Манчини об уходе из сборной Италии: «Я никого не убил, Евро начинается не завтра. Не заслуживаю той грязи, что на меня вылили. Саудовская Аравия тут ни при чем»

Теги Роберто Манчини сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Федерация футбола Италии Футбол

Роберто Манчини ответил на критику после ухода из сборной Италии.

– Я никуда не убегал и никого не убивал. Не думаю, что заслуживаю всю ту грязь, что на меня вылили. Я заслуживаю уважения. И Саудовская Аравия тут ни при чем. У меня там совершенно ничего нет.

– Итальянцы не понимают, почему вы ушли из сборной. В чем причина?

– Спустя пять с половиной лет работы такое может случиться. У меня оставались два с половиной года по контракту, но я уже несколько месяцев думал об уходе. Возможно, пришло время уйти, потому что изменились определенные вещи, появились некоторые ситуации, которые показывали, что все идет к завершению.

Не думаю, что я кого-то убил или проявил неуважение. Я никого не убил. Мне грустно читать и слышать некоторые вещи о себе. Я надеялся, что смогу остаться, потому что мне очень нравилось работать со сборной Италии. Но когда ситуация меняется, и ты понимаешь, что пора уходить, нужно правильно подобрать время.

В июне команда играла в Лиге наций. Я не оставил их на улице – чемпионат Европы начинается не завтра утром, хоть и осталось уже мало времени. При подготовке сборной у тебя есть всего неделя тренировок. Такова наша работа, к сожалению. Но все, что я услышал о себе, мне кажется неправильным. Просто пришло время уйти, – сказал Манчини в интервью Corriere dello Sport.

Манчини внезапно ушел из сборной Италии. Неужели флиртует с Саудовской Аравией?

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32 комментария

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dr. cage
А судьи кто?

Мне кажется, что 97 человек из 100, кто критикует Манчини, на его месте поступили бы точно также.. Те деньги, что дают арабы, в Италии даже такому небезызвестному человеку как Манчини тяжело заработать, а среднестатистическому и вовсе анреал..

А муки совести проще переносить в салоне мерседеса, а не фиата..
+39
-2
+37
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Pb-SE
Ответ Mr.Alien
Рассказов?!
Рассказов ещё и никого не предал.
+21
-1
+20
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Mr.Alien
Рассказов?!
+17
-3
+14
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Очки Дани Алвеса
Ответ dr. cage
А судьи кто? Мне кажется, что 97 человек из 100, кто критикует Манчини, на его месте поступили бы точно также.. Те деньги, что дают арабы, в Италии даже такому небезызвестному человеку как Манчини тяжело заработать, а среднестатистическому и вовсе анреал.. А муки совести проще переносить в салоне мерседеса, а не фиата..
Тем более не сказать, что какой-то успешный цикл у сборной, наоборот после победного Евро одни осечки. Новый специалист придет, новую игру поставит, какой никакой шанс на успех.

А Манчини теперь вечное спасибо и красная дорожка к саудитам.
+9
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5hxrb7mywu
Да и правильно сделал,его жизнь как хочет так и делает✊
+7
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Scotty 2 Hotty
Сегодня Манчини никого не предал и не убил. Следим за обстановкой
+7
-1
+6
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QWertY
Манчини молодец, что поставил свое благополучие выше всего.
+3
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Старый Знакомый
Манчини, как чисто по мне, один из самых противоречивых персонажей тренерского цеха за последние лет 15. Назвать его топ тренером никак не могу, но когда вижу список достижений в виде титулов чемпиона Серии А, АПЛ и ЕВРО 2020 (2021) - то и физруком не обзовешь.
Непонятно в общем((
+4
-1
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KMR
Правильно все сделал. Сборной уже нужен новый тренер,а Роберто достойная зарплата
+2
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Peter Parker
Ответ Tun
по такой же логике предлагаете не критиковать депутатов за лень и распилы?
Так здесь и не такая логика, твой пример не работает. Вот, если бы депутат отказался от мандата и ушел в частный бизнес, тогда, да.
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Сибирский литовец
Болелы, хоть и итальянские , выросшие на пасте , пицце , овощах и солнце , но тоже с одной на всех извилиной .
Неважно , какой ты тренер .
Вот допустим Слуцкий, спустил Рубин в пердив , там ещё дальше , и вот результата нет , команда валится , все негодуют : мол уходи , изыди Сатана , аллах акбар и т.д.
А Слуцкому вдруг предложение от Арабов на 300 Лимонов , и он такой : ну вот , я уже 5 лет в Рубине , 18 - в ЦСКА , 40 лет - в Торпедо - ЗИЛ , чувствую уже устал , да и последние месяцы все об этом думал .
Ну команду-то я оставил , все бегают , живы . В общем буду уходить , такая наша тренерская доля .
А болельщики такие : негодяй ,» как ты можешь уходить , ещё не все развалив !»
Вернись - я все прощу «
Везде - одинаково
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tolobas
Шанс заработать столько денег дают не многим, даже очень именитым тренерам. Так что, все правильно сделал
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DeltaForce
Ответ dr. cage
А судьи кто? Мне кажется, что 97 человек из 100, кто критикует Манчини, на его месте поступили бы точно также.. Те деньги, что дают арабы, в Италии даже такому небезызвестному человеку как Манчини тяжело заработать, а среднестатистическому и вовсе анреал.. А муки совести проще переносить в салоне мерседеса, а не фиата..
Он и так может себе позволить любое авто,он мультимиллионер уже давно.
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Мартинелли
Ответ dr. cage
А судьи кто? Мне кажется, что 97 человек из 100, кто критикует Манчини, на его месте поступили бы точно также.. Те деньги, что дают арабы, в Италии даже такому небезызвестному человеку как Манчини тяжело заработать, а среднестатистическому и вовсе анреал.. А муки совести проще переносить в салоне мерседеса, а не фиата..
Он обещал до этого, что не уйдет из сборной
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John Gotti
Ответ Мақсат Сейілхан
Если посмотреть на уровень игроков сборной италии, на трансфертную стоимость, то можно сказать что они не входять в первую десятку, то есть светлого будущего нет у сорной в ближайщее время, тем более удивительно что они выиграли евро 20..
Спасибо, ОналитЕГ
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Ilya_Panchenko
Ответ dr. cage
А судьи кто? Мне кажется, что 97 человек из 100, кто критикует Манчини, на его месте поступили бы точно также.. Те деньги, что дают арабы, в Италии даже такому небезызвестному человеку как Манчини тяжело заработать, а среднестатистическому и вовсе анреал.. А муки совести проще переносить в салоне мерседеса, а не фиата..
Хоть на мерседес хоть на Роллс Ройс он уже давно заработал и в Сити и Зените и тд
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Irakli Kan
Ответ dr. cage
А судьи кто? Мне кажется, что 97 человек из 100, кто критикует Манчини, на его месте поступили бы точно также.. Те деньги, что дают арабы, в Италии даже такому небезызвестному человеку как Манчини тяжело заработать, а среднестатистическому и вовсе анреал.. А муки совести проще переносить в салоне мерседеса, а не фиата..
так думают только те, кто сам бы так поступил. именно поэтому наша страна в такой ..опе что огромному количеству людей такая логика понятна, именно по этому у нас такие депутаты, судьи и вообще все чиновники. это ментальные рабы, что мечтают о пайке побольше и о настила помяче, и исключительно для себя любимового
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Матвей Суицидин
Ответ Очки Дани Алвеса
Тем более не сказать, что какой-то успешный цикл у сборной, наоборот после победного Евро одни осечки. Новый специалист придет, новую игру поставит, какой никакой шанс на успех. А Манчини теперь вечное спасибо и красная дорожка к саудитам.
согласен, Манчини исчерпал себя в сборной. хорошо, что он уходит.
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Tun
Ответ Peter Parker
Так здесь и не такая логика, твой пример не работает. Вот, если бы депутат отказался от мандата и ушел в частный бизнес, тогда, да.
тут пример про то, как бы поступили 97 из 100, и я очень сомневаюсь, что эти же 97 из 100 отказались бы от мандата и ушли в частный бизнес
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Peter Parker
Ответ dr. cage
А судьи кто? Мне кажется, что 97 человек из 100, кто критикует Манчини, на его месте поступили бы точно также.. Те деньги, что дают арабы, в Италии даже такому небезызвестному человеку как Манчини тяжело заработать, а среднестатистическому и вовсе анреал.. А муки совести проще переносить в салоне мерседеса, а не фиата..
Не то что тяжело, а скорее всего невозможно. Даже если он за все рекламные контракты будет хвататься
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Мақсат Сейілхан
Если посмотреть на уровень игроков сборной италии, на трансфертную стоимость, то можно сказать что они не входять в первую десятку, то есть светлого будущего нет у сорной в ближайщее время, тем более удивительно что они выиграли евро 20..
0
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superbro
Я никого не убил и не предал (c) Николай Манчини
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buFFon
Ну если назначат Спалетти, то и к лучшему👍🏻
Спасибо огромное Манчини за Евро!!! Команда отлично играла👍🏻
...но дальше был большой спад (вина на этом не только Манчини разумеется)
а сейчас такой спец появился свободный, с такими тактическими решениями👍🏻 и мне всегда нравились команды Спала по игре в атаке..
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