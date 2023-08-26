Пеллегрини об уходе Иглесиаса из сборной из-за Рубиалеса: «Не согласен с ним. Игрок должен быть всегда готов защищать цвета страны, независимо от чьей-то глупости»

Мануэль Пеллегрини осудил Борху Иглесиаса за уход из сборной из-за Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в ходе которой объяснил поцелуй.

В связи с тем, что Рубиалес остался на своем посту, форвард «Бетиса» решил уйти из сборной Испании.

«Не мне это анализировать. Вызов в сборную – это всегда лучшее, что может случиться. Если меня спросят об этом, то я скажу, что мне очень нравится, когда моих игроков вызывают.

Я не согласен с Борхой. Игрок всегда должен быть готов защитить цвета своей страны – вне зависимости от человека, который сделал что-то глупое. Или не сделал, тут можно это соединить. Потом Борха захочет играть за сборную.

Мне очень жаль женскую сборную Испании, потому что их успех был подорван этой ситуацией. Считаю, нужно найти решение, а нам всем стоит сфокусироваться на футболе, это важно. – футболист, который всегда хочет защищать цвета своей страны», – сказал главный тренер « ».

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