Дзенга о Буффоне: «Не знаю, лучший ли он вратарь в истории – я считаю все эти рейтинги фальшивыми. Но он 25 лет был знаменем футбола»
Вальтер Дзенга оценил роль Джанлуиджи Буффона в мировом футболе.
«Я отправил ему сообщение, мы будем поддерживать связь. Буффон – легенда, а не просто еще один голкипер.
Не знаю, лучший ли он вратарь в истории. Я считаю все эти рейтинги фальшивыми. Но этот человек был знаменем международного футбола на протяжении добрых 25 лет. Так что он уже за гранью.
Человек, который выигрывает приз лучшему вратарю мира пять раз, уже легенда. Но когда между первой и пятой наградой проходит еще и 14 лет, я бы сказал, что перед нами монумент. Я получал этот приз [лучшему вратарю мира]. Вот и делайте выводы.
Буффон – потрясающий спортсмен и личность», – сказал бывший вратарь «Интера» и сборной Италии в интервью Corriere dello Sport.
45-летний Буффон объявил о завершении карьеры.
Буффон закончил. Он еще более великий, чем вы думали
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Или это другое…?
даже в моём детстве Лев Яшин не был именем нарицательным в воротах, что уж говорить о нынешней молодёжи, а зарубежом уж точно он таковым не является 🤷
Роналдо ( зубастик )- имя нарицательное в нападении;
Гонки-Шумахер;
баскетбол-Джордан;
бокс-Тайсон
И сам Дзенга был велик в 89-91м. Как и Буффон в начале карьеры, он брал невероятной реакцией, однако, в отличие от Буффона, по мере естественной потери реакции с возрастом он не смог это компенсировать другими качествами.
Но Дзенга - все равно трижды лучший вратарь мира 89,90,91 и обладатель рекордной сухой серии на ЧМ, а вот у их коллеги Тольдо ситуация грустнее - будучи в 97-2001 равным Буффону и Кану, он быстро потом с возрастом растерял свою невероятную реакцию и тихо ушел.
И не обидел никого и Буффону уважение высказал.
ЧМ выиграл, а так проиграл 3 финала ЛЧ, особенно обидное, думаю в 2003 от заклятого Милана так ещё и по пенкам.
Перуцци - победитель ЛЧ и ЧМ > буффон