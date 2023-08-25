«Барса» о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Совершенно неправильное поведение, оправдать это невозможно. Мы привержены равенству между мужчинами и женщинами»

«Барселона» осудила поцелуй Луиса Рубиалеса с футболисткой.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.

«Барселона» хочет ясно дать понять, что считает совершенно неправильным и неуместным поведение президента RFEF во время празднования финала женского чемпионата мира по футболу.

Инцидент мы считаем прискорбным, а сам господин признал, что это была ошибка, и принес извинения.

В свете инцидента, который невозможно оправдать, « » остается приверженной своей политике поддержки женского спорта, равенства между мужчинами и женщинами в спорте и в обществе в целом, а также гарантий безопасности женщин в спорте. Мы осуждаем любое поведение, которое нарушает наши принципы», – говорится в заявлении каталонцев.

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