Уткин – Дзюбе и Слуцкому после конфликта игрока с журналистом: «Не нравится публичность, иди трамвай води!» Леонид с Артемом дружит – кто как не он понимает в дебилах?»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий Василий Уткин премьер-лига Россия Леонид Гольдман Футбол

Василий Уткин высказался о конфликте Артема Дзюбы с журналистом.

После игры «Локомотива» с «Крыльями Советов» Дзюба вступил в конфликт с журналистом, пообещав «засунуть ему телефон в одно место», если тот еще раз к нему подойдет.

КДК РФС по итогам инцидента принял решение дисквалифицировать форварда на два матча условно и оштрафовать нападающего на 50 тысяч рублей.

«Дзюба наорал на журналиста после домашнего матча «Локомотива» с «Крыльями». Он не играл. Ну что ему, собственно говоря, мешает наорать на журналиста, сказать, что он засунет ему в одно место телефон, если он не отстанет от него?

У Дзюбы, оказывается, появился представитель – Леонид Гольдман. Не знаю, кто это такой, наверное, разумный человек. Он назвал спортивную журналистику России «журналистикой парковок», потому что Дзюбу нашли на парковке. Ну что ж, теперь еще и парковки огораживать?

Я часто бываю на стадионе «Локомотива» – там моя команда «Эгриси» тренируется зимой, когда холодно, – там постоянно строят какие-то новые заборы. Я не обвиняю администрацию «Локомотива». Это, в частности, и новые требования по Fan ID, и еще были какие-то другие требования. Короче говоря, заборов там огромное количество. Если еще и парковки загородить, послушайте, во что тогда, интересно, превратится стадион? Короче говоря, странная история.

Вернемся к тому, куда и что собирался засунуть Дзюба спортивному журналисту Бородину. 19-летнему парню или «19-летнему дебилу», как его назвал Леонид Викторович Слуцкий. Ну эксперт в этом вопросе Леонид Викторович! Он еще и с Дзюбой дружит – кто как не он будет понимать в дебилах?

Знаете старый анекдот про то, как один мальчик пилил скрипку пять часов, чем изводил соседей, а вот потом ему скрипку доставали из одного места всего пять минут. Казалось бы, вот где здесь справедливость обмена? Да нету справедливости, понимаете. Погорячились ребята и разошлись.

Дзюбе дали две игры условно. Убейте меня, но я не пойму, что такое условное наказание в футболе. Хотя, с другой стороны, журналист признался, что не видит в этих словах угрозы, а видит просто, не знаю, нормальное площадное хамство.

Дзюбе, а также двум Леонидам, в равной степени представляющим его интересы в данном случае, могу сказать лишь одно: «Не нравится тебе публичность, иди трамвай води!» Достойная вполне работа. Заметьте, я не про автобус говорю – у него руль, а у трамвая джойстик», – сказал журналист и блогер.

Дзюбе дали два матча условно за «телефон в одно место». Он не извинялся

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

85 комментариев

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Эмиль Джафаров
Я тоже не очень понимаю причины, по которым Артема защищают. Журналист спросил абсолютно нормально, никакой провокации даже не сказать что было. Двухметровый лоб решил перед семьей себя показать, по всей видимости, забыв что отвечать на вопросы - часть его работы. И да, если в Микст зоне ты проходишь мимо будь готов что тебя будут и возле стадиона задевать и ловить.
+136
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+106
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Vatikan
Уткин умеет накинуть на вентилятор)
+70
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Olga.t
Ответ Светлана Агейкина
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Согласна, воспитания нет у парнишки. А у взрослого дяди Дзюбы тем более нет воспитания.
Нет в этой истории положительного героя.
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Hilperico
Раскритиковал за обзывание дебилом и сам обозвал дебилом. Личность!
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Dima67
Прикольно было бы если Дзюба это сказал не 19-тилетнему мальцу, а Уткину. Во первых, засовывание телефона в задницу Васи - тот еще аттракцион. Во вторых, Уткин бы потом полгода в комментах уделывал Артема, Слуцкого и всяких Гольдмалов. А это смешно)
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Olga.t
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
Кроме лишнего веса у Василия, есть к нему конкретные претензии? Или это уже сложно для вас?
Всегда удивляют такие нападки на внешность человека от анонимов.
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keekyPo
В лучшей, самой конкурентной лиге мира (нхл), после матча толпа людей с микрофонами вламываеся в раздевалку и задает массу вопросов игрокам. И все терпеливо, вежливо отвечают на вопросы, это часть дела, часть профессионализма.
Я бы посмотрел на Дзюбу, и на развитие его карьеры после такой выходки в нхл. Понимаю что глупо сравнивать.
Но все же.
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Dima67
Ответ Василий Монксик
Комментарий скрыт
Иметь семью не признак благополучия. Все у всех по разному. А что касается денег - не думаю, что Вася бедствует.
+11
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Павел Мельников
Ответ Dima67
Прикольно было бы если Дзюба это сказал не 19-тилетнему мальцу, а Уткину. Во первых, засовывание телефона в задницу Васи - тот еще аттракцион. Во вторых, Уткин бы потом полгода в комментах уделывал Артема, Слуцкого и всяких Гольдмалов. А это смешно)
Уткину он не сказал бы, как и любому взрослому мужику.
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idemidov
Когда Уткин вёл конфу на спортсе, кажется самый популярный его ответ был "Иди в ж...".
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balander09
давно каптер Гольдман стал представителем Дзюбы?
+5
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Юрий Поляков
Вася 🤣🤣🤣🤣
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Александр Денисов
Уткин лучший, урыл!
+22
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Rezuan Bidzhiev
Ответ Vatikan
Уткин умеет накинуть на вентилятор)
«Заметьте, я не про автобус говорю – у него руль, а у трамвая джойстик» - Гениально! 🤣
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Паук, вощем-та!
Василий Вячеславович как всегда крут.
Нельзя не улыбнуться, это прочитав.
И джойстик приплел!))))
+10
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Оригинальный Ник
Ответ Эмиль Джафаров
Я тоже не очень понимаю причины, по которым Артема защищают. Журналист спросил абсолютно нормально, никакой провокации даже не сказать что было. Двухметровый лоб решил перед семьей себя показать, по всей видимости, забыв что отвечать на вопросы - часть его работы. И да, если в Микст зоне ты проходишь мимо будь готов что тебя будут и возле стадиона задевать и ловить.
"Шалимов сказал, что вы дно, как прокомментируете?" — да, никакой провокации
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Алексей Ильин
Ответ Эмиль Джафаров
Я тоже не очень понимаю причины, по которым Артема защищают. Журналист спросил абсолютно нормально, никакой провокации даже не сказать что было. Двухметровый лоб решил перед семьей себя показать, по всей видимости, забыв что отвечать на вопросы - часть его работы. И да, если в Микст зоне ты проходишь мимо будь готов что тебя будут и возле стадиона задевать и ловить.
Анониста защищают Свои !)
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Миша Иванов
Уткин сейчас работает кидальщиком навоза на вентилятор, потому что он не дебил, а "умный". Мимо такого случая пройти он не может, скатилось отечественная журналистика до обыкновенного хейтерства и преследования.
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Светлана Агейкина
Ответ Olga.t
Согласна, воспитания нет у парнишки. А у взрослого дяди Дзюбы тем более нет воспитания. Нет в этой истории положительного героя.
Вот идёт Дзюба такой, без воспитания, никого не трогает. Ситуацию то, кто спровоцировал. И ему он, да, дядя. Дядя с именем, а у него к нему нет элементарного уважения. Дожили, Дзюбу приходится защищать 😆.
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justbored
Ну может к "публичным" людям ещё в туалете подваливать. Частные границы всё равно существуют.
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jimmilee**
Ответ Эмиль Джафаров
Я тоже не очень понимаю причины, по которым Артема защищают. Журналист спросил абсолютно нормально, никакой провокации даже не сказать что было. Двухметровый лоб решил перед семьей себя показать, по всей видимости, забыв что отвечать на вопросы - часть его работы. И да, если в Микст зоне ты проходишь мимо будь готов что тебя будут и возле стадиона задевать и ловить.
Я не уверен, что отвечать на вопросы в любое время, в любом месте и любому человеку - часть его работы.

А именно на этом строятся все нападки на Дзюбу.
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Эндрю81
Поражают люди, оправдывающее это юное разнузданное недоразумение с телефоном.

Вот приходит к вам сантехник и говорит: это самое, хозяин, набо бы бутылочку-другую купить чтобы того-самое трубы по-красоте все закрепились. И такой пользователь-защитник ’’19 летнего дебила’’(с)Слуцкий: - ну надо значит надо ведь он сантехник за своей работой, а если мне что-то не нравится, то пойдука я на джойстике трамваем рулить и останусь без туалета. Л - логика.
Полное непонимание понятий свобода и вседозволенность.
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Bender rules
Ответ Vatikan
Уткин умеет накинуть на вентилятор)
Не нравиться, что Уткин накидывает на вентилятор, иди купи ему кондиционер.
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Rhett Butler
Только сегодня смотрел видео про спортивную редакцию НТВ Плюс, называется: "Спортивное телевидение, которое мы потеряли", если вдруг кого заинтересует. Фанатам Васи точно зайдет, там его все боготворят)))
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Павел Мельников
Уткин тут стопроцентно прав. Дзюба и все остальные топ-игроки чемпионата и так по максимуму изолированы от обычного населения трехметровыми заборами жк. Некоторые еще и с личными водителями.
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