа. Неприемлемое поведение, с этим нельзя мириться»

Теги Барселона Андрес Иньеста Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен ФК Эмирейтс соцсети ЧМ по футболу среди женщин Футбол

Андрес Иньеста осудил Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой.

Напомним, глава RFEF поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы в финале чемпионата мира. Рубиалес отказался покидать свой пост, впоследствии ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

«То, что произошло на этой неделе вокруг нашего футбола и женской сборной Испании, огорчает меня как человека, как отца трех дочерей, как мужа и футболиста.

Думаю, нельзя мириться с поступками, подобными тем, что мы видели, которые запятнали такой важный момент, как победа на чемпионате мира.

Я не могу себе представить, что чувствуют сейчас все игроки сборной, видя, что никто не говорит о великолепном турнире, который они провели, и о фантастической игре, которую они показали. Жаль, что прекрасная история, которую создавали многие игроки на протяжении стольких лет, была запятнана.

Вместо этого нам пришлось наблюдать за президентом, который цепляется за свой пост, не признавая, что его поведение было неприемлемым, и что он наносит ущерб имиджу нашей страны и нашего футбола во всем мире», – написал в твиттере бывший игрок сборной Испании.

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60 комментариев

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Заголовок выглядит так, будто Иньеста отец трёх дочерей и мужа
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Поцелуй Оздоева
Ответ Leedser
Видимо в Европе не принято женщин целовать.
То есть твою девушку/жену легко поцеловать и ты не отреагируешь?)
+30
-5
+25
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
раз скромный Иньеста так сказал, то есть здесь что то такое что взбудоражило многих
+25
-3
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Ярик01
Надо в Россию чиновника эвакуировать, тут 2/3 комментаторов его одобряют и готовы ему предоставить своих жён и детей
+12
-4
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Роман
Мне кажется это девушка насильно схватила в объятия и приподняла , заставив с помощью грубой силы чиновника поцеловать её в губы
+11
-5
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Максат Тобыш
Ответ Ярик01
Надо в Россию чиновника эвакуировать, тут 2/3 комментаторов его одобряют и готовы ему предоставить своих жён и детей
Да, я в акуе, что за типы, какие их принципы жизни? Мрак
+8
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Vladislav Asadullin
А если бы он поцеловал Иньесту? Стерпели бы?
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Алексей Агеев
Ответ JENNINGS
Муж и отец трёх дочерей Тот самый момент, когда от перестановки слагаемых сумма меняется )))
Твой заголовок еще хуже. В нем Иньеста не только отец трех дочерей, но муж трех дочерей.
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Guillermo
Ответ ariuntrius
Сейчас нам местные пояснят что нет ничего такого чтобы прилюдно поцеловать другого человека против его воли.
Против воли.. Дама же так сопротивлялась, специально обнимала покрепче, чтобы не допустить поцелуя. Потом улыбалась с горя
+5
-1
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Миндовг
Ответ Leedser
Видимо в Европе не принято женщин целовать.
Видимо в России принято всех девушек подряд целовать, даже можно и большее, главное чтобы не с мужиком.
+4
-1
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Ответ Eden-bat
А как бы ты написал?
Если уж очень большое желание впихнуть всё предложение в заголовок, то можно поменять местами, это тот случай, когда смысл не поменяется, если написать "как человека, как мужа и отца дочерей".
Но это не самый плохой заголовок, на спортсе их рандомайзер раздает, похоже, по ключевым словам.
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JENNINGS
Ответ Eden-bat
А как бы ты написал?
Муж и отец трёх дочерей
Тот самый момент, когда от перестановки слагаемых сумма меняется )))
+3
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Kahn01
Откуда вы знаете какой он?
мир знает какой добряк Иньеста.
+1
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Guillermo
Ответ Роман
Мне кажется это девушка насильно схватила в объятия и приподняла , заставив с помощью грубой силы чиновника поцеловать её в губы
Потом абсолютно счастливая пошла дальше
+1
0
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Vladimir Zinkov
Ответ Роман
Мне кажется это девушка насильно схватила в объятия и приподняла , заставив с помощью грубой силы чиновника поцеловать её в губы
Судя по видео так и было
+3
-2
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ArnoNeputevy
- Главное событие женского ЧМ по футболу? - Поцелуй Рубиалеса! - Но, позвольте, разве Рубиалес женщина?!
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Большое сердце Неймара
скоро мертвые начнут это комментировать. им там больше заняться нечем
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Pb-SE
Я сначала подумал, что он отец 3 дочерей и одного мужа.
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ariuntrius
Сейчас нам местные пояснят что нет ничего такого чтобы прилюдно поцеловать другого человека против его воли.
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ololoshkin
В списке связанных команд к новости указано
сборная Испании жен))
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Максат Тобыш
Ни убавить, не прибавить, отличный пост, будущий президент федерации футбола
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Cube Litening C:68X
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Заголовок выглядит так, будто Иньеста отец трёх дочерей и мужа
😁 точно..
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wlad wasew
Так встретился бы, накатил по щам... Делов то.
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Ilnur Hasanov
Ответ Максат Тобыш
Думаю традиционным образом, через секс мучжины и женщины😂
Я не это имел в виду, как они теперь знакомятся, если из за пустяков раздувают скандалы
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and_ru
Спортс, лучше б разобрали, как испанкам это удалось. Смотрю футбол одним глазом с ОИ 1996, в фаворитах были: США, Китай, Бразилия, Норвегия. Позже на чемпах к фавориткам добавились немки, шведки чуть позже англичанки. Китаянки уже давно дно, как и норвежки, но вот откуда Испания?
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