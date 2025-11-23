«Пари НН» проиграл 9 из 11 последних матчей, побед нет с сентября. Команда Шпилевского идет последней в РПЛ
«Пари НН» не побеждает больше двух месяцев.
«Пари НН» продлил серию без побед до 11 матчей во всех турнирах.
Сегодня нижегородцы уступили «Зениту» в домашнем матче 16-го тура Мир РПЛ (0:2).
Последний раз «Пари НН» побеждал 13 сентября в матче с «Оренбургом» (3:1). С тех пор команда Алексея Шпилевского во всех турнирах потерпела 9 поражений и дважды сыграла вничью. При этом в 4 последних матчах нижегородцы не забили ни одного гола.
После 16 туров «Пари НН» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. 29 ноября команда сыграет на выезде с «Акроном».
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости