«Не видела, чтобы Рубиалес целовал Рамоса или Карвахаля в губы, когда они брали большие трофеи. Это не укладывается в голове». Вратарь «Атлетико» Гальярдо о главе RFEF

Вратарь «Атлетико» Лола Гальярдо высказалась о поведении Луиса Рубиалеса.

В сентябре 2022-го Гальярдо вошла в Las 15 – группу из 15 футболисток, которые отказались играть за сборную Испании в знак протеста против тренера Хорхе Вильды. На фоне неудачного Евро-2022 игроков не устраивали методы работы Вильды, а также его отношение. Тогда Рубиалес встал на сторону тренера, под руководством которого Испания несколько дней назад выиграла женский чемпионат мира. Это случилось впервые в истории.

– Я не видела, чтобы Рубиалес целовал или в губы, когда они выигрывали большие трофеи. Это не укладывается в моей голове. Он может быть на эмоциях, но, думаю, эйфория у него была по другой причине, а не из-за того, что девушки стали чемпионками мира.

– В чем была причина его эйфории?

– Потому что это был очень сложный год. 15 из нас – маленькие девочки и шантажистки, а он победил. Он и Хорхе Вильда, – сказала Гальярдо.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы команды на женском чемпионате мира. 21 августа от лица Эрмосо было выпущено заявление, в котором говорилось, что это «совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира». Спустя несколько дней Relevo удалось выяснить, что пресс-служба федерации сама подготовила это заявление, не согласуя с девушкой.

В связи с этим более 80 футболисток заявили, что не будут играть за сборную Испании до смены руководства. Среди них – 23 чемпионки мира.

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