Высший спортивный совет Испании попросил CAS отстранить Рубиалеса из-за злоупотребления властью и недостойных публичных действий

На Луиса Рубиалеса пожаловались в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В пятницу жалобу на главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подал Высший спортивный совет Испании, главный спортивный орган правительства страны. Он добивается отстранения Рубиалеса от должности.

Рубиалеса обвиняют в злоупотреблении властью и совершении недостойных публичных действий. Оба обвинения считают «очень серьезными», поэтому Высший спортивный совет Испании считает возможным временное отстранение от занимаемой должности.

Напомним, глава RFEF крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй. Более 80 футболисток отказались играть за сборную Испании до смены руководства федерации, а RFEF намерена подать иск о защите чести Рубиалеса.

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