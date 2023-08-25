«Барса» о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Совершенно неправильное поведение, оправдать это невозможно. Мы привержены равенству между мужчинами и женщинами»

Теги Барселона Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Футбол

«Барселона» осудила поцелуй Луиса Рубиалеса с футболисткой.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.

«Барселона» хочет ясно дать понять, что считает совершенно неправильным и неуместным поведение президента RFEF во время празднования финала женского чемпионата мира по футболу.

Инцидент мы считаем прискорбным, а сам господин Рубиалес признал, что это была ошибка, и принес извинения.

В свете инцидента, который невозможно оправдать, «Барселона» остается приверженной своей политике поддержки женского спорта, равенства между мужчинами и женщинами в спорте и в обществе в целом, а также гарантий безопасности женщин в спорте. Мы осуждаем любое поведение, которое нарушает наши принципы», – говорится в заявлении каталонцев.

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39 комментариев

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eao79rus
Из заявления Барселоны можно сделать вывод, что проблема заключается не в том, что Рубиалес поцеловал женщину, а в том, что при этом не поцеловал мужчину, нарушив политику равенства
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Эксперт Спортс
Ответ Отец Абду
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Ты болельщик Барсы,Баварии ,Реала, ПСЖ везде пишешь то что наберёт только плюсы
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Эксперт Спортс
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Все все убирай минусы схватил
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Очевидное невероятное
аааа да вы все🤡 !!!!
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Real2020
Толерасти из геистолицы Испании
вообще то столица Испании модрид
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Однажды в Космосе
Ответ Адильхан Абдусаламов
ЛГБТ столица на страже порядка.Рубалес не должен был целовать Эромосо,а должен был поцеловать Бартоломеу и подержаться за его пах
мадрид столица Испании, а значит и столица лгбд!
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Nayrobi
Йебанрийум это все.
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blаncо
Конкретный человек всего лишь охренел от вседозволенности и свой высокой должности. Но каждый накидывает как может, пока тема горяча.
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Эксперт Спортс
Если она не сопротивлялась, сказала что все норм и не надо из мухи слона делать, то зачем это все и главное кому?
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DHARMA Initiative
Ой как же вы надоели со своим этим лже равенством
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Отец Абду
Ответ Karl0709
Я не пойму мужчине нельзя целовать женщину?
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Сижу на факсах Барселоны
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fussballer
Ответ Денис Давыдов
ну я бы не хотел что бы какая-нибудь Ангела Меркель меня целовала например, если сделает, то пусть отвечает по всей строгости 😄
Норм тётка)
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Ksandvankneshas
Ответ Денис Давыдов
ну я бы не хотел что бы какая-нибудь Ангела Меркель меня целовала например, если сделает, то пусть отвечает по всей строгости 😄
Та понятно. В целом Рубиалес давно напрашивался на отставку, поэтому кмк его и мочат усиленно.
Просто задело это "равенство" .
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Денис Давыдов
Ответ Ksandvankneshas
То есть если какая-нибудь Ангела Меркель засосет например Мюллера, то её нужно всем миром травить. Равенство.
ну я бы не хотел что бы какая-нибудь Ангела Меркель меня целовала например, если сделает, то пусть отвечает по всей строгости 😄
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Eziiko
Ответ Отец Абду
А где написано, что я болею определённо за одного клуба? Или мне обязательно нужно быть фанатом какого то клуба?:)
Ты минусовые комменты удаляешь что ли?:)
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Денис Давыдов
Ответ eao79rus
Из заявления Барселоны можно сделать вывод, что проблема заключается не в том, что Рубиалес поцеловал женщину, а в том, что при этом не поцеловал мужчину, нарушив политику равенства
мы осуждаем что бы осуждать, а что мы осуждаем мы не знаем, тем не менее хотим обратить внимание что рубиалес признал вину и извинился, но мы осуждаем. 🤣
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Отец Абду
Ответ eao79rus
Из заявления Барселоны можно сделать вывод, что проблема заключается не в том, что Рубиалес поцеловал женщину, а в том, что при этом не поцеловал мужчину, нарушив политику равенства
Комментарий удален пользователем
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Герой планеты Земля
в нашей Барселоне только чистая мужская любовь в почёте, всё так
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fussballer
Если равенство, то пусть и женщины целуют мужчин!
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scuderiafan
Ну вы то куда…
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White Bone
Бедный мужик, со всех сторон обложили, налетели стервятники.
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Рейтинг
Если скажет, что в тот момент он себя ассоциировал с бодипозитивной чернокожей лесбиянкой, его простят.
Немедленно.
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Денис Давыдов
там адекватных людей тоже сократили? даже текст нормальный написать не способны, ну либо с голодухи голова не варит.
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Антон Фалафель
Как же надоела эта испанская клюква.
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