RFEF подаст иск о защите чести Рубиалеса. Слова Эрмосо опровергли фото с награждения

Теги Луис Рубиалес женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Федерация футбола Испании высказалась о скандале вокруг Луиса Рубиалеса.

Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал футболистку сборной Испании после победы команды на женском чемпионате мира. 21 августа от лица Эрмосо было выпущено заявление, в котором говорилось, что это «совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира». Спустя несколько дней Relevo удалось выяснить, что пресс-служба федерации сама подготовила это заявление, не согласуя с девушкой.

В связи с этим более 80 футболисток заявили, что не будут играть за сборную Испании до смены руководства. Среди них – 23 чемпионки мира.

«Королевская испанская футбольная федерация узнала о заявлении, опубликованном профсоюзом Futpro в отношении выступления президента RFEF, мистера Луиса Рубиалеса, на внеочередной ассамблее RFEF, которая, как обычно, со стремлением к абсолютной прозрачности, которое характеризовало мистера Рубиалеса с момента его назначения, транслировалась в прямом эфире. Сигнал был предложен всем медиа, которые захотели подключиться к трансляции.

В заявлении профсоюза говорится, что он выступает от имени миссис Дженнифер Эрмосо, ей приписываются некоторые высказывания, которые заключены в кавычки. Таким образом, подразумевается, что эти слова были произнесены ею.

RFEF хочет проинформировать общественность о том, что компетентные органы RFEF, которые рассматривают жалобы, поданные в федерацию, пытались связаться с г-жой Дженнифер Эрмосо, но безуспешно.

RFEF объявляет, что подаст судебные иски о защите чести президента RFEF, который ясно и просто рассказал, как произошли события, которые являются причиной конфликтов и насмешек со стороны широких слоев общества по отношению к господину президенту.

В заявлении сказано (кавычки – слова, приписанные Дженнифер Эрмосо): «Я хочу прояснить, что, как видно на изображениях, я ни в коем случае не давала согласия на поцелуй, и, конечно, ни в коем случае не пыталась поднять президента. Я не потерплю, чтобы мои слова подвергались сомнению, а тем более, чтобы выдумывались слова, которых я не произносила».

В условиях верховенства закона, как отстаивал президент, мнениям противопоставляются факты и доказательства, а ложь опровергается в суде.

Президент RFEF хотел подойти к этому вопросу с максимальным уважением к игрокам и институтам, и только когда была перейдена непреодолимая красная черта, он выступил публично, чтобы изложить свою версию событий.

Версия событий, изложенная президентом, подтверждена во время внутренних расследований, и на сегодняшний день миссис Дженнифер Эрмосо не ответила ни на один из сделанных запросов.

И в качестве первичной демонстрации того, что факты, изложенные господином президентом, абсолютно правдивы и что он не лжет, мы собираемся начать предоставлять их в этом заявлении с сопровождающими его изображениями.

Фото 1:

Миссис Дженнифер Эрмосо обхватывает президента RFEF сзади своими руками, в то время как мистер президент легко держит игрока за верхнюю часть спины. Никакая сила не могла быть приложена. Вы можете увидеть, что пятки господина президента немного приподняты.

Фото 2:

Миссис Дженнифер Эрмосо обнимает господина президента за спину. Мистер президент держит руки поверх туловища игрока. Видно, что теперь пятки господина президента находятся гораздо выше.

Фото 3:

Миссис Дженнифер Эрмосо продолжает удерживать свои руки в том же положении, что и тело президента, в то время как президент должен приблизить свои руки к спине игрока в результате того, что он оторвался от земли, и сохранить равновесие. Наклон спины миссис Дженнифер Эрмосо, который возникает, когда она совершает силовое действие, неоспорим.

Ноги господина президента четко и недвусмысленно отрываются от земли в результате силового воздействия, осуществляемого игроком.

Фото 4:

Миссис Дженнифер Эрмосо продолжает удерживать руки в том же положении, в то время как президенту приходится продолжить держаться за игрока, чтобы не упасть. Очевидно, по изгибу тела игрока видно, что она прикладывает усилие. Ноги господина президента отрываются от земли в результате действий игрока.

Доказательства неопровержимы. Господин президент не солгал.

RFEF и господин президент обличат любое лживое сведение, распространяемое либо кем-то от имени игрока, либо, если применимо, самой футболисткой.

RFEF и президент, учитывая серьезность содержания пресс-релиза профсоюза Futpro, инициируют соответствующие юридические действия.

RFEF сожалеет, что после такого большого спортивного успеха, как тот, что случился на чемпионате мира по футболу, его нельзя отпраздновать так, как того заслуживает ситуация, по совершенно неспортивным причинам.

В любом случае, RFEF уважает, как уважала всегда, решения игроков, которые хотят участвовать или не участвовать в составе испанской команды в международных матчах, хотя в нем записано, что участие в отборе является обязанностью всех членов федерации, если они получают вызов», – сказано в заявлении RFEF.

Фото: rfef.es

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100 комментариев

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bulka333
а представьте она бы подняла вашего дедушку, брата, сестру !
+91
-3
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Антон Фалафель
Выяснится, што Эрмосо сама схватила лысого за член.
+74
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adamx
Ответ sokur66@yandex.ru
Интересный поворот)
теперь получается она его изнасиловала?
+72
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sokur66@yandex.ru
Интересный поворот)
+52
-1
+51
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idemidov
Так это она его харассила? Давал ли он согласие на подъём себя? Вот это поворот! Рубиалес живчик конечно упорный, не сдаётся.
+40
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.ru
ну вот, теперь всё запротоколировано и понятно...
президент как мог отстранялся... но вошедшая в раж футболистка не оставила ему никаких шансов
+35
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QWertY
Ответ Антон Фалафель
Выяснится, што Эрмосо сама схватила лысого за член.
Выяснится, что Эрмосо дочь Ринальдо, отца Рубиалеса
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vzi
Объяснения под фотографиями - как “секс по телефону”.
+26
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riverman1980
Жду либералов спортса с переживаниями, что Эрмосо могла также залапать их мужей.
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Роберт Дауни-средний
респект лысому, весь левацкий мир против него, а он не сдается и стоит на своем. дурак, но упертый)
+23
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Jovid Mirzoev
Оказывается лисый пострадавший...
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ЛоуренсАравийский
Ответ bulka333
а представьте она бы подняла вашего дедушку, брата, сестру !
подождите, таких методичек ещё не сделали
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Rock-n-Rolla
Матриархальный харасмент чистой воды! Она воспользовалась ситуацией и совершила действия сексуального характера для своего дальнейшего продвижения по службе против ничего не подозревающего мужчины, который на эндорфинной волне поддался этой коварной ловушке
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U
"Ноги господина президента четко и недвусмысленно отрываются от земли в результате силового воздействия, осуществляемого игроком." Ааааааа.
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Jovid Mirzoev
Я за лысого из BRAZZERS...
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Олег Гайдар
То что рядом бабы целуются с бабами никого не волнует. А то что мужик поцеловал бабу на радостях - это большая проблема.
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Сослан Тедеев
Ответ Александр Елисеев
Эм, так его винят в том, что он ее в губы поцеловал. Никто не винит его в том, что он ее обнял или она его обняла.
Его обвиняют в том, что он против ее воли ее поцеловал, она заявила, что была очень сильно против. Он же говорил, что это был обоюдный эмоциональный всплеск. Судя по фоткам же: либо она от недовольства хочет его на прогиб бросить, либо она сильно не против проявления ярких эмоций.
+15
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Glukinho
Ответ Антон Фалафель
Выяснится, што Эрмосо сама схватила лысого за член.
он ее ещё обратно засудит
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ bulka333
а представьте она бы подняла вашего дедушку, брата, сестру !
🤣🤣🤣👍 Не в бровь, а в глаз!
+15
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kikalisters1488
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Вся адекватная Россия за лысого! 😁
Просто тут логику нормальные включают. Испанцы эмоциональные и у здорового мужика на радостях голова поплыла и он просто проявил эмоции. А лобби феменистки решили хайпануть , сейчас митинги пойдут и всякая херня.
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АрСур
Ответ sokur66@yandex.ru
Интересный поворот)
упёртый тип, не сдаётся)
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Vedved
Ответ Слончик
По логике испанской фидры, после обнимашек Рубиалес мог делать с ней все, что пожелает. Думается, в суде подобные аргументы будут оценены.
По логике Испанской федры - раз она обманула, что не поднимала его. То могла обмануть и что не давала согласия на поцелуй)
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MstAndreev
В общем, в итоге она его изнасиловала. К этому клонят)
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.ru
Ответ Александр Елисеев
Эм, так его винят в том, что он ее в губы поцеловал. Никто не винит его в том, что он ее обнял или она его обняла.
поцелуй на отвали...
для него это был единственный шанс вырваться из крепких рук озверелой феминистки...
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AndKaz
Аналитика, которую мы заслужили.
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