Моссаковский о реплике Дзюбы «иди ты, ###, знаешь куда?: «Многие любят разговаривать с телевизором. Если обижаться на такие фразы, меня будет ненавидеть полстраны»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия телевидение Михаил Моссаковский Матч ТВ Спорт-Экспресс брань Футбол

Михаил Моссаковский отреагировал на слова Артема Дзюбы в свой адрес.

Форвард «Локомотива», пропускавший игру с «Краснодаром» (1:1), выложил в инстаграм ролик, в котором комментирует гол Антона Миранчука в добавленное время.

«Тяжелейший мяч. Мяч, на который «Локомотив» даже не наиграл – мяч, который «Локомотив» вымучил!» – сказал в ходе репортажа Моссаковский.

«Иди ты, ### (блин), знаешь куда? Вымучил...» – прокомментировал эти слова Дзюба.

«Толком не видел этой истории. Мне написали про это, скинули. У нас многие любят разговаривать с телевизором, это типично. Никаких эмоций от слов Артема у меня нет.

Я не слышал, что он сказал. Если обижаться на фразы, которые люди бросают в телевизор, то меня будет ненавидеть полстраны», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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31 комментарий

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ARIGAMI ARIGAMI
Дзюбетти - слишком агрессивен в последнее время. Пусть расслабиться что-ли, как на видео
+52
-2
+50
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Redhead One
Дзюба напоминает Роналду последних лет - пришёл в новый клуб весь в белом, на забивал кучу голов в сезоне, а в новом 0. Вот и срывается на окружение от беспомощности. Короче, ждём интервью Малахову, где он будет самый классный. А потом трансфер куда-то в Индонезию
+23
-2
+21
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Мукунку хороший
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Дзюбетти - слишком агрессивен в последнее время. Пусть расслабиться что-ли, как на видео
Не может.. мозоли кровоточат)
+14
-3
+11
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Пикачу82
Артем любит разговаривать с телефоном с включеной камерой)))
+11
-2
+9
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savik-A.M.
у Дзюбы по ходу реально проблемы с психикой
+8
0
+8
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Рашпель793
Адекватная реакция.
+7
-1
+6
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Пикачу82
Ответ St.7
Дзюба катится вниз по наклонной.Хотя это еще в ноябре 20 началось.Из князей в…
Покатился вниз он еще когда в Спартаке мелочь в раздевалке по карманам тырил...
+4
0
+4
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Пикачу82
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Дзюбетти - слишком агрессивен в последнее время. Пусть расслабиться что-ли, как на видео
Выпустит пар, придушит одноглазую змею)))
+7
-3
+4
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St.7
Дзюба катится вниз по наклонной.Хотя это еще в ноябре 20 началось.Из князей в…
+7
-4
+3
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Тиджани Бабангида
Но далеко не все выкладывают свои «разговоры» на всеобщее обозрение
+5
-3
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BZB
Хотя бы говорил, а мог ведь за рычаг дернуть на Моссаковского в телевизоре.
+3
-2
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Ничего Смешного
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Дзюбетти - слишком агрессивен в последнее время. Пусть расслабиться что-ли, как на видео
Он просто с семьей)
+1
0
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Геннадий Тимченко
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Дзюбетти - слишком агрессивен в последнее время. Пусть расслабиться что-ли, как на видео
Сергей Юрьевич Беляков во всей красе 👏👏👏
+1
0
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Recreated
Ответ St.7
Дзюба катится вниз по наклонной.Хотя это еще в ноябре 20 началось.Из князей в…
Он уже давно наклонён!
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Hong Kil
А так тебя прям все любят, ага.
Мосакковский проверил бы, действительно ли это так?
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Mark Safa
Ответ St.7
Дзюба катится вниз по наклонной.Хотя это еще в ноябре 20 началось.Из князей в…
Дзюба был князь? Ахахахах🤭
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Пикачу82
Выпустит пар, придушит одноглазую змею)))
Лучше с женой. А не вот это всё
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Мукунку хороший
Не может.. мозоли кровоточат)
Перестарался значит
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Уся Ваткин
Никаких эмоций от слов дзюбы нет, каждый дротит, как он хотит
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Region123
мосаковский это позор матч тв.
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ezheloko
Моссаковский адекватнее блюстителей нравственности в комментариях спортса
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Павел Мельников
Показал водителю трамвая его место - на диване, как у персонажа Светлакова.
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TiNO
И правильно, что на этого игрочишку обращать внимание
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Kubinec_
Шнягин, учись как реагировать на хамство
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Олег Щёголев
Дзю### (Дзюблин)
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