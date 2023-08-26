RFEF подаст иск о защите чести Рубиалеса. Слова Эрмосо опровергли фото с награждения

Федерация футбола Испании высказалась о скандале вокруг Луиса Рубиалеса.

Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал футболистку сборной Испании после победы команды на женском чемпионате мира. 21 августа от лица Эрмосо было выпущено заявление, в котором говорилось, что это «совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира». Спустя несколько дней Relevo удалось выяснить, что пресс-служба федерации сама подготовила это заявление, не согласуя с девушкой.

В связи с этим более 80 футболисток заявили, что не будут играть за сборную Испании до смены руководства. Среди них – 23 чемпионки мира.

«Королевская испанская футбольная федерация узнала о заявлении, опубликованном профсоюзом Futpro в отношении выступления президента RFEF, мистера , на внеочередной ассамблее RFEF, которая, как обычно, со стремлением к абсолютной прозрачности, которое характеризовало мистера Рубиалеса с момента его назначения, транслировалась в прямом эфире. Сигнал был предложен всем медиа, которые захотели подключиться к трансляции.

В заявлении профсоюза говорится, что он выступает от имени миссис Дженнифер Эрмосо, ей приписываются некоторые высказывания, которые заключены в кавычки. Таким образом, подразумевается, что эти слова были произнесены ею.

RFEF хочет проинформировать общественность о том, что компетентные органы RFEF, которые рассматривают жалобы, поданные в федерацию, пытались связаться с г-жой Дженнифер Эрмосо, но безуспешно.

RFEF объявляет, что подаст судебные иски о защите чести президента RFEF, который ясно и просто рассказал, как произошли события, которые являются причиной конфликтов и насмешек со стороны широких слоев общества по отношению к господину президенту.

В заявлении сказано (кавычки – слова, приписанные Дженнифер Эрмосо): «Я хочу прояснить, что, как видно на изображениях, я ни в коем случае не давала согласия на поцелуй, и, конечно, ни в коем случае не пыталась поднять президента. Я не потерплю, чтобы мои слова подвергались сомнению, а тем более, чтобы выдумывались слова, которых я не произносила».

В условиях верховенства закона, как отстаивал президент, мнениям противопоставляются факты и доказательства, а ложь опровергается в суде.

Президент RFEF хотел подойти к этому вопросу с максимальным уважением к игрокам и институтам, и только когда была перейдена непреодолимая красная черта, он выступил публично, чтобы изложить свою версию событий.

Версия событий, изложенная президентом, подтверждена во время внутренних расследований, и на сегодняшний день миссис Дженнифер Эрмосо не ответила ни на один из сделанных запросов.

И в качестве первичной демонстрации того, что факты, изложенные господином президентом, абсолютно правдивы и что он не лжет, мы собираемся начать предоставлять их в этом заявлении с сопровождающими его изображениями.

Фото 1:

Миссис Дженнифер Эрмосо обхватывает президента RFEF сзади своими руками, в то время как мистер президент легко держит игрока за верхнюю часть спины. Никакая сила не могла быть приложена. Вы можете увидеть, что пятки господина президента немного приподняты.

Фото 2:

Миссис Дженнифер Эрмосо обнимает господина президента за спину. Мистер президент держит руки поверх туловища игрока. Видно, что теперь пятки господина президента находятся гораздо выше.

Фото 3:

Миссис Дженнифер Эрмосо продолжает удерживать свои руки в том же положении, что и тело президента, в то время как президент должен приблизить свои руки к спине игрока в результате того, что он оторвался от земли, и сохранить равновесие. Наклон спины миссис Дженнифер Эрмосо, который возникает, когда она совершает силовое действие, неоспорим.

Ноги господина президента четко и недвусмысленно отрываются от земли в результате силового воздействия, осуществляемого игроком.

Фото 4:

Миссис Дженнифер Эрмосо продолжает удерживать руки в том же положении, в то время как президенту приходится продолжить держаться за игрока, чтобы не упасть. Очевидно, по изгибу тела игрока видно, что она прикладывает усилие. Ноги господина президента отрываются от земли в результате действий игрока.

Доказательства неопровержимы. Господин президент не солгал.

RFEF и господин президент обличат любое лживое сведение, распространяемое либо кем-то от имени игрока, либо, если применимо, самой футболисткой.

RFEF и президент, учитывая серьезность содержания пресс-релиза профсоюза Futpro, инициируют соответствующие юридические действия.

RFEF сожалеет, что после такого большого спортивного успеха, как тот, что случился на чемпионате мира по футболу, его нельзя отпраздновать так, как того заслуживает ситуация, по совершенно неспортивным причинам.

В любом случае, RFEF уважает, как уважала всегда, решения игроков, которые хотят участвовать или не участвовать в составе испанской команды в международных матчах, хотя в нем записано, что участие в отборе является обязанностью всех членов федерации, если они получают вызов», – сказано в заявлении RFEF.

Фото: rfef.es

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