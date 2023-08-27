Иньеста о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это огорчает меня как человека, отца трех дочерей и мужа. Неприемлемое поведение, с этим нельзя мириться»

Андрес Иньеста осудил Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой.

Напомним, глава RFEF поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы в финале чемпионата мира. Рубиалес отказался покидать свой пост, впоследствии ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

«То, что произошло на этой неделе вокруг нашего футбола и женской сборной Испании, огорчает меня как человека, как отца трех дочерей, как мужа и футболиста.

Думаю, нельзя мириться с поступками, подобными тем, что мы видели, которые запятнали такой важный момент, как победа на чемпионате мира.

Я не могу себе представить, что чувствуют сейчас все игроки сборной, видя, что никто не говорит о великолепном турнире, который они провели, и о фантастической игре, которую они показали. Жаль, что прекрасная история, которую создавали многие игроки на протяжении стольких лет, была запятнана.

Вместо этого нам пришлось наблюдать за президентом, который цепляется за свой пост, не признавая, что его поведение было неприемлемым, и что он наносит ущерб имиджу нашей страны и нашего футбола во всем мире», – написал в твиттере бывший игрок сборной Испании.

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