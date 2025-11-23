Глушенков о 2:0 с «Пари НН»: «Игру можно оценивать как ужасную. «Зенит» создал только два момента – повезло, что реализовать смогли»

Максим Глушенков: игру против «Пари НН» можно назвать ужасной.

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков остался недоволен игрой команды в матче с «Пари НН ».

В выездном матче 16-го тура Мир РПЛ петербуржцы одержали победу со счетом 2:0. Глушенков открыл счет на 48-й минуте.

– Забили гол, но не улыбнулись. Почему?

– Если взять всю игру, то ее можно оценивать как ужасную. Мы забили гол, потом второй – игра успокоилась.

– Почему ужасная игра?

– Потому что мы создали только два момента, чтобы забить гол. И повезло, что смогли их реализовать.

– Что тренер говорил в перерыве?

– Ругался, – сказал Глушенков.