Семак про 2:0 с «Пари НН»: «Не лучшая игра «Зенита» – было много брака. Непростая, трудовая и хорошая победа»

Семак про 2:0 с «Пари НН»: трудовая и хорошая победа «Зенита».

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак подвел итоги гостевого матча 16-го тура Мир РПЛ против «Пари НН » (2:0).

«Остроты было немного. Соперник рассчитывал на быстрые атаки и стандартные положения.

Во втором тайме стали играть чуть‑чуть побыстрее. Первый мяч немного раскрыл игру, затем у Максима Глушенкова был хороший момент.

«Пари НН» в конце матча пытался за счет длинных передач и стандартов оказывать давление, но мы сыграли надежно.

Не самая лучшая игра с точки зрения качества, было много брака. Непростая, трудовая и хорошая победа. Нам не хватило качества, чтобы воспользоваться пространством, появившимся после второго гола», – сказал Семак.