Представитель Дзюбы: «Наши клубы должны работать над медийностью игроков. А мы выносим дисквалификации и всетелеграмное порицание устраиваем. Путь в никуда»

Представитель Артема Дзюбы высказался о медийности футболиста.

В субботу «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 4-го тура Мир РПЛ. Дзюба пропустил встречу из-за повреждения и смотрел матч на трибунах.

После игры Артем вступил в конфликт с журналистом, пообещав «засунуть ему телефон в одно место», если тот еще раз к нему подойдет. КДК РФС по итогам инцидента принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать нападающего на 50 тысяч рублей.

– Не стал ли Артем заложником своей медийности?

– Все обсуждают шоу и медийность Артема. У каждого свои принципы и морали, кому-то нравятся шоу на Ютубе, кому-то нет. Никто же не призывает их смотреть, но при этом просмотры у шоу с участием Дзюбы и Слуцкого бьют все рекорды. Или сейчас скажут, что это пиар-машина Дзюбы, что эти просмотры накручивают?

Я как раз считаю, что наши клубы должны работать над медийностью наших футболистов. У кого из российских игроков, кроме Дзюбы, сейчас есть рекламные контракты?

Думаю, по пальцам одной руки пересчитать можно, и то вряд ли наберется столько. Зато клубы всячески пресекают все попытки медийности своих игроков, хотя должны этому способствовать.

Нужно развивать свой актив не только в спортивном плане, но и в медиа. Я не призываю всех ходить на ютуб-шоу и ругаться матом, шоу разные есть. Но чем более медийны будут наши спортсмены, тем больше плюсов будет и для клубов, и для них самих. Это их актив на будущее, так как спортивная карьера не вечна. Все взаимосвязано.

А мы выносим условные дисквалификации и какое-то всетелеграмное порицание устраиваем. Путь в никуда – вот как я это могу назвать, – сказал Леонид Гольдман.

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