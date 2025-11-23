Семак про 2:0 с «Пари НН»: «Не лучшая игра «Зенита» – было много брака. Непростая, трудовая и хорошая победа»
Семак про 2:0 с «Пари НН»: трудовая и хорошая победа «Зенита».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги гостевого матча 16-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (2:0).
«Остроты было немного. Соперник рассчитывал на быстрые атаки и стандартные положения.
Во втором тайме стали играть чуть‑чуть побыстрее. Первый мяч немного раскрыл игру, затем у Максима Глушенкова был хороший момент.
«Пари НН» в конце матча пытался за счет длинных передач и стандартов оказывать давление, но мы сыграли надежно.
Не самая лучшая игра с точки зрения качества, было много брака. Непростая, трудовая и хорошая победа. Нам не хватило качества, чтобы воспользоваться пространством, появившимся после второго гола», – сказал Семак.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
