Спаллетти – главный кандидат на пост тренера сборной Италии, но мешают отступные в «Наполи». Конте – запасной вариант

Лучано Спаллетти может возглавить сборную Италии, если решится вопрос с «Наполи».

По информации Джанлуки Ди Марцио, футбола Италии (FIGC) первым делом после ухода Роберто Манчини связалась с экс-тренером «Наполи», который сообщил о своей полной доступности.

Однако существует проблема: контракт Спаллетти с «Наполи» предусматривает выплату отступных неаполитанскому клубу со стороны команды, которая захочет подписать тренера.

Ни сам , ни FIGC не намерены платить. Сейчас глава FIGC Габриэле Гравина и президент « » ведут переговоры об отступных. В федерации считают, что это пункт касается только клубов и не должен затрагивать сборную.

Также FIGC связалась с экс-тренером сборной Италии и «Тоттенхэма» . Тренер с пониманием отнесся к тому, что FIGC предпочитает Спаллетти, и ждет, придут ли к нему с конкретным предложением.

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