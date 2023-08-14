Спаллетти – главный кандидат на пост тренера сборной Италии, но мешают отступные в «Наполи». Конте – запасной вариант
Лучано Спаллетти может возглавить сборную Италии, если решится вопрос с «Наполи».
По информации Джанлуки Ди Марцио, Федерация футбола Италии (FIGC) первым делом после ухода Роберто Манчини связалась с экс-тренером «Наполи», который сообщил о своей полной доступности.
Однако существует проблема: контракт Спаллетти с «Наполи» предусматривает выплату отступных неаполитанскому клубу со стороны команды, которая захочет подписать тренера.
Ни сам Лучано, ни FIGC не намерены платить. Сейчас глава FIGC Габриэле Гравина и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ведут переговоры об отступных. В федерации считают, что это пункт касается только клубов и не должен затрагивать сборную.
Также FIGC связалась с экс-тренером сборной Италии и «Тоттенхэма» Антонио Конте. Тренер с пониманием отнесся к тому, что FIGC предпочитает Спаллетти, и ждет, придут ли к нему с конкретным предложением.
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