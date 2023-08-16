Представитель Дзюбы: «Наши клубы должны работать над медийностью игроков. А мы выносим дисквалификации и всетелеграмное порицание устраиваем. Путь в никуда»
Представитель Артема Дзюбы высказался о медийности футболиста.
В субботу «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 4-го тура Мир РПЛ. Дзюба пропустил встречу из-за повреждения и смотрел матч на трибунах.
После игры Артем вступил в конфликт с журналистом, пообещав «засунуть ему телефон в одно место», если тот еще раз к нему подойдет. КДК РФС по итогам инцидента принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать нападающего на 50 тысяч рублей.
– Не стал ли Артем заложником своей медийности?
– Все обсуждают шоу и медийность Артема. У каждого свои принципы и морали, кому-то нравятся шоу на Ютубе, кому-то нет. Никто же не призывает их смотреть, но при этом просмотры у шоу с участием Дзюбы и Слуцкого бьют все рекорды. Или сейчас скажут, что это пиар-машина Дзюбы, что эти просмотры накручивают?
Я как раз считаю, что наши клубы должны работать над медийностью наших футболистов. У кого из российских игроков, кроме Дзюбы, сейчас есть рекламные контракты?
Думаю, по пальцам одной руки пересчитать можно, и то вряд ли наберется столько. Зато клубы всячески пресекают все попытки медийности своих игроков, хотя должны этому способствовать.
Нужно развивать свой актив не только в спортивном плане, но и в медиа. Я не призываю всех ходить на ютуб-шоу и ругаться матом, шоу разные есть. Но чем более медийны будут наши спортсмены, тем больше плюсов будет и для клубов, и для них самих. Это их актив на будущее, так как спортивная карьера не вечна. Все взаимосвязано.
А мы выносим условные дисквалификации и какое-то всетелеграмное порицание устраиваем. Путь в никуда – вот как я это могу назвать, – сказал Леонид Гольдман.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
А по факту игра не клеилась, травмировался , вот и тригернулся на абсолютно корректный вопрос, Дзюба всегда так быдлил и отвечал, когда у него игроцкие проблемы были и уж точно это не вина журналиста
Они хоть контент делают, а нашим игрокам хочется получать чемоданы денег и чтобы их не трогали, матчи не смотрели, не ходили на них и не спрашивали ни о чем
Жизнь в вакууме , но так не бывает
Да и вообще Слуцкий 4 разных журналистов в одного смешал в своем тейке
даёшь избранные цитаты Дзюбы из его шоу в каждом вагоне всех российских поездов...
Отличная была бы медийка.
Теперь будет молчать , только к этому от этого легче.
А вообще за место ярких игровых моментов идёт обсуждение вот этого вот всего ))
Они не для болелельщиков же играют
Дзюба - дурачок не первый год - ок
Локо, зная про это, подписывает его, ничего не делая с этим - не ок
Дзюба опять творит дичь
Вопрос: что, кроме порицания, можно сделать, если сам игрок - дурачок?