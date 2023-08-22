Глава РПЛ Алаев о Дзюбе и журналисте: «Плохое слово быстро разлетается и собирает много лайков. Такие неприятные ситуации не красят лигу»

Президент Мир РПЛ высказался об очередном скандале с участием Артема Дзюбы.

После матча 4-го тура Мир против «Крыльев Советов» (1:1), который форвард « » пропускал из-за повреждения, Дзюба отказался общаться с журналистом «РБ Спорт» и ответил ему угрозой: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял?» Позже КДК РФС дисквалифицировал форварда на 2 матча условно и оштрафовал на 50 тысяч рублей.



– Дзюба был признан самым медийным футболистом РПЛ. Последнее время вокруг много скандалов. Это портит имидж лиги?

– Мы говорили, что хотим быть открытой лигой. Много для этого сделали и в регламенте, и организовали работу в микст-зоне.

Конечно, такие неприятные ситуации не красят лигу. Но не хочу дальше продолжать обсуждать этот конфликт. Думаю, и Дзюба мог себя по-другому повести – не отвечать на вопрос. Но для меня и спортивная журналистика немного другая. Надо всем сделать выводы.

Плохое слово быстро разлетается и собирает много лайков. Хотелось бы, чтобы мы обсуждали матчи, а футболисты организованно давали комментарии. Все будем для этого делать, потихоньку ситуация меняется.

А конфликт Дзюбы и журналиста призываю уже оставить в покое. Соответствующие органы вынесли наказание. Хотелось бы, чтобы Дзюба залечил все травмы и, наконец, вышел на поле, – сказал .

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