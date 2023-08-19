Спаллетти и FIGC не выплатили «Наполи» отступные – 3 млн евро. Клуб может подать в суд
Лучано Спаллетти будет зарабатывать 3 млн евро в год в сборной Италии.
Зарплата нового главного тренера национальной команды будет немного ниже той, какую он получал в «Наполи». В клубе Спаллетти платили 3,2 миллиона евро за год.
64-летний тренер подписал контракт и возглавил сборную. Итальянская федерация футбола (FIGC) не выплатила отступные в размере 3 миллионов евро, которые требовал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Теперь клуб может подать в суд, но Спаллетти и FIGC долгое время консультировались с юристами и воспринимают ситуацию спокойно, они готовы ответить на возможные претензии «Наполи» в судебных инстанциях.
Ранее сообщалось, что Спаллетти и FIGC рассматривали вариант с невыплатой отступных в пользу «Наполи», поскольку национальная сборная не конкурирует с партенопейской командой, выступающей в клубном футболе.
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