Спаллетти и FIGC не выплатили «Наполи» отступные – 3 млн евро. Клуб может подать в суд

Теги Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Лучано Спаллетти будет зарабатывать 3 млн евро в год в сборной Италии.

Зарплата нового главного тренера национальной команды будет немного ниже той, какую он получал в «Наполи». В клубе Спаллетти платили 3,2 миллиона евро за год.

64-летний тренер подписал контракт и возглавил сборную. Итальянская федерация футбола (FIGC) не выплатила отступные в размере 3 миллионов евро, которые требовал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Теперь клуб может подать в суд, но Спаллетти и FIGC долгое время консультировались с юристами и воспринимают ситуацию спокойно, они готовы ответить на возможные претензии «Наполи» в судебных инстанциях.

Ранее сообщалось, что Спаллетти и FIGC рассматривали вариант с невыплатой отступных в пользу «Наполи», поскольку национальная сборная не конкурирует с партенопейской командой, выступающей в клубном футболе.

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11 комментариев

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noti22
С Итальянской федерацией шутки плохи, сейчас ещё очки с Наполи снимут
+6
-2
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Кирилл.С-Пб
Лысый шарлатан 😂😂😂
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BZB
Спаллетти жадный до денег человек, что неоднократно демонстрировал в Зените и Интере.
+1
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Under
Ответ Caerly
Отступные, вроде, только для перехода в другой клуб Сборная к этому отношения не имеет
с чего вдруг?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ради 3 млн?
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dum dam
Бандитский Петербург
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Павел Светчиков
Спалетти и отступные. Сага возвращается
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<~Inter~>
очень не красиво поступает. Все часто твердят, что игроки не уважают контракт и угрожают пропуском тренировок, а тут тренер просто отказался работать по действующему контракту и ушёл куда захотел
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Тухель
Ответ noti22
С Итальянской федерацией шутки плохи, сейчас ещё очки с Наполи снимут
Наполи боится федерацию? Это не терпилы из Турина, а ребята из Наполи могут и лошадиные головы подкинуть в кроватки глав федерации или устроить марш бросок к зданию федерации с ласковыми призывами попробовать на вкус детородные органы каждого жителя Неаполя.
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Пуховик.Венгера
Ответ noti22
С Итальянской федерацией шутки плохи, сейчас ещё очки с Наполи снимут
Или со сборной
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