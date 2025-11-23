Флорентино Перес: «Барса» была против сделки с CVC, но по совпадению отозвала иск, когда Ла Лига разрешила им регистрировать игроков. Мы уверены – соглашение будет расторгнуто судом»

Президент «Реала» поддел «Барсу», говоря о сделке Ла Лиги с CVC.

Президент «Реала» Флорентино Перес уколол «Барселону», говоря о сделке клубов Ла Лиги с CVC.

Напомним, в 2021 году Ла Лига утвердила соглашение с CVC, по которому инвестиционный фонд заплатил лиге почти 2 миллиарда евро, а взамен получил около 11% ТВ-прав на турнир на следующие 50 лет. 90% от суммы предназначалось 39 из 42 клубов первого и второго дивизионов. Эти деньги должны использоваться, в частности, для улучшения инфраструктуры и цифровизации клубов. В 2024-м суд отклонил иск «Реала» и «Атлетика » о соглашении Ла Лиги с CVC – сделка была признана законной, нарушений прав клубов-участников не выявлено.

«Многие клубы осознали, что потеря части доходов в течение 50 лет подорвет их будущее.

Мы уверены, что это соглашение будет расторгнуто судом. И «Мадрид», и «Барселона», и «Атлетик» подали в суд.

Извините, но я должен напомнить, что «Барселона » также выступала против, но по совпадению отозвала иск, когда Ла Лига разрешила им регистрировать игроков», – заявил Перес на ассамблее «Реала».

