Представитель Дзюбы: «Наши клубы должны работать над медийностью игроков. А мы выносим дисквалификации и всетелеграмное порицание устраиваем. Путь в никуда»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Леонид Гольдман Футбол

Представитель Артема Дзюбы высказался о медийности футболиста.

В субботу «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 4-го тура Мир РПЛ. Дзюба пропустил встречу из-за повреждения и смотрел матч на трибунах.

После игры Артем вступил в конфликт с журналистом, пообещав «засунуть ему телефон в одно место», если тот еще раз к нему подойдет. КДК РФС по итогам инцидента принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать нападающего на 50 тысяч рублей.

– Не стал ли Артем заложником своей медийности?

– Все обсуждают шоу и медийность Артема. У каждого свои принципы и морали, кому-то нравятся шоу на Ютубе, кому-то нет. Никто же не призывает их смотреть, но при этом просмотры у шоу с участием Дзюбы и Слуцкого бьют все рекорды. Или сейчас скажут, что это пиар-машина Дзюбы, что эти просмотры накручивают?

Я как раз считаю, что наши клубы должны работать над медийностью наших футболистов. У кого из российских игроков, кроме Дзюбы, сейчас есть рекламные контракты?

Думаю, по пальцам одной руки пересчитать можно, и то вряд ли наберется столько. Зато клубы всячески пресекают все попытки медийности своих игроков, хотя должны этому способствовать.

Нужно развивать свой актив не только в спортивном плане, но и в медиа. Я не призываю всех ходить на ютуб-шоу и ругаться матом, шоу разные есть. Но чем более медийны будут наши спортсмены, тем больше плюсов будет и для клубов, и для них самих. Это их актив на будущее, так как спортивная карьера не вечна. Все взаимосвязано.

А мы выносим условные дисквалификации и какое-то всетелеграмное порицание устраиваем. Путь в никуда – вот как я это могу назвать, – сказал Леонид Гольдман.

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31 комментарий

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Никого_нет
Ну Дзюба себе своими видео хорошую медийность устроил

А по факту игра не клеилась, травмировался , вот и тригернулся на абсолютно корректный вопрос, Дзюба всегда так быдлил и отвечал, когда у него игроцкие проблемы были и уж точно это не вина журналиста

Они хоть контент делают, а нашим игрокам хочется получать чемоданы денег и чтобы их не трогали, матчи не смотрели, не ходили на них и не спрашивали ни о чем
Жизнь в вакууме , но так не бывает
+34
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blаncо
Ответ Никого_нет
Ну Дзюба себе своими видео хорошую медийность устроил А по факту игра не клеилась, травмировался , вот и тригернулся на абсолютно корректный вопрос, Дзюба всегда так быдлил и отвечал, когда у него игроцкие проблемы были и уж точно это не вина журналиста Они хоть контент делают, а нашим игрокам хочется получать чемоданы денег и чтобы их не трогали, матчи не смотрели, не ходили на них и не спрашивали ни о чем Жизнь в вакууме , но так не бывает
Приложил руку к собственной медийности.
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Никого_нет
Ответ евГений
«корректный вопрос» По остальным вопросам которые ему тот же журналист задавал, мы это уже поняли. Ну, там про инопланетян и тд. Молодец, защитил неполживую профессию русской спортивной журналистики)
Дзюба же любит неординарные вопросы, просил банальности не задавать, так что про инопланетян это к нему
Да и вообще Слуцкий 4 разных журналистов в одного смешал в своем тейке
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.ru
Наши клубы должны работать над медийностью игроков...
даёшь избранные цитаты Дзюбы из его шоу в каждом вагоне всех российских поездов...
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damondiamond
Дзюба нахамил и точка
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Spaten
Два билета на Шоу Дзюцкого-Слубы этому господину!
+4
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Иван Шуткин
Должна быть правильная медийность, а он антипример в своём поведении вне поля, поэтому лучше вообще не иметь медийности
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Faust Doc
Надо было Артемону засунуть каждому члену ЭСК телефоны, присесть рядом и начать своим делом заниматься и все это снимать.
Отличная была бы медийка.
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Xm.md
Какой лицемер этот представитель Рукаку
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Vladvenk
Ответ евГений
«корректный вопрос» По остальным вопросам которые ему тот же журналист задавал, мы это уже поняли. Ну, там про инопланетян и тд. Молодец, защитил неполживую профессию русской спортивной журналистики)
Дык, Дзюба как-то и складывает о себе впечатление, что с ним только про инопланетян и Дэдпула общаться.
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Leonid73
Медийность и пошлое хамство - две вещи совместные? Ну-ну… Что несёт в одном бауле этот представитель?
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Bender rules
Представитель Дзюбы😂
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malenkaya_kisa69
Ситуация конечно высасына из пальца , по сути журналист спровоцировал и Дзюба на это клюнул , не сдержался.
Теперь будет молчать , только к этому от этого легче.

А вообще за место ярких игровых моментов идёт обсуждение вот этого вот всего ))
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Олег Св
Проблема в том, что Артем несколько туповат и с плоским юмором. Был бы интересной, неординарной личностью- все было бы по-другому. А так- мужской вариант Бузовой. Не более.
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Pelerin
Ответ евГений
«корректный вопрос» По остальным вопросам которые ему тот же журналист задавал, мы это уже поняли. Ну, там про инопланетян и тд. Молодец, защитил неполживую профессию русской спортивной журналистики)
Пресс-служба Локо же всë "разъяснила" - игрочишка не увидел манишки прессы на пареньке, да и вообще не представлял, кто это перед ним. Так что какие ещё "остальные вопросы"? )
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Пинающий Достоинства
Ответ Никого_нет
Ну Дзюба себе своими видео хорошую медийность устроил А по факту игра не клеилась, травмировался , вот и тригернулся на абсолютно корректный вопрос, Дзюба всегда так быдлил и отвечал, когда у него игроцкие проблемы были и уж точно это не вина журналиста Они хоть контент делают, а нашим игрокам хочется получать чемоданы денег и чтобы их не трогали, матчи не смотрели, не ходили на них и не спрашивали ни о чем Жизнь в вакууме , но так не бывает
Вот последний абзац +++
Они не для болелельщиков же играют
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Инженер Управляющий
Ответ damondiamond
Дзюба нахамил и точка
но журналюшка тоже хорош, оба чудилы
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Velirpa
после ЧМ в России для многих неумных людей и детей Дзюба стал героем, потом вспыло это видео с ним, которое, наверное, и эти дети увидели, captain Russia: Rise.
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Edgars Skaubits
Представитель Дзюбы это Слуцкий
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alexfreud
И причём тут ютуб, если обсуждается случай с журналистом?
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alexfreud
Клубы должны работать над медийностью - ок
Дзюба - дурачок не первый год - ок
Локо, зная про это, подписывает его, ничего не делая с этим - не ок
Дзюба опять творит дичь

Вопрос: что, кроме порицания, можно сделать, если сам игрок - дурачок?
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Посторонним В
Теме полезно хоть на время свалить в некуда. Достал уже всех своей медийностью этот Маугли.
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Recreated
Зачем дрочеру медийность, он и так намедийнился со своим видосом!
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Виктор Чернышев
"Правая рука" Дзюбы разговаривает! Вот так новость :)
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Recreated
Свою работу на клубы скидывает, ну-ну!
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