КДК не рассмотрит слова Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ»: «Это не наша юрисдикция»

КДК РФС не рассмотрит слова Артема Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ».

16 августа нападающий « » был дисквалифицирован на две игры условно за то, что сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

19 августа форвард, пропускавший игру с «Краснодаром» (1:1), выложил в инстаграме ролик, в котором комментирует гол Антона Миранчука в добавленное время. «Тяжелейший мяч. Мяч, на который «Локомотив» даже не наиграл – мяч, который «Локомотив» вымучил!» – сказал в ходе репортажа .

«Иди ты, ### (блин), знаешь куда? Вымучил...» – прокомментировал эти слова .

В КДК РФС сообщили, что этот эпизод с участием Дзюбы рассматривать не станут. «Данный эпизод не является юрисдикцией КДК РФС», – заявил глава комитета .

Дзюбе дали два матча условно за «телефон в одно место». Он не извинялся

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