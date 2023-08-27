Крупнейшие спонсоры RFEF осудили поцелуй Рубиалеса с футболисткой: «Поведению, идущему вразрез с защитой достоинства женщин, нет места ни в спорте, ни в обществе»

Спонсоры Королевской испанской футбольной федерации недовольны ее руководством.

Как передает El Pais, крупнейшие партнеры RFEF, компании Iberdrola (производитель и поставщик электроэнергии), Iberia (крупнейший авиаперевозчик Испании) и RENFE (оператор железнодорожной сети Испании), раскритиковали совет директоров и нарушение принципа гендерного равенства на фоне скандала с участием президента федерации и футболистки Дженнифер Эрмосо.

«Любому поведению, которое идет вразрез с защитой равноправия и достоинства женщин, нет места ни в мире спорта, ни в обществе», – сообщили EFE источники в Iberdrola.

Также осудили неподобающее поведение Рубиалеса такие спонсоры, как Cervezas Victoria, Multiopticas, SEUR.

«Мы верим, что компетентные органы примут соответствующие решения, чтобы защитить права спортсменок и сохранить суть спорта», – отметили в Cervezas Victoria.

Напомним, глава RFEF крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

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