«Не видела, чтобы Рубиалес целовал Рамоса или Карвахаля в губы, когда они брали большие трофеи. Это не укладывается в голове». Вратарь «Атлетико» Гальярдо о главе RFEF

Теги Атлетико Серхио Рамос Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Даниэль Карвахаль Дженнифер Эрмосо Футбол

Вратарь «Атлетико» Лола Гальярдо высказалась о поведении Луиса Рубиалеса.

В сентябре 2022-го Гальярдо вошла в Las 15 – группу из 15 футболисток, которые отказались играть за сборную Испании в знак протеста против тренера Хорхе Вильды. На фоне неудачного Евро-2022 игроков не устраивали методы работы Вильды, а также его отношение. Тогда Рубиалес встал на сторону тренера, под руководством которого Испания несколько дней назад выиграла женский чемпионат мира. Это случилось впервые в истории.

– Я не видела, чтобы Рубиалес целовал Серхио Рамоса или Карвахаля в губы, когда они выигрывали большие трофеи. Это не укладывается в моей голове. Он может быть на эмоциях, но, думаю, эйфория у него была по другой причине, а не из-за того, что девушки стали чемпионками мира.

– В чем была причина его эйфории?

– Потому что это был очень сложный год. 15 из нас – маленькие девочки и шантажистки, а он победил. Он и Хорхе Вильда, – сказала Гальярдо.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы команды на женском чемпионате мира. 21 августа от лица Эрмосо было выпущено заявление, в котором говорилось, что это «совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира». Спустя несколько дней Relevo удалось выяснить, что пресс-служба федерации сама подготовила это заявление, не согласуя с девушкой.

В связи с этим более 80 футболисток заявили, что не будут играть за сборную Испании до смены руководства. Среди них – 23 чемпионки мира.

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31 комментарий

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Роберт Дауни-средний
Не укладывается в голове, что мужчина предпочитает целовать женщин, а не других мужчин. Ясно.
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Folio
Интересно, если бы Рубиалес жахнул в десна Карвахаля, а тот поднял вой - обвинили бы Рубиалеса так же как сейчас? Или Карвахаля в гомофобии? 😂😂😂
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6tspey7tb5
Так они не вешались на шею и не обнимали ногами его. Сигналов не было)))
+10
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+5
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Стахович
В то время Пике целовал в губы Ибрагимовича
+4
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el shaarawy92
маленькие девочки это прям в точку
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Ржавый крюк Джаббара
Целовать бородатого Карвахала? В губы? Это тоже не укладывается в моей голове.
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6tspey7tb5
Ответ King_X
Ооо, знаменитый виктим-блейминг)) только порадовался, что на других ветках его не было
Меня просто Рубалес в детстве поцеловал. У меня Стокгольмский синдром
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majestic1980
И в конце видимо добавила - гетеросексуал проклятый)
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reteka
Так и они его за попу не поднимали.
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Александр Жердин
Может я чего не понимаю, но когда мужчина целует женщину- для меня это нормально ( если она не против). А вот когда мужчина целует мужчину - для меня это отклонение.
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Акира_1
Ответ Роберт Дауни-средний
Не укладывается в голове, что мужчина предпочитает целовать женщин, а не других мужчин. Ясно.
Вообще-то равноправие, так что нужно со всеми во всем одинаково себя вести. 😅
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Аморалинни
Ответ CHELSEA_2008
Это не совсем правильная интерпретация. Надо брать человека противоположного пола. Если бы Карвахаля поцеловала женщина президентка федерации а он поднял вой, его бы точно никто не поддержал. Особенно если бы это случилось в СНГ. Партнёры по команде не то чтобы его не поддержали а наоборот, говорили бы "ты шо гэй ёпт?" Естественно никто заявление об отказе игры за сборную не подписал бы. Да и не могу представить чтобы все СМИ и вплоть до премьер-министра травили ЖЕНЩИНУ за обычный поцелуй.
У нас вон на ЧМ 2018 президент Хорватии в футболке была
И все восхищались ей, хотя он вроде как официальное лицо и должна быть в костюме🤡
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King_X
Ответ 6tspey7tb5
Так они не вешались на шею и не обнимали ногами его. Сигналов не было)))
Ооо, знаменитый виктим-блейминг)) только порадовался, что на других ветках его не было
+1
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DolJun
Ответ VERBLYUD
Рамос и Карвахаль больше похожи на девочек
сказал будто это не пуйоль сделал каминг аут, а потом еще и дал заднюю (хехе)
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Budabuda
Ответ DolJun
тогда уж пике и пуйоля скорее
гути
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Rosenbaum
Ответ VERBLYUD
Рамос и Карвахаль больше похожи на девочек
Мальчики, девочки... Какая в попу разница?(с) )))
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