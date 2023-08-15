Манчини об уходе из сборной Италии: «Я никого не убил, Евро начинается не завтра. Не заслуживаю той грязи, что на меня вылили. Саудовская Аравия тут ни при чем»

Роберто Манчини ответил на критику после ухода из сборной Италии.

– Я никуда не убегал и никого не убивал. Не думаю, что заслуживаю всю ту грязь, что на меня вылили. Я заслуживаю уважения. И Саудовская Аравия тут ни при чем. У меня там совершенно ничего нет.

– Итальянцы не понимают, почему вы ушли из сборной. В чем причина?

– Спустя пять с половиной лет работы такое может случиться. У меня оставались два с половиной года по контракту, но я уже несколько месяцев думал об уходе. Возможно, пришло время уйти, потому что изменились определенные вещи, появились некоторые ситуации, которые показывали, что все идет к завершению.

Не думаю, что я кого-то убил или проявил неуважение. Я никого не убил. Мне грустно читать и слышать некоторые вещи о себе. Я надеялся, что смогу остаться, потому что мне очень нравилось работать со сборной Италии. Но когда ситуация меняется, и ты понимаешь, что пора уходить, нужно правильно подобрать время.

В июне команда играла в Лиге наций. Я не оставил их на улице – чемпионат Европы начинается не завтра утром, хоть и осталось уже мало времени. При подготовке сборной у тебя есть всего неделя тренировок. Такова наша работа, к сожалению. Но все, что я услышал о себе, мне кажется неправильным. Просто пришло время уйти, – сказал в интервью Corriere dello Sport.

Манчини внезапно ушел из сборной Италии. Неужели флиртует с Саудовской Аравией?

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