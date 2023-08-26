Штаб женской сборной Испании подал в отставку на фоне скандала с Рубиалесом. Остался лишь главный тренер Вильда

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол отставки Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Скандал с участием Дженнифер Эрмосо и Луиса Рубиалеса привел к ряду увольнений.

Как передает BBC, весь тренерский штаб сборной Испании, выигравшей чемпионат мира, принял решение уйти в отставку.

Свои должности покинули Монтсе Томе, Хавьер Лерга и Гонсало Мартин (помощники главного тренера), Бланка Ромеро Мораледа (физиотерапевт) и Карлос Санчес (тренер вратарей).

При этом Хорхе Вильда, главный тренер, остался во главе команды.

Отмечается, что подали в отставку и еще шесть специалистов, работающих со сборными разных уровней.

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21 комментарий

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crazy_elky
Они подали в отставку потому что им обидно, что Рубиалес их не целует :(
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nuksi
Интересно, они сами уже помнят, что выиграли чемпионат мира) Скандал отодвинул на задворки историю сам факт победы. В очередной раз подтвердив, что никакого долгосрочного интереса к женскому футболу быть не может
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Momos
Очередной пример, как из мухи раздули слона на пустом месте. Причем сделали это люди, которые не имеют никакого отношения ни к ситуацию, ни к футболу в целом.
+15
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Port Royal
Испанская женская сборная выиграла ЧМ, а все уже про это забыли и всё судачат про этого Рубиалеса, чувак повёл себя некрасиво, но все эти разборки отводят успех сборной на второй а то и на третий план, что несправедливо по отношению к самим футболисткам
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Writer 1
Ответ Leon Betov
Скажите, почему в честь бандита и насильника Флойда весь запад стоял на коленях, а тут мужика отменяют за совершенную ерунду?
А вы два эксперта с какой кстати уже дали определение "весь Запад", нет не весь, тут есть и против. Это в России, есть только одно мнение. Ну а Ригоберка пускай прокомментирует гибель Пригожина и Немцова в центре Москвы. Небось, виноваты, те, кто представляет нам "опасность". Да кому вы сдались
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Overkiller
Назло маме отморожу уши.
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Фарид Харисов
Сила естественно за большинством, но мне интересно, если Рубиалес этот шторм выдержит, то что они сделают?

Я не уверен, что смогут найти работу такую же. Вернутся и всё :)
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ЛоуренсАравийский
давай, Руби, стой на своем, остаться должен только один!
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CaptainSerg
"Просвещенная" Европа семимильными шагами идет к принудительной педерастии
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Собиратель хаоса
Вот хохма будет, если щас все испанские сборные самораспустятся, а лысый останется у руля.
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rigobersong
Ответ Leon Betov
Скажите, почему в честь бандита и насильника Флойда весь запад стоял на коленях, а тут мужика отменяют за совершенную ерунду?
По той же причине, почему США можно воевать по всему миру и убивать мирных жителей без разбора, а России нельзя провести спецоперацию возле своей границы, что бы обезопасить собственных жителей:)
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Leon Betov
Скажите, почему в честь бандита и насильника Флойда весь запад стоял на коленях, а тут мужика отменяют за совершенную ерунду?
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Кефтеме
Один поцелуй и сколько последствий, мда...
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Клирик
Вот деб илы!))
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bat90
Поцелуй дементора...
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Writer 1
Да выкиньте этого Рубиалеса, после бардака на ЧМ-18, федерация вообще должна молчать лет 10, а тут этот фрик держится до последнего, он и до этого случая как выяснили "феерил". Он никакого отношения к этой победе не имеет, потому что её сделала супер Барселона, которая мочит всех подряд уже несколько лет
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Uragan Boy
это и смешно 😁и 🤯 шок 😄
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Andrey Ashhabadskiy
он жалеет что родился со ртом 👄))
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dum dam
Сериал Клиника
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