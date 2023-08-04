Дзенга о Буффоне: «Не знаю, лучший ли он вратарь в истории – я считаю все эти рейтинги фальшивыми. Но он 25 лет был знаменем футбола»

Вальтер Дзенга оценил роль Джанлуиджи Буффона в мировом футболе.

«Я отправил ему сообщение, мы будем поддерживать связь. Буффон – легенда, а не просто еще один голкипер.

Не знаю, лучший ли он вратарь в истории. Я считаю все эти рейтинги фальшивыми. Но этот человек был знаменем международного футбола на протяжении добрых 25 лет. Так что он уже за гранью.

Человек, который выигрывает приз лучшему вратарю мира пять раз, уже легенда. Но когда между первой и пятой наградой проходит еще и 14 лет, я бы сказал, что перед нами монумент. Я получал этот приз [лучшему вратарю мира]. Вот и делайте выводы.

Буффон – потрясающий спортсмен и личность», – сказал бывший вратарь «Интера» и сборной Италии в интервью Corriere dello Sport.

45-летний Буффон объявил о завершении карьеры.

Буффон закончил. Он еще более великий, чем вы думали

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