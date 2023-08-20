Моссаковский о реплике Дзюбы «иди ты, ###, знаешь куда?: «Многие любят разговаривать с телевизором. Если обижаться на такие фразы, меня будет ненавидеть полстраны»

Михаил Моссаковский отреагировал на слова Артема Дзюбы в свой адрес.

Форвард « », пропускавший игру с «Краснодаром» (1:1), выложил в инстаграм ролик, в котором комментирует гол Антона Миранчука в добавленное время.

«Тяжелейший мяч. Мяч, на который «Локомотив» даже не наиграл – мяч, который «Локомотив» вымучил!» – сказал в ходе репортажа .

«Иди ты, ### (блин), знаешь куда? Вымучил...» – прокомментировал эти слова Дзюба.

«Толком не видел этой истории. Мне написали про это, скинули. У нас многие любят разговаривать с телевизором, это типично. Никаких эмоций от слов у меня нет.

Я не слышал, что он сказал. Если обижаться на фразы, которые люди бросают в телевизор, то меня будет ненавидеть полстраны», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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