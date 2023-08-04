Дзенга о Буффоне: «Не знаю, лучший ли он вратарь в истории – я считаю все эти рейтинги фальшивыми. Но он 25 лет был знаменем футбола»

Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон сборная Италии по футболу серия А Италия рейтинги Вальтер Дзенга Футбол

Вальтер Дзенга оценил роль Джанлуиджи Буффона в мировом футболе.

«Я отправил ему сообщение, мы будем поддерживать связь. Буффон – легенда, а не просто еще один голкипер.

Не знаю, лучший ли он вратарь в истории. Я считаю все эти рейтинги фальшивыми. Но этот человек был знаменем международного футбола на протяжении добрых 25 лет. Так что он уже за гранью.

Человек, который выигрывает приз лучшему вратарю мира пять раз, уже легенда. Но когда между первой и пятой наградой проходит еще и 14 лет, я бы сказал, что перед нами монумент. Я получал этот приз [лучшему вратарю мира]. Вот и делайте выводы.

Буффон – потрясающий спортсмен и личность», – сказал бывший вратарь «Интера» и сборной Италии в интервью Corriere dello Sport.

45-летний Буффон объявил о завершении карьеры.

Буффон закончил. Он еще более великий, чем вы думали

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28 комментариев

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Ответ Амин Чич
Яшин - имя нарицательное в воротах Роналдо ( зубастик )- имя нарицательное в нападении; Гонки-Шумахер; баскетбол-Джордан; бокс-Тайсон
зубастик идёт только после Месси Пеле и Марадоны
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Ответ Nickolay Lyskov
"Я получал этот приз [лучшему вратарю мира]. Вот и делайте выводы" - если именно это брать во внимание - получение такого приза вратарями уровня Дзенги или Мартинеса - то вывод может быть только один: никакой ценности приз не имеет.
Дзенга лучший вратарь своего времени, который смог достойно сменить Дзоффа в воротах Италии
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Ответ Чукотский политпроект
Доннарумма > распиаренный буффон
Обсудим это через 20 лет.
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Ответ rigobersong
Он даже не лучший в истории ювентуса:)) Перуцци - победитель ЛЧ и ЧМ > буффон
Перуцци достойный кипер но на тот ЧМ он не играл, наверно Липпи взяд по старой дружбе
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Ответ Mbest77
Дырки Акинфеев с рекордом ЛЧ - легенда российского футбола… Или это другое…?
Да и тот и другой переоценные вратари, просто потому что долго играли за один клуб и поэтому многими воспринимаются как легенды.
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Ответ psixyec
Дырка Бюффон лучший вратарь? Не смешите. В 2000-х он должен был стирать носки Канисаресу, Кану, Бартезу, Ван Дер Сару, Диде, Касильясу, после 2010 – Нойеру, Облаку, Куртуа, Хандановичу.
Дырки Акинфеев с рекордом ЛЧ - легенда российского футбола…
Или это другое…?
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Ответ psixyec
Дырка Бюффон лучший вратарь? Не смешите. В 2000-х он должен был стирать носки Канисаресу, Кану, Бартезу, Ван Дер Сару, Диде, Касильясу, после 2010 – Нойеру, Облаку, Куртуа, Хандановичу.
Врача посоветовать хорошего? Хотя наверное уже поздно...
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Ответ psixyec
Дырка Бюффон лучший вратарь? Не смешите. В 2000-х он должен был стирать носки Канисаресу, Кану, Бартезу, Ван Дер Сару, Диде, Касильясу, после 2010 – Нойеру, Облаку, Куртуа, Хандановичу.
Ты своё ремесло на Буффона не перебрасывай
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Ответ psixyec
Дырка Бюффон лучший вратарь? Не смешите. В 2000-х он должен был стирать носки Канисаресу, Кану, Бартезу, Ван Дер Сару, Диде, Касильясу, после 2010 – Нойеру, Облаку, Куртуа, Хандановичу.
Какие глупости))
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Ответ Александр Медведев
не выдумывай 🤦‍♂️ даже в моём детстве Лев Яшин не был именем нарицательным в воротах, что уж говорить о нынешней молодёжи, а зарубежом уж точно он таковым не является 🤷
Согласен((
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Ответ Великий Алонсо
До Алонсо ему далековато в этом плане, как и Шумахеру.
Троллите? Смешно.
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Ответ Александр Медведев
не выдумывай 🤦‍♂️ даже в моём детстве Лев Яшин не был именем нарицательным в воротах, что уж говорить о нынешней молодёжи, а зарубежом уж точно он таковым не является 🤷
Да опять эта история про пиар. Никто не видел его игры, записей практически ноль, кроме нарезок где он ловит вялолетящий мяч, но нам сказали что он лучший - все верят. А на чем основывается это заявление - никто не знает.
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Ответ Великий Алонсо
До Алонсо ему далековато в этом плане, как и Шумахеру.
Похоже вы просто очень молоды)
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Амин Чич
Яшин - имя нарицательное в воротах Роналдо ( зубастик )- имя нарицательное в нападении; Гонки-Шумахер; баскетбол-Джордан; бокс-Тайсон
не выдумывай 🤦‍♂️
даже в моём детстве Лев Яшин не был именем нарицательным в воротах, что уж говорить о нынешней молодёжи, а зарубежом уж точно он таковым не является 🤷
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По популяризации своей позиции, однозначно лучший. Буффон имя нарицательное в футболе, как Шумахер в гонках.
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Ответ psixyec
Не знаю, у меня при взгляде на фамилию Бюффон ассоциация с дырявым вратарём.
Какой человек, такая и ассоциация.
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Ответ BZB
По популяризации своей позиции, однозначно лучший. Буффон имя нарицательное в футболе, как Шумахер в гонках.
Яшин - имя нарицательное в воротах
Роналдо ( зубастик )- имя нарицательное в нападении;
Гонки-Шумахер;
баскетбол-Джордан;
бокс-Тайсон
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Ответ BZB
По популяризации своей позиции, однозначно лучший. Буффон имя нарицательное в футболе, как Шумахер в гонках.
До Алонсо ему далековато в этом плане, как и Шумахеру.
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Ответ BZB
По популяризации своей позиции, однозначно лучший. Буффон имя нарицательное в футболе, как Шумахер в гонках.
Не знаю, у меня при взгляде на фамилию Бюффон ассоциация с дырявым вратарём.
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Буффонище велик!

И сам Дзенга был велик в 89-91м. Как и Буффон в начале карьеры, он брал невероятной реакцией, однако, в отличие от Буффона, по мере естественной потери реакции с возрастом он не смог это компенсировать другими качествами.

Но Дзенга - все равно трижды лучший вратарь мира 89,90,91 и обладатель рекордной сухой серии на ЧМ, а вот у их коллеги Тольдо ситуация грустнее - будучи в 97-2001 равным Буффону и Кану, он быстро потом с возрастом растерял свою невероятную реакцию и тихо ушел.
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"Я получал этот приз [лучшему вратарю мира]. Вот и делайте выводы" - если именно это брать во внимание - получение такого приза вратарями уровня Дзенги или Мартинеса - то вывод может быть только один: никакой ценности приз не имеет.
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Круто ответил.
И не обидел никого и Буффону уважение высказал.
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Яшин
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Джиджи всей моей семье, которые были далеки от футбола, но приходилось смотреть из-за меня, запомнили его как дружелюбного человека, который постоянно обнимал других капитанов перед игрой !
ЧМ выиграл, а так проиграл 3 финала ЛЧ, особенно обидное, думаю в 2003 от заклятого Милана так ещё и по пенкам.
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Доннарумма > распиаренный буффон
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Он даже не лучший в истории ювентуса:))

Перуцци - победитель ЛЧ и ЧМ > буффон
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Дырка Бюффон лучший вратарь? Не смешите. В 2000-х он должен был стирать носки Канисаресу, Кану, Бартезу, Ван Дер Сару, Диде, Касильясу, после 2010 – Нойеру, Облаку, Куртуа, Хандановичу.
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Буффонище!!! Будем скучать.
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