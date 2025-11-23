  • Спортс
Тебас о критике от Переса: «Он говорит так, будто единственный знает правду, но где-то он лжет, а где-то недоговаривает. Он прибегает к демагогии и популизму, ведь я не поддерживаю его «мессианство»

Глава Ла Лиги Тебас: Перес прибегает к демагогии и популизму.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на критику Флорентино Переса.

Президент «Реала», выступая на ежегодной ассамблее, заявил: «Футболом управляют те, кто хочет защитить свои привилегии. «Реал» – единственный клуб, способный этому противостоять, на нас не надавить проблемами с регистрацией».

«Флорентино снова на сцене. Тот самый Флорентино, который в 2021 году торжественно предупредил, что футбол «серьезно болен экономически», и что только его Суперлига может его спасти. Сегодня он снова выступил против всех институтов, в том числе и против Ла Лиги, в явно мессианском, сектантском и супремасистском тоне, словно он единственный носитель истины... Этого следовало ожидать, каждый год он превосходит сам себя – должно быть, это из-за разочарования тех немногих, кто следует за ним.

Некоторые из его критических замечаний ложны, другие искажены, а третьи не рассказывают всей правды о том, что на самом деле поставлено на карту в испанском и европейском футболе.

Что касается лобби Закона о спорте, я повторю то, что уже говорил в прошлом сезоне: в вопросе лоббизма Флорентино Перес сродни папе римскому. Звонки и обеды, которые он проводил много лет, наращивая влияние, наверняка были бы намного интереснее, чем то, что стало известно в последнее время.

О моей зарплате сегодня также было много разговоров и мало правды. Мое фиксированное вознаграждение утверждается каждые 4 года уполномоченным комитетом (14 клубов) и ассамблеей (42 клуба) путем тайного голосования, а бонусы – ежегодно тайным голосованием уполномоченного комитета. То есть те же самые  клубы, которые, как говорит Флорентино, «должны продавать игроков, чтобы заплатить мне», одобряют или не одобряют мою зарплату.

Как далеки те годы, когда «Реал» поддерживал одну из моих первых кампаний... Тогда это действительно казалось правильным. Теперь, поскольку я не поддерживаю его «мессианство», он прибегает к демагогии и популизму», – написал Тебас в соцсети.

