Высший спортивный совет Испании попросил CAS отстранить Рубиалеса из-за злоупотребления властью и недостойных публичных действий

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании CAS сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

На Луиса Рубиалеса пожаловались в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В пятницу жалобу на главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подал Высший спортивный совет Испании, главный спортивный орган правительства страны. Он добивается отстранения Рубиалеса от должности.

Рубиалеса обвиняют в злоупотреблении властью и совершении недостойных публичных действий. Оба обвинения считают «очень серьезными», поэтому Высший спортивный совет Испании считает возможным временное отстранение Луиса от занимаемой должности.

Напомним, глава RFEF крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй. Более 80 футболисток отказались играть за сборную Испании до смены руководства федерации, а RFEF намерена подать иск о защите чести Рубиалеса.

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42 комментария

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Фёдор Кузнецов
Ответ Born is the King
Надо рассмотреть эпизод где Эрмосо насильно применила силу и подняла Рубиалеса и крепко обнимает, чтобы Рубиалес не оказал сопротивление. На фото отчётливо видно,что Рубиалес кричит от страха,но Эрмосо продолжает применять силу пользуясь,что она профессиональная спортсменка
А если бы она подняла вашего брата, мужа, отца, срочно отстранить!
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Born is the King
Надо рассмотреть эпизод где Эрмосо насильно применила силу и подняла Рубиалеса и крепко обнимает, чтобы Рубиалес не оказал сопротивление. На фото отчётливо видно,что Рубиалес кричит от страха,но Эрмосо продолжает применять силу пользуясь,что она профессиональная спортсменка
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Фут.Боль
Ответ Born is the King
Надо рассмотреть эпизод где Эрмосо насильно применила силу и подняла Рубиалеса и крепко обнимает, чтобы Рубиалес не оказал сопротивление. На фото отчётливо видно,что Рубиалес кричит от страха,но Эрмосо продолжает применять силу пользуясь,что она профессиональная спортсменка
Видно даже, что он судорожно ножками в этот момент перебирает, страх и ужас охватили его в этот момент.
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reteka
Так перед этим она хватала его за попу и пыталась завалить его на себя.
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Аморалинни
Ответ Стахович
Марк Стронг или Стэнли Туччи смогли бы когда-нибудь сыграть Рубиалеса
Для такой роли лучше всего подошел бы Джони Синс
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Аморалинни
Сборная провалила крупные турниры
Молодежка (все возрасты) выиграла лишь один турнир
Президент вляпывался в дела о растрате и коррупции
А уволить хотят по итогу за поцелуй🤡
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red hikkikomori
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Где-то в параллельной вселенной- Черчесов, тренируя женскую сборную России, зашел к футболистке в душ...
а там Дзюба с Азмуром и Лукаку
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Аморалинни
Ответ Surviving
Ну тогда пусть всех твоих женщин целуют лысые мужики, а ты не против я смотрю.
Мои женщины сразу бы лещей после этого надавали, а не ушли как ни в чем не бывало))))
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Аморалинни
Ответ Surviving
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А если бы на ее месте была мама, сестра, жена, дочь, бабушка, мачеха, падчерица, молочная мать, теща, невестка, свояченица, золовка, свекровь, внучка, братанина, племянница, двоюродная сестра, сноха, прабабушка?!?!?
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Mr. Jones
Ответ Аморалинни
Сборная провалила крупные турниры Молодежка (все возрасты) выиграла лишь один турнир Президент вляпывался в дела о растрате и коррупции А уволить хотят по итогу за поцелуй🤡
Потому что за непрофессионализм уволить, видимо, нереально - федерация является независимой некоммерческой организацией, еще и защищенной ФИФА от внешнего вмешательства, а большинство голосов внутри нее - у подельников. Вот и пользуются скандальными моментами.
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reteka
Ответ Бене Гессерит
Девушка в шоке была от того, что с ней это произошло, и это не какой-то сельский Саня Колосов её засосал, а чиновник высокого уровня, который может злоупотребить своим положением.
Смотрите видеоповтор награждения. Он обхватила его и пыталась завалить на себя. Да ещё за попу облапала.
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Balt
Ох уж этот лысый из Бразз... из федерации футбола Испании. Возбудил своим поцелуем столько людей. )
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Ocelot
мне нравится как число футболисток растет в каждой новости, сначала было 53, сейчас 80+, через пару новостей и за две сотни может перевалить))
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Макс Коновалов 1000
Из мухи раздули слона , кошмар 🤦
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Spaten
Не дари поцелуя без любви! 😃
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Кан и Баллак сидят в баре
Где-то в параллельной вселенной- Черчесов, тренируя женскую сборную России, зашел к футболистке в душ...
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Аморалинни
Ответ Surviving
Не все могут дать лещей, люди разные. Не защищай выродка
Все это могут сделать, особенно в такой освещаемый всеми момент
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red hikkikomori
Ответ Аморалинни
Мои женщины сразу бы лещей после этого надавали, а не ушли как ни в чем не бывало))))
Это к сожалению не всегда так работает, жертвы насилия от шока могут вообще не сопротивляться, их волю это насилие подавляет
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Аморалинни
Сборная провалила крупные турниры Молодежка (все возрасты) выиграла лишь один турнир Президент вляпывался в дела о растрате и коррупции А уволить хотят по итогу за поцелуй🤡
Возможно, по объективным причинам уволить не удавалось. Как говорится, не было улик. А тут закоренелый рецидивист погорел на «травке»
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red hikkikomori
Ответ Бене Гессерит
Этот маньяк должен быть под надзором, если не может себя контролировать.
ему только химическая кастрация поможет
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Groznyi2024
Ответ Аморалинни
Сборная провалила крупные турниры Молодежка (все возрасты) выиграла лишь один турнир Президент вляпывался в дела о растрате и коррупции А уволить хотят по итогу за поцелуй🤡
Это левацкий Запад, знакомься
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Surviving
Ответ Гамарджоба Генацвале
Он и тебя целовал?
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S Works Tarmac SL7
Ответ reteka
Смотрите видеоповтор награждения. Он обхватила его и пыталась завалить на себя. Да ещё за попу облапала.
Ага, пыталась изнасиловать бедного чиновника
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Бене Гессерит
Ответ Александр Колосов
Такими темпами примут решение казнить его на центральной площади Мадрида. Идиотизм, сама футболистка сначала даже внимания этому поцелую не придала, СМИ все раздули ведь, и девушку в итоге накрутили. Культ отмены во всей красе.
Девушка в шоке была от того, что с ней это произошло, и это не какой-то сельский Саня Колосов её засосал, а чиновник высокого уровня, который может злоупотребить своим положением.
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OldRedWhite
Это , дорогие товарищи , главная Победа Западной цивилизации !
Теперь и Украина с НАТОй победят , и мигранты в Сирию и Африку вернутся или начнут работать , и Папа Римский окончательно каминг-аутнется !
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