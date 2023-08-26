Штаб женской сборной Испании подал в отставку на фоне скандала с Рубиалесом. Остался лишь главный тренер Вильда

Скандал с участием Дженнифер Эрмосо и Луиса Рубиалеса привел к ряду увольнений.

Как передает BBC, весь тренерский штаб сборной Испании, выигравшей чемпионат мира, принял решение уйти в отставку.

Свои должности покинули Монтсе Томе, Хавьер Лерга и Гонсало Мартин (помощники главного тренера), Бланка Ромеро Мораледа (физиотерапевт) и Карлос Санчес (тренер вратарей).

При этом Хорхе Вильда, главный тренер, остался во главе команды.

Отмечается, что подали в отставку и еще шесть специалистов, работающих со сборными разных уровней.

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