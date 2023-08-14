Спаллетти – главный кандидат на пост тренера сборной Италии, но мешают отступные в «Наполи». Конте – запасной вариант

Теги Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Федерация футбола Италии Габриэле Гравина деньги Футбол

Лучано Спаллетти может возглавить сборную Италии, если решится вопрос с «Наполи».

По информации Джанлуки Ди Марцио, Федерация футбола Италии (FIGC) первым делом после ухода Роберто Манчини связалась с экс-тренером «Наполи», который сообщил о своей полной доступности.

Однако существует проблема: контракт Спаллетти с «Наполи» предусматривает выплату отступных неаполитанскому клубу со стороны команды, которая захочет подписать тренера.

Ни сам Лучано, ни FIGC не намерены платить. Сейчас глава FIGC Габриэле Гравина и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ведут переговоры об отступных. В федерации считают, что это пункт касается только клубов и не должен затрагивать сборную.

Также FIGC связалась с экс-тренером сборной Италии и «Тоттенхэма» Антонио Конте. Тренер с пониманием отнесся к тому, что FIGC предпочитает Спаллетти, и ждет, придут ли к нему с конкретным предложением.

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19 комментариев

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Dj_dale
На крайняк Петржела тоже свободен вроде
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Тухель
Если предложат контракт Аллегри, то фанаты Ювентуса найдут деньги на отступные, которые они сами заплатят Ювентусу за разрыв контракта.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Другой лысый тоже свободен. Вариант получше, это Черчесов
Во первых, я тебя приветствую , во вторых, не лысый, а с прической не подверженной проблемам с аэродинамикой.
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Сижу на факсах Барселоны
Другой лысый тоже свободен. Вариант получше, это Черчесов
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Кашшай Чакырович
Лучше уж Спаллетти ,чем Конте !
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Alan Dutch
Самые оптимальные варианты из ныне доступных, хотелось бы посмотреть на Спаллетти во главе сборной, его футбол мне больше импонирует
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Алексей Полиенков
О, а кстати, хороший вариант.
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.ru
классика от Лучано... походит до конца контракта по Неаполю, пополучает зарплату
а потом и о сборной можно будет поговорить...
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Футбол, хоккей итд
У ФФИ должен быть план ... F. Ведь Спалетти и Конте, возможно, могут возглавить какой-нибудь клуб из Саудовской Аравии.
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DiegoBaggioRonaldinho
Анчелотти
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Евгений Семенченко
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Другой лысый тоже свободен. Вариант получше, это Черчесов
был полевой командир,станет адмиралом (Скуадра Адзурра ведь) )))) повышение однако ))))
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