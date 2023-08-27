Крупнейшие спонсоры RFEF осудили поцелуй Рубиалеса с футболисткой: «Поведению, идущему вразрез с защитой достоинства женщин, нет места ни в спорте, ни в обществе»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига бизнес женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен ЧМ по футболу среди женщин дискриминация Дженнифер Эрмосо Футбол

Спонсоры Королевской испанской футбольной федерации недовольны ее руководством.

Как передает El Pais, крупнейшие партнеры RFEF, компании Iberdrola (производитель и поставщик электроэнергии), Iberia (крупнейший авиаперевозчик Испании) и RENFE (оператор железнодорожной сети Испании), раскритиковали совет директоров и нарушение принципа гендерного равенства на фоне скандала с участием президента федерации Луиса Рубиалеса и футболистки Дженнифер Эрмосо.

«Любому поведению, которое идет вразрез с защитой равноправия и достоинства женщин, нет места ни в мире спорта, ни в обществе», – сообщили EFE источники в Iberdrola.

Также осудили неподобающее поведение Рубиалеса такие спонсоры, как Cervezas Victoria, Multiopticas, SEUR.

«Мы верим, что компетентные органы примут соответствующие решения, чтобы защитить права спортсменок и сохранить суть спорта», – отметили в Cervezas Victoria.

Напомним, глава RFEF крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

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11 комментариев

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Кан и Баллак сидят в баре
Сча еще показательно осудят посильнее чем Д.Алвеса. И смех и грех . Уже все кому не лень его осудили, осталось услышать мнение производителей хамона,не портится ли у них мясо после увиденного и не болеют ли свинки.
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Гамарджоба Генацвале
Iberdrola в знак протеста даже отключила свет в доме Рубиалеса.
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Фут.Боль
В свою очередь, производитель корсетов для позвоночника поддержал Рубиалеса.
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Кефтеме
Сегодняшние фото показывали обратное)
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Евгений Шазиев
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Господи, как же прекрасно, что я живу в России, где можно любить женщин и они тебя любят не стесняясь, а радфемки в маргинесе. А ведь была маза остаться в европейском мудацком союзе.

Не случайно люди с консервативными взглядами из Европы всё чаще переезжают к нам. А во всякие грузии и прибалтику бежит разный мусор, который сам себя назначил интеллектуальной элитой и "айтишниками" (хотя там 90% - банальные аникейщики и девочки-дизайнерки, которые в дизайн плаката на 9 Мая, способны впихнуть американский F-16).
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Sobachkin
Может у них перепихон каждый вечер... прям толерантные сексуальные испанцы
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Пикачу82
Да сожгите вы его уже и дело с концом
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