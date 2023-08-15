Манчини об уходе из сборной Италии: «Я никого не убил, Евро начинается не завтра. Не заслуживаю той грязи, что на меня вылили. Саудовская Аравия тут ни при чем»
Роберто Манчини ответил на критику после ухода из сборной Италии.
– Я никуда не убегал и никого не убивал. Не думаю, что заслуживаю всю ту грязь, что на меня вылили. Я заслуживаю уважения. И Саудовская Аравия тут ни при чем. У меня там совершенно ничего нет.
– Итальянцы не понимают, почему вы ушли из сборной. В чем причина?
– Спустя пять с половиной лет работы такое может случиться. У меня оставались два с половиной года по контракту, но я уже несколько месяцев думал об уходе. Возможно, пришло время уйти, потому что изменились определенные вещи, появились некоторые ситуации, которые показывали, что все идет к завершению.
Не думаю, что я кого-то убил или проявил неуважение. Я никого не убил. Мне грустно читать и слышать некоторые вещи о себе. Я надеялся, что смогу остаться, потому что мне очень нравилось работать со сборной Италии. Но когда ситуация меняется, и ты понимаешь, что пора уходить, нужно правильно подобрать время.
В июне команда играла в Лиге наций. Я не оставил их на улице – чемпионат Европы начинается не завтра утром, хоть и осталось уже мало времени. При подготовке сборной у тебя есть всего неделя тренировок. Такова наша работа, к сожалению. Но все, что я услышал о себе, мне кажется неправильным. Просто пришло время уйти, – сказал Манчини в интервью Corriere dello Sport.
Манчини внезапно ушел из сборной Италии. Неужели флиртует с Саудовской Аравией?
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Мне кажется, что 97 человек из 100, кто критикует Манчини, на его месте поступили бы точно также.. Те деньги, что дают арабы, в Италии даже такому небезызвестному человеку как Манчини тяжело заработать, а среднестатистическому и вовсе анреал..
А муки совести проще переносить в салоне мерседеса, а не фиата..
А Манчини теперь вечное спасибо и красная дорожка к саудитам.
Непонятно в общем((
Неважно , какой ты тренер .
Вот допустим Слуцкий, спустил Рубин в пердив , там ещё дальше , и вот результата нет , команда валится , все негодуют : мол уходи , изыди Сатана , аллах акбар и т.д.
А Слуцкому вдруг предложение от Арабов на 300 Лимонов , и он такой : ну вот , я уже 5 лет в Рубине , 18 - в ЦСКА , 40 лет - в Торпедо - ЗИЛ , чувствую уже устал , да и последние месяцы все об этом думал .
Ну команду-то я оставил , все бегают , живы . В общем буду уходить , такая наша тренерская доля .
А болельщики такие : негодяй ,» как ты можешь уходить , ещё не все развалив !»
Вернись - я все прощу «
Везде - одинаково
Спасибо огромное Манчини за Евро!!! Команда отлично играла👍🏻
...но дальше был большой спад (вина на этом не только Манчини разумеется)
а сейчас такой спец появился свободный, с такими тактическими решениями👍🏻 и мне всегда нравились команды Спала по игре в атаке..