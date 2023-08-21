КДК не рассмотрит слова Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ»: «Это не наша юрисдикция»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия КДК РФС Артур Григорьянц Михаил Моссаковский Матч ТВ Футбол

КДК РФС не рассмотрит слова Артема Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ».

16 августа нападающий «Локомотива» был дисквалифицирован на две игры условно за то, что сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

19 августа форвард, пропускавший игру с «Краснодаром» (1:1), выложил в инстаграме ролик, в котором комментирует гол Антона Миранчука в добавленное время. «Тяжелейший мяч. Мяч, на который «Локомотив» даже не наиграл – мяч, который «Локомотив» вымучил!» – сказал в ходе репортажа Михаил Моссаковский.

«Иди ты, ### (блин), знаешь куда? Вымучил...» – прокомментировал эти слова Дзюба.

В КДК РФС сообщили, что этот эпизод с участием Дзюбы рассматривать не станут. «Данный эпизод не является юрисдикцией КДК РФС», – заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Дзюбе дали два матча условно за «телефон в одно место». Он не извинялся

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11 комментариев

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Artie Bukko
Ответ Артем Гладских
и правильно ! Он это сказал у себя дома , не на территории стадиона ! Так что Дзюба не поплыл
он сказал это на 1 миллион подписчиков)
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Артем Гладских
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А как же 2 матча условной дисквы и 50К штрафа? Это кто давал? 🤷‍♂️
Григорьянц
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Дед Щукарь порожняк не гонит
А как же 2 матча условной дисквы и 50К штрафа? Это кто давал? 🤷‍♂️
+2
-2
0
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Рашпель793
А что за непоследовательность у кдкашников? В одном моменте они Дзюбу штрафанули и условную дискву дали за то, что он за пределами поля журналюшке пару ласковых сказал.
А тут, когда он на миллионную публику что-то пишет, это уже не в их юрисдикции 🤔
+2
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Артем Гладских
Григорьянц
Так и тут Григорьянц. Забыл он уже штоле? 😁
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Алексей Ненахов
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А как же 2 матча условной дисквы и 50К штрафа? Это кто давал? 🤷‍♂️
Это было на территорию стадиона ,они же объясняли журналист был аккредитован
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Алексей Ненахов
Это было на территорию стадиона ,они же объясняли журналист был аккредитован
Ну и? А теперь говорит, что рассматривать не будут. При этом штраф влепили и 2 игры условно
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Алексей Ненахов
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Ну и? А теперь говорит, что рассматривать не будут. При этом штраф влепили и 2 игры условно
Ну это дело было в инсте ,поэтому его не рассматривают
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Алексей Ненахов
Ну это дело было в инсте ,поэтому его не рассматривают
Понятно, что ничего не понятно. 😁
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