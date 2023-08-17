Уткин – Дзюбе и Слуцкому после конфликта игрока с журналистом: «Не нравится публичность, иди трамвай води!» Леонид с Артемом дружит – кто как не он понимает в дебилах?»

Василий Уткин высказался о конфликте Артема Дзюбы с журналистом.

После игры « » с «Крыльями Советов» Дзюба вступил в конфликт с журналистом, пообещав «засунуть ему телефон в одно место», если тот еще раз к нему подойдет.

КДК РФС по итогам инцидента принял решение дисквалифицировать форварда на два матча условно и оштрафовать нападающего на 50 тысяч рублей.

«Дзюба наорал на журналиста после домашнего матча «Локомотива» с «Крыльями». Он не играл. Ну что ему, собственно говоря, мешает наорать на журналиста, сказать, что он засунет ему в одно место телефон, если он не отстанет от него?

У Дзюбы, оказывается, появился представитель – . Не знаю, кто это такой, наверное, разумный человек. Он назвал спортивную журналистику России «журналистикой парковок», потому что Дзюбу нашли на парковке. Ну что ж, теперь еще и парковки огораживать?

Я часто бываю на стадионе «Локомотива» – там моя команда «Эгриси» тренируется зимой, когда холодно, – там постоянно строят какие-то новые заборы. Я не обвиняю администрацию «Локомотива». Это, в частности, и новые требования по Fan ID, и еще были какие-то другие требования. Короче говоря, заборов там огромное количество. Если еще и парковки загородить, послушайте, во что тогда, интересно, превратится стадион? Короче говоря, странная история.

Вернемся к тому, куда и что собирался засунуть Дзюба спортивному журналисту Бородину. 19-летнему парню или «19-летнему дебилу», как его назвал Леонид Викторович Слуцкий. Ну эксперт в этом вопросе Леонид Викторович! Он еще и с Дзюбой дружит – кто как не он будет понимать в дебилах?

Знаете старый анекдот про то, как один мальчик пилил скрипку пять часов, чем изводил соседей, а вот потом ему скрипку доставали из одного места всего пять минут. Казалось бы, вот где здесь справедливость обмена? Да нету справедливости, понимаете. Погорячились ребята и разошлись.

Дзюбе дали две игры условно. Убейте меня, но я не пойму, что такое условное наказание в футболе. Хотя, с другой стороны, журналист признался, что не видит в этих словах угрозы, а видит просто, не знаю, нормальное площадное хамство.

Дзюбе, а также двум Леонидам, в равной степени представляющим его интересы в данном случае, могу сказать лишь одно: «Не нравится тебе публичность, иди трамвай води!» Достойная вполне работа. Заметьте, я не про автобус говорю – у него руль, а у трамвая джойстик», – сказал журналист и блогер.

Дзюбе дали два матча условно за «телефон в одно место». Он не извинялся

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