Шпилевский о 0:2 от «Зенита»: «Обидно, «Пари НН» не наиграл на поражение. Ребятам сказал, что очень сильно ими горжусь»

Шпилевский о 0:2 от «Зенита»: мы не наиграли на поражение.

Главный тренер «Пари НН » Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Зенита » в домашнем матче 16‑го тура Мир РПЛ (0:2).

– Что поменялось во втором тайме? В первом удавалось сдерживать «Зенит», во втором не вышло.

– Я не думаю, что во втором тайме мы плохо играли. Понятно, когда ты пропускаешь такие два гола… Это были структурные ошибки.

В первом моменте просто базово мяч не подобрали, пассивно наблюдали и дали воспользоваться сопернику их индивидуальным мастерством. Во втором то же самое. К сожалению, наша атакующая линия не держала структуру и то, что мы подразумевали при подготовке к игре, гости с этих зон и забили.

Обидно, я не думаю, что мы наиграли на поражение. Ребятам сказал, что очень сильно ими горжусь, всегда хочется тренировать такую команду, несмотря на все сложности и кадровые трудности с начала первого тура.

Но ребята увидели, что это не проблема структуры или идеи. Они максимум из себя выжали, поэтому огромное им спасибо за это, – сказал Шпилевский.